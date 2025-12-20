A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést

A COVID-19 járvány során komoly problémát jelentett, hogy nehéz volt gyorsan precíz teszteredményeket kapni. A PCR-tesztek eredményeire akár két hetet is kellett várni, ezzel is megnehezítve a karanténtervezés folyamatát. Ráadásul, ahogy a Trehugger lap is írja, a gyorstesztek gyakran még hamis eredményt adhatnak, főként olyan esetben, ha túl korán végzik el: többször is előfordult, hogy egyértelműen pozitív tünetek mellett negatív eredményt mutattak. A pontatlanság mellett pedig jelentős környezeti hatásuk is van, mivel használatuk rengeteg műanyag hulladékkal jár. Egy 2023-as jelentés szerint a szaglókutyák olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb módszert jelenthetnek a COVID-19 kimutatására. Ez a kutatás megállapította, hogy a kutyák ugyanolyan hatékonyak – vagy akár hatékonyabbak is – lehetnek, mint a hagyományos COVID-19 tesztek.

A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztizálásában. Fotó: Zsuzsanna von Hopffgarten

A jövő tesztjei: az ebek

A kutyák szaglása több tíz-, de akár százezerszer is érzékenyebb lehet az emberénél, illetve ezek a négylábúak reagálnak a környezetükben található feromonokra és egyéb biológiai jelekre, így olyan illatokat is érzékelnek, melyek felfoghatatlanok és leírhatatlanok az emberek számára. Ezzel a fejlett szaglással ismerik meg a körülöttük lévő világot, különböztetik meg a barátokat az ellenségektől, és – ahogy az utóbbi évek kutatásai rámutatnak – ezzel segíthetnek az orvosi csapatoknak a tünetmentes betegek felismerésében.

Az emberi test folyamatosan illékony szerves vegyületeket termel, amelyeket a kutyák képesek érzékelni. Ha egy ember beteg, más vegyületek keletkeznek, amit a kutyák megéreznek: azt már például bebizonyították, hogy viszonylag nagy pontossággal képesek a rákot és a fertőző betegségeket már korai stádiumban felismerni. Reakciójuk a kiképzés módjától függ, így az előre megjelölt mintára reagálhatnak például leüléssel vagy lefekvéssel pozitív, és elfordulással negatív eredmény esetén.

Ahogy a Meer.com is írja, egy mexikói kutatócsapat tizenegy kutyát képzett ki arra, hogy felismerjék közel négyszáz ember izzadságmintájából a COVID-19-ből származó, az emberi test által termelt vegyületeket. A csapat ezután számszerűsítette a mintákban található COVID-19 vírus szintjét, hogy így határozza meg a kutyák érzékenységét és pontosságát a fertőzés különböző stádiumaiban. A folyamat sikeres volt, és kiderült, hogy a kutyák képesek a koronavírussal fertőzöttek azonosítására.