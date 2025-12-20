Az ehetetlen haltól a szaxofonozó Mikulásig – karácsonyi szokások a világban

Portugáliában már november végén megkezdődik a karácsonyi készülődés, amikor megkezdődik Szent Miklós fesztiválja Guimaraesben. Az egyhetes ünnepség csúcspontja, amikor ökrös szekéren megérkezik a városba egy hatalmas fenyőfa.
De nem itt van Európa legmagasabb karácsonyfája, hanem Viana do Castelóban - legalábbis a portugálok ezt állítják. Egy helyi szokás szerint ezt az 50 méter magas fát csak a legbátrabb fiúk és férfiak díszíthették fel, úgy, hogy felmásztak rá. A hagyományt a ma is élő fenyőfa érdekében megszüntették 2018-ban, nehogy megsérüljön.
Portugáliában a szenteste bensőséges családi ünnep. A karácsonyi vacsora, a consoada órákig tart, a menü jellemzően a tőkehal valamilyen változata, mert a portugálok szerint ezt a halat ezeregyféleképpen lehet elkészíteni. Az ajándékozást a karácsonyi mise előtt kell megtartani, hogy kb. hajnal 2 óra felé a 2 óra felé a gyerekek ágyba kerüljenek. A felnőttek ilyenkor még tovább vacsoráznak és beszélgetnek.
December 26-án tartják az Idős hölgy ünnepét Aldeia Vicosában. A hagyomány szerint az asszony a parókiára hagyta a vagyonát, azzal, hogy a szegényekre költsék a pénzt. A helyi pap ezután minden karácsonykor gesztenyét és bort vásárolt a szegényeknek. Ma önkéntesek felmásznak a főtéren levő templom tornyába, és több száz kiló gesztenyét öntenek a lent várakozókra. Az emberek összeszedik a gesztenyét, amelyet az utcai tűzhelyeken megsütnek, miközben vörösborral koccintanak az idős asszony emlékére.
Karácsony Olaszországban: a rossz gyerekek egy darab szenet kapnak a vidám boszorkától
Az olaszok 12 nappal Krisztus születése után egy pohár bort és egy falat kolbászt tesznek ki az asztalra a vidám boszorkánynak, a befánának. A hagyomány szerint a háromkirályok ezt a boszorkányt hívták, tartson velük a betlehemi jászolba, és ő is vigyen ajándékot a kis Jézusnak, de az asszony nem ért rá a házimunkák miatt. Később megpróbált utánuk menni, de nem találta meg őket, így az ajándékokat szétosztotta a gyerekek között. A folklórban a boszorkány azóta is bánja, hogy visszautasította a meghívást, ezért minden karácsonykor a seprűjén körberepüli a városokat és a kéményeken keresztül benéz a lakásokba.
A befana a jó gyerekek kiakasztott zoknijába édességet tesz, a rosszaknak pedig egy darab szenet ad. Az olasz boszorkány fontos tevékenysége, hogy az ajándékosztás után felsöpri a házat, majd felpattan a seprűjére és elrepül.
A katalánok karácsonyi folklórfigurája a vécéző tuskó
A katalánok hagyományai is furcsa főszereplő köré rendeződnek. Ez különös karácsonyi tárgya az ún. Tió de Nadal, a karácsonyi tuskó, amelyet gyakrabban Caga Tiónak, vécéző tuskónak is hívnak.
Ez egy olyan darab fatörzs, amely négy lábat kap, és az egyik végére mosolygós arcot festenek. A tuskó advent elején beköltözik a családok nappalijába, ahol letakarják, nehogy megfázzon. A gyerekek minden nap gyümölcsöt és édességet tesznek elé este, amely reggelre eltűnik. Szenteste a család a tuskó köré gyűlik, énekelnek, és vékony botokkal ütni kezdik a tuskót, hogy adja ki magából az ajándékokat.
A dal szerint a tuskónak csokit, diót, mogyorót, mandulát, és mató sajtot kell kibocsátania magából, különben tovább vesszőzik. A gyerekek ekkor felemelik a takarót, amely alatt már ott vannak az apró ajándékok. A nagy ajándékozás Spanyolországban nem szenteste vagy karácsony napján történik, hanem január 6-án, Vízkeresztkor.
- Ezt El Día de los Reyesnek, a királyok napjának nevezik, ami a háromkirályoknak felel meg.
A karácsonyi tuskó szokását egészítik ki azok a kis katalán figurák, amelyeket mindig letolt nadrággal ábrázolnak. Ezt az emberkét El Caganernek, székelő embernek hívják. Az etnográfusok szerint a vécéző figura azt jelképezi, hogy a trágya bőséget, szerencsét hoz. A szokások szerint a katalánok nem fenyőfát állítanak otthon, hanem betlehemet, és minden évben kiegészítik további részletekkel, házakkal, istállókkal, illetve szereplőkkel. Ezekbe a betlehemekbe helyezik bele a kis caganer-alakokat is.
