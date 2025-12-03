Botrány: ártalmatlannak hitt vegyületekkel mérgeznek minket

A Nature Microbiology című tudományos folyóiratban közölt vizsgálat szerint a bélrendszerben élő baktériumok nagyon érzékenyek bizonyos káros vegyületek jelenlétére. A kutatók 1076 különböző szennyezőt teszteltek, és ebből 168 olyan anyagot azonosítottak, amely gátolja a hasznos bélbaktériumok növekedését. Ezek az anyagok nem egzotikus ipari különlegességek; sok közülük termőföldeken használt növényvédő szer, gyomirtó vagy rovarirtó. Mások ipari vegyszerek, amelyek égésgátlókban és műanyagokban fordulnak elő. A testünkbe juthatnak élelmiszerrel, ivóvízzel vagy a környezeten keresztül.

A vizsgált káros vegyületek hétköznapi ételekben, ivóvízben és háztartási termékekben is jelen lehetnek. Súlyosan károsítják a bélflóra egészségét.

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A káros vegyületek antibiotikum-rezisztenciához vezethetnek

A laboratóriumi kísérletek egyik aggasztó eredménye az volt, hogy bizonyos bélbaktériumok a vegyi szennyezés hatására ellenállóbbá váltak az antibiotikumokkal szemben. Ilyen például a gyakran használt ciprofloxacin. Ha ez a folyamat az emberi bélben is így zajlik, akkor egyes fertőzések kezelése jóval nehezebbé válhat a jövőben. Az antibiotikum-rezisztencia már most is komoly globális probléma. Ezért különösen fontos megérteni, hogyan járulhatnak hozzá a háttérben megbúvó káros vegyületek ehhez a folyamathoz.

Miért nem szűrik ki ezeket az anyagokat?

A vegyszerek biztonságosságának vizsgálata során ma főleg azt nézik, hogy közvetlenül ártanak-e az embernek vagy a célzott élőlénynek. Egy rovarirtó esetében például azt elemzik, hogyan hat a rovarra, és hogy mérgező-e az emberre.

Arra viszont ritkán gondolnak, hogy a vegyszer az emberben élő mikrobákat is támadhatja.

A bélflóra károsodása nem vehető észre azonnal, hosszú távon viszont fontos szerepe lehet az egészségromlásban.

A kutatók szerint ezért ideje lenne, hogy a bélmikrobiom is szerepet kapjon a biztonsági értékelésben.