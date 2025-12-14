Karbonnegatív építőanyagot hoztak létre svéd kutatók

A hagyományos betontól eltérően, mely magas hőmérsékletet igényel és hetekig tart, míg megköt, a karbonnegatív építőanyag, az ESM gyorsan létrehozható és drámaian alacsony a környezeti hatása. A beton a legszélesebb körben használt építőanyag a világon és gyártása felelős a globális szén-dioxid-kibocsátás majdnem 8 %-áért.

Az enzimatikus strukturáis anyag karbonnegatív építőanyag, ami egy olyan enzim felhasználásával készül, mely a szén-dioxidot szilárd ásványi részecskékké alakítja át.

Fotó: Worcester Polytechnic Institute

A karbonnegatív építőanyagokra való átállás óriási hatással bír

A Worcester Polytechnic Institute (WPI) kutatói által megalkotott anyag praktikus, nagy mértékben gyártható alternatíva, ami nem csak csökkenti a kibocsátást, hanem be is fogja a szén-dioxidot. Egy négyzetméter ESM gyártása több, mint 6 kilogramm szén-dioxidot zár el, míg a hagyományos beton 330 kilogramm szén-dioxidot bocsát ki. Az ESM gyorsan szilárduló, szabályozható erősségű, és újrahasznosítható, ezért különösen ígéretes a gyakorlati alkalmazásokhoz, mint például a tetőfedés, falpanelek, és moduláris építőelemek esetén. Javíthatósága csökkentheti a hosszú távú építészeti kiadásokat és drasztikusan csökkenti az évente hulladéklerakókba kerülő anyag mennyiségét.

Még ha a globális építészetnek csak egy töredéke vált át karbonnegatív anyagokra, mint például az ESM, a hatás óriási. Ennek az újításnak potenciális értéke van iparok számára, a megfizethető lakástól és a klíma reziliens építészettől a katasztrófa enyhítésig, ahol a könnyűsúlyú, gyorsan gyártott szerkezeti anyagok gyorsítják az újraépítési munkálatokat. Mivel az ESM kis energiafelhasználással és megújuló biológiai anyagokból készül, igazodik azon globális célokhoz, melyek karbonsemleges infrastruktúrát és körkörös gyártást kívánják elérni.

(Forrás: Worcester Polytechnic Institute: https://www.wpi.edu/)