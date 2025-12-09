900 éves tálakat találtak Dél-Korea partjánál búvárok

Ahhoz, hogy megértsük, miért néznek ki újnak ezek a tálak, meg ismernünk a helyet, ahol lerakódtak. A Sárga-tengerben fekvő egyenetlen, kiálló dél-koreai félsziget, a Taean melletti vizek nem olyanok, mint a Földközi-tenger nyugodt vizei. A tengerészek ezt a területet történelmileg úgy hívják „Naniana”, ez a hely egy hajótemető. A hajóknak, melyek évszázadokon át szállítottak a fővárosba gabonát és kerámiát a déli tartományokból a fővárosba, ezeken a szorosokon kellett hajózniuk. Veszélyesek az itteni, masszív árapály által felkorbácsolt áramlatok. Ha egy hajó hibát vétett, gyakran a tengerfenéken kötött ki. A Taean tengerpartjának feneke speciális. Ez a Getbol, hatalmas árapály síkságok otthona, UNESCO Világörökség Helyszín. A Getbol hihetetlenül finom szemcsés, kohéziós üledékből áll, egy ragacsos, sűrű iszap. A nyugati parti árapály síkságokon a sűrű, agyagos üledék dominál. Amint egy hajóroncs oda kerül és betemetődik, a leleteket elszigeteli egy vastag iszapréteg. Az elszigetelésnek két hatása van. Az egyik, hogy a hajó beágyazódik. Ez (és az, ahogyan az árut becsomagolták) az oka, hogy nem törtek el az edények. A másik, hogy az üledék befedi a leleteket, kizárva a legpusztítóbb elemet: az oxigént. Minél több oxigén van a vízben, annál gyorsabban szétesnek a dolgok. Az oxigén nélküli iszapban a dolgok évszázadokon, vagy még évezredeken át is megőrződnek. Ez történt itt. Ez az oxigénmentes környezet az oka, hogy ilyen jó állapotban fennmaradtak a leletek.

900 éves "Celadon" kerámia tálakat találtak Dél-Korea partjánál búvárok. A darabok egy unikális koreai eljárással, a „Sanggam” nevű intarzia technikával készültek. Fotó: ZME Science

A darabok unikális koreai technikával készültek

A kerámiadarabok a 918-ban alapított Gorveo Királyságból származnak. Maga a kerámia 12. századból való. Ez a fajta kerámia a „Celadon”, tengerzöld színű bevonattal ellátott kerámia. A Celadon nagyon értékes volt a Kínai Birodalomban, és számos más királyságban Ázsia szerte. A kiváló minőségű Celadon az egyik legfinomabb kerámiamunka az emberi történelemben.

Ezenkívül ezek a darabok egy unikális koreai eljárással, a „Sanggam” nevű intarzia technikával készültek. Az, hogy ilyen jó állapotban találtak rájuk, régészetileg felbecsülhetetlen.