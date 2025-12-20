Az ehetetlen haltól a szaxofonozó Mikulásig – karácsonyi szokások a világban

Portugáliában már november végén megkezdődik a karácsonyi készülődés, amikor megkezdődik Szent Miklós fesztiválja Guimaraesben. Az egyhetes ünnepség csúcspontja, amikor ökrös szekéren megérkezik a városba egy hatalmas fenyőfa.

Az ötven méter magas fa karácsonyi díszben

Fotó: Pinterest

De nem itt van Európa legmagasabb karácsonyfája, hanem Viana do Castelóban - legalábbis a portugálok ezt állítják. Egy helyi szokás szerint ezt az 50 méter magas fát csak a legbátrabb fiúk és férfiak díszíthették fel, úgy, hogy felmásztak rá. A hagyományt a ma is élő fenyőfa érdekében megszüntették 2018-ban, nehogy megsérüljön.

Portugáliában a szenteste bensőséges családi ünnep. A karácsonyi vacsora, a consoada órákig tart, a menü jellemzően a tőkehal valamilyen változata, mert a portugálok szerint ezt a halat ezeregyféleképpen lehet elkészíteni. Az ajándékozást a karácsonyi mise előtt kell megtartani, hogy kb. hajnal 2 óra felé a 2 óra felé a gyerekek ágyba kerüljenek. A felnőttek ilyenkor még tovább vacsoráznak és beszélgetnek.

A gesztenyeöntéssel arra az idős hölgyre emlékeznek, aki a vagyonát a helyi templomra hagyta, a szegények javára

Fotó: Publivo

December 26-án tartják az Idős hölgy ünnepét Aldeia Vicosában. A hagyomány szerint az asszony a parókiára hagyta a vagyonát, azzal, hogy a szegényekre költsék a pénzt. A helyi pap ezután minden karácsonykor gesztenyét és bort vásárolt a szegényeknek. Ma önkéntesek felmásznak a főtéren levő templom tornyába, és több száz kiló gesztenyét öntenek a lent várakozókra. Az emberek összeszedik a gesztenyét, amelyet az utcai tűzhelyeken megsütnek, miközben vörösborral koccintanak az idős asszony emlékére.

Karácsony Olaszországban: a rossz gyerekek egy darab szenet kapnak a vidám boszorkától

Karácsonykor sokan beöltöznek befanának, hogy a boszorkány megérkezhessen ajándékot osztani

Fotó: Facebook

Az olaszok 12 nappal Krisztus születése után egy pohár bort és egy falat kolbászt tesznek ki az asztalra a vidám boszorkánynak, a befánának. A hagyomány szerint a háromkirályok ezt a boszorkányt hívták, tartson velük a betlehemi jászolba, és ő is vigyen ajándékot a kis Jézusnak, de az asszony nem ért rá a házimunkák miatt. Később megpróbált utánuk menni, de nem találta meg őket, így az ajándékokat szétosztotta a gyerekek között. A folklórban a boszorkány azóta is bánja, hogy visszautasította a meghívást, ezért minden karácsonykor a seprűjén körberepüli a városokat és a kéményeken keresztül benéz a lakásokba.