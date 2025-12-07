Le fog esni az álla, ha megtudja, mit rejtettek a luxusrepülők

1949. szeptember 4-én százak gyűltek össze a Bristol gyár repülőterén, hogy a tanúi lehessenek a brit birodalmi büszkeséget és mérnöki képességeket megtestesítő csodagép első felszállásának. A gyár vezető berepülőpilótája, Arthur John Pegg lakonikusan ennyit mondott a világraszóló, 27 perces repülés után: "Mi csak a pilótafülkét vezettük, a többi szépen jött utánunk." A Bristol Brabazont egy stratégiai bombázó terveinek átalakításával azért fejlesztették ki, hogy ez legyen a világ első számú, transzatlanti vonalakat teljesítő utasszállító repülőgépe. Az óceán átrepülése ekkor még komoly kihívást jelentett a gyárak számára, a Bristol pedig azt remélte, hogy megnyeri a presztízs-csatát, és az innovatív luxusgépét százas nagyságrendben adhatja majd el a világ légitársaságai számára. A Brabazon méretei lenyűgözték a közönséget: a felszállósúlya 131 tonna volt (Boeing 737-800 = 41 tonna), a hossza 54 méter (Boeing 737-800 = 40 méter), a 70 méteres fesztávolsága pedig nagyobb volt, mint egy mai Boeing 747-400-esé.

A híres luxusgépből, a Bristol Brabazonból mindössze egyetlen példány készült, a program katasztrofális pénzügyi veszteséggel végződött

Fotó: Key Aero

A hatalmas gépet nyolc (!), egyenként 3 ezer lóerős dugattyús motor hajtotta, ellenforgó légcsavarokkal. A motorokat párosával építették egybe, a szárny pedig olyan vastag volt, hogy a szerelők közlekedhettek benne, és akár repülés közben is szerelhették a 18 hengeres, hatalmas a szerkezeteket.

A gép törzsét túlnyomásosan alakították ki, vagyis nagy magasságban, akár 7,600 méter magasan is repülhetett, ahol kedvezőbb az üzemanyag-fogyasztás, és kisebb a turbulencia. A 100 üléses utastérben légkondicionáló szabályozta a hőmérsékