Nincs pollenszezon, mégis jelentkezhet keresztallergia

Hogyan lehet diagnosztizálni a keresztallergiát?

Azt tapasztaljuk, hogy ha valaki maga figyeli meg a tüneteit, a leggyakoribb hiba nem az, hogy valami fölött elsiklik, hanem éppen az, hogy túlzásba esik. Ha például a paradicsom okozza a tüneteket, hajlamos minden keresztallergént kerülni, ami a parlagfűnél, fekete ürömnél felmerülhet – ismerteti dr. Viszoki Mónika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-viszoki-monika), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész. – Ilyenkor sokan gondolnak a hagyományos allergiatesztekre, amelyek azonban csak az allergének egészét vizsgálják, az egyes összetevőket, komponenseket nem. A részletesség hiánya miatt ételek esetében álpozitív eredményt is mutathatnak, ami felesleges diétás megszorítások bevezetésére kényszerítené a beteget. Mindezek miatt a keresztallergia kimutatásra legalkalmasabbak a multiplex allergiatesztek. Egy egyszerű vérvizsgálattal ugyanis nagy valószínűséggel meg lehet állapítani, hogy pontosan melyik az az étel, ami a panaszait okozza. Hogy pontosan melyik vizsgálatot érdemes elvégezni, abban ajánlott az allergológus iránymutatására hagyatkozni, így elkerülhető a fölösleges pénzkiadás nem megbízható tesztekre.

Mit lehet tenni keresztallergia esetén?

Tüneti kezelés

Egyes esetekben a hőkezelés semlegesíti azokat a fehérjéket, amelyek az orális allergia szindrómát okozzák. Ez azonban az allergiát kiváltó élelmiszerektől függ. Általában a diófélék és a fűszerek kivételek a főzési szabály alól. A diófélék többféle allergént tartalmaznak, és ezek némelyike hőálló, ahogyan ez vonatkozik a zellerre és az eperre is. A legtöbb ételt azonban a főzés kellően biztonságossá teszi. Ilyen például a paradicsom, az alma, a burgonya, a körte és a legtöbb lágy gyümölcs.