A székelő alakok új divatja, hogy ismert arcokat kap az emberke. A katalán fővárosban ma már bevett szokás az FC Barcelona teljes csapatának megformázása caganerként, de a celebek, illetve ismert politikusok is vécéző figurává válhatnak.
Latin-Amerikában karácsonykor elégetik a bűnöket és hibákat
Guatemalában úgy tartják, hogy az ördög a ház sötét és koszos sarkaiban lakik, ezért karácsony előtt alaposan kitakarítanak, a felesleges holmikat pedig nagy halomba hordják az utcán és meggyújtják. Ez a La Quema del Diabló, az Ördög elégetése.
Más országokban az év démonait bábukként formálják meg, maszkot készítenek nekik és régi ruhákba öltöztetik őket. A karácsonyi mise után felgyújtják a bábukat az utcán, így tisztítják meg a következő évet a démonoktól, tévedésektől és bűnöktől.
A térség országaiban Vízkeresztkor történik az ajándékozás, a spanyol hódítóktól átvett szokás szerint. A gyerekek a cipőjüket az ajtó elé teszik, az ágyuk alá pedig szalmát, hogy hogy a bibliai napkeleti bölcsek, a háromkirályok tudják, hol pihenhetnek meg éjszakára. Az ajándékokat hagyományosan az ágy alatt kell keresni, de ma már egyre többen a karácsonyfa alá helyezik a dobozokat.
A norvég karácsonyi halat ehetetlenül borzalmasnak találja a lakosság egyik fele
Az északi országokban Julnak vagy Jolnak nevezik adventet és a karácsonyt. Ez az ősi germán naptárból származik, amelyben Jul jelentette a december közepétől január közepéig tartó időszakot. A skandináv országok szokásai azonban nem egységesek, hanem eltérnek egymástól.
Norvégiában a család tagjai együtt díszítik fel a karácsonyfát december 23-án, Lille Julaften napján, azaz kiskarácsonykor. Előtte nem szabad! Utána kitakarítanak és mézeskalácsot sütnek. A formák jellemzően szív alakúak. A norvégok, másnap, vagyis szenteste, december 24-én ünnepelnek – mint mi.
A karácsonyi menü a hagyományos ételekből áll. A pinnekjøtt nevű étel a viking időkből származik, ez a sózott bárányborda, amelyet éjszakára vízbe áztatnak, hogy csökkentsék a sótartalmát. Az ünnepi estén főzve tálalják, sertésoldalassal, és egy szintén viking eredetű étellel, az epében szárított tőkehallal. A lutefisk olyan borzalmas, hogy sokan a norvégok közül sem bírnak lenyelni belőle egy falatot sem. Az ország lakosságának másik fele imádja a rossz szagú és rettenetes ízű halat.
Az ételeket jellemzően rizskása kíséri, és akinek felszolgálják a benne elrejtett egy szem mandulát, marcipánból készült malacot kap ajándékba.
Fontos még az is, hogy megterítve kell hagyni az asztalt karácsonykor, hogy a szellemek jól lakhassanak. A rossz szellemeket azonban a norvégok sem kedvelik. Ezért az adventi időszak egyik jellegzetes játéka a Julebukk, a karácsonyi bolondozás. Ilyenkor állatbőrből készült bundákat, maszkokat öltenek, a kezükben fából faragott kecskefejet tartanak, és nagy zajt csapnak, így járnak az utcán, hogy elijesszék az ártó szellemeket.
Az ajándékozás hagyománya a viking időket idézi. Az akkori emberek norse szokás szerint télen áldozatot mutattak be, és ajándékokat ajánlottak az isteneknek, hogy elnyerjék a jóindulatukat. Ez a pogány hagyomány olvadt össze a keresztény ünneppel.
Az itteni ajándékokat nem a Télapó vagy a Mikulás hozza, hanem a karácsonyi törpe, a Jule nisse. Ő a mitológiai manók leszármazottja, a jó és rossz szerencse őrzője. A manó a hagyományok szerint a vajas kását szereti, ezért ezt kell kitenni neki az ajtó elé. A karácsonyi törpe a bejáraton keresztül érkezik, nem a kéményben közlekedik.
Bár a törpét kezdi háttérbe szorítani az angolszász Mikulás, a norvégok felveszik a harcot a hagyományaik védelmében. Több város, így Drøbak, Røros, Longyearbyen és Egersund lakói is azt állítják, hogy a manó az ő városukból származik. A drøbaki városatyák erről még rendeletet is alkottak.
A norvég karácsonyi hagyomány része az is, hogy elrejtik a seprűket, nehogy a boszorkányok repkedni tudjanak a házak felett.
Izlandon a troll anya karácsonykor megfőzi a rossz gyerekeket
Izlandon sem ismerik a Mikulást, de itt nem egy manó, hanem egy ogre- vagy trollcsalád figurái jelennek meg karácsonykor.
A kissé félelmetes hagyomány szerint Leppalúði, az emberevő félóriás apa egész nap a barlangjában hever. A felesége, Grýla, megfőzi a rossz gyerekeket egy nagy üstben. Az ogrepárnak 13 fia van, ők a Jule-fiúk, a karácsonyi srácok, akik mindannyian valamilyen csínytevésért felelősek. A nevük is ezt mutatja: Gyertyatolvaj, Kolbász-lopó, Kukucskáló stb. A hagyomány szerint a Jule-fiúk minden este apró ajándékot tesznek a jó gyerekek ablakba kitett cipőjébe, a rosszaknak pedig egy szem rohadt krumplit adnak.
A család óriásmacskája, Jólaköttur, karácsonykor az utcákra oson, és megeszi azokat, akik nem kaptak új ruhát az ünnepre.
A walesiek élőhalott lóval kérnek bebocsátást a házakba karácsony napján
A kelta folklórt és a keresztény szokásokT ötvözetI a walesi Mari Lwyd ijesztő figurája. Aki először lát ilyet, halálra rémülhet tőle, A legrémisztőbb walesi hagyomány a Mari Lwyd figurája. Az ijesztő lókoponya körbehordozása a kereszténység előtti kelta időkből származik. A koponyát egy rúdra tűzik, fehér lepedőt borítanak rá, és gyakran gyertyát tesznek a szemgödörbe, így hordozzák körbe az utcákon karácsony napján.
Sok etnográfus szerint Mari Lwyd nevét Fehér Ménnek kell fordítani, amely a pogány kelta és ősi brit mitológiai lovak egyikeként le tudott jutni az alvilágba, a halottak közé. Mások úgy vélik, a név Krisztus születésének történetéhez kötődik, és azt jelenti: Áldott Mária. A kis Jézus születése előtt ugyanis Szűz Mária kivezetett egy vemhes lovat a betlehemi jászolból.
A Mari Lwydet hordozó csoportja karácsony napján, a szokások szerint megjelennek a szomszédok ajtajánál. Itt énekkel kérnek bebocsátást, a bentiek pedig dallal utasítják el őket. Az énekes párbeszéd végén a lóhordozók végül bejuthatnak, és a háziak megvendégelik őket.
Egy másik walesi hagyomány szerint a fiatal férfiak és fiúk magyalágakkal addig ütötték a későn kelő lányok karját és lábát, amíg ki nem serkedt a vérük. Ez a hagyomány szerencsére a XIX. század végére eltűnt a karácsonyi szokások közül.
A kínai Mikulás szaxofonozik
Jézus születésének ünnepe egyre népszerűbbé Kínában, a karácsony azonban az ázsiai ország legnagyobb részén még nem országos ünnep, mert a kínai karácsony nem valláshoz kötődő ünnep. Inkább a Valentin-naphoz hasonlít, amelyet átvettek a kínaiak.
A kínai karácsony nem a bensőséges családi ünnepről szól, hanem ez egy olyan könnyed időszak, amelyet a fiatalok a barátaikkal töltik. A plázákban vásárolnak, korcsolyáznak, a szabadban sétálnak, vagy karaokézni menni. Kínában csak a tinédzserek és a huszonévesek ajándékozzák meg egymást. A legnépszerűbb ajándék a kínai kultúrához kapcsolódó békealma. Azért ez a gyümölcs lett a hagyományos karácsonyi ajándék, mert a mandarin nyelvben hasonló a béke, az alma és a karácsony szó, a kínaiak pedig kedvelik az ilyen többjelentésű szójátékokat.
A kínai Mikulásnak nem rénszarvasai vannak, hanem lánytestvérek kísérik az utcán. Azt tartják róla, hogy egy olyan mesefigura, aki Kína legészakibb részén él, egy kis faluban, Mohe város közelében. Itt építették fel a lappföldi Rovaniemi falu mását, a Mikulás háza az ismert postahivatal pontos másával együtt.
Az ázsiai ország Télapójának különleges szokása, hogy szaxofonozik. Egy-egy városban előfordulhat, hogy trombitán vagy harsonán játszik, de a leggyakoribb hangszere a szaxofon. Azt senki nem tudja, miért alakult ki ez a szokás.