Nincs pollenszezon, mégis jelentkezhet keresztallergia

Mit jelent a keresztallergia? Ha valaki pollenallergiás, akkor az allergén növény virágpora az adott időszakban számos kellemetlen tünetet okoz neki. Mivel ez akár hónapokon át is tarthat – a leggyakoribb parlagfű allergia esetén például augusztustól november elejéig -, és egy személy gyakran több allergiában is szenved, ezért hosszabb időn át is jelentkeznek a szénanáthás tünetei: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, könnyezés, szem- és orrviszketés. A helyzetet súlyosbítja, ha az illetőnél megjelennek a keresztallergia tünetei is.
A keresztallergia azt jelenti, hogy a tüneteket nem a pollenek, hanem bizonyos ételek fogyasztása váltja ki. Attól függően, hogy ki melyik pollenre allergiás, bizonyos ételek szerkezete nagy hasonlóságot mutat azzal az adott pollennel. Egyes anyagok kémiai szerkezetében ugyanis olyan kicsi az eltérés, hogy a szervezet nem tud különbséget tenni közöttük és mindkettőre védekezéssel reagál. Ezért aztán bizonyos ételek hatására ugyancsak allergiás tünetek jelentkeznek. Ezek jellemzően az alábbiak lehetnek:
- szájüregi viszketés,
- ajak- vagy nyelvduzzanat,
- gombócérzés
- esetleg hasfájás.
Ezek a legfőbb keresztallergének gyakori pollenallergiák esetén
- Parlagfű: görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka.
- Fekete üröm: kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregánó, zeller.
- Nyírfa: mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kivi, avokádó.
- Fűfélék: paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarin, szentjánoskenyér.
- Földimogyoró: dió.
- Diófélék: búza, rozs, mák, mogyoró, szezámmag
- Latex: gesztenye, banán, spenót, avokadó, citrusfélék, kivi.
A keresztallergiák hosszú felsorolása nem azt jelenti, hogy ha valaki allergiás például a parlagfűre, akkor nem ehet többé abból a négyféle élelmiszerből, ami potenciális panaszokat okozhat. Lehet, hogy egy adott személynél csak a görögdinnye okoz gondot, de az is elképzelhető, hogy semmiféle keresztallergiás tünet nem jelentkezik. A leggyakoribb keresztallergia a nyírfapollen-alma, de ez sem zárja ki, hogy az összes többi gyümölcsöt és zöldséget valaki gond nélkül fogyassza.
Hogyan lehet diagnosztizálni a keresztallergiát?
Azt tapasztaljuk, hogy ha valaki maga figyeli meg a tüneteit, a leggyakoribb hiba nem az, hogy valami fölött elsiklik, hanem éppen az, hogy túlzásba esik. Ha például a paradicsom okozza a tüneteket, hajlamos minden keresztallergént kerülni, ami a parlagfűnél, fekete ürömnél felmerülhet – ismerteti dr. Viszoki Mónika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-viszoki-monika), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész. – Ilyenkor sokan gondolnak a hagyományos allergiatesztekre, amelyek azonban csak az allergének egészét vizsgálják, az egyes összetevőket, komponenseket nem. A részletesség hiánya miatt ételek esetében álpozitív eredményt is mutathatnak, ami felesleges diétás megszorítások bevezetésére kényszerítené a beteget. Mindezek miatt a keresztallergia kimutatásra legalkalmasabbak a multiplex allergiatesztek. Egy egyszerű vérvizsgálattal ugyanis nagy valószínűséggel meg lehet állapítani, hogy pontosan melyik az az étel, ami a panaszait okozza. Hogy pontosan melyik vizsgálatot érdemes elvégezni, abban ajánlott az allergológus iránymutatására hagyatkozni, így elkerülhető a fölösleges pénzkiadás nem megbízható tesztekre.
Mit lehet tenni keresztallergia esetén?
Tüneti kezelés
Egyes esetekben a hőkezelés semlegesíti azokat a fehérjéket, amelyek az orális allergia szindrómát okozzák. Ez azonban az allergiát kiváltó élelmiszerektől függ. Általában a diófélék és a fűszerek kivételek a főzési szabály alól. A diófélék többféle allergént tartalmaznak, és ezek némelyike hőálló, ahogyan ez vonatkozik a zellerre és az eperre is. A legtöbb ételt azonban a főzés kellően biztonságossá teszi. Ilyen például a paradicsom, az alma, a burgonya, a körte és a legtöbb lágy gyümölcs.
Oki kezelés
A keresztallergia tünetei ellen is hatásos az allergén immunterápia, ugyanis a kezeléssel a keresztallergia kapcsán jelentkező szájüregi tüneteket is enyhíteni lehet. Ilyenkor az adott pollenre irányul a terápia.
(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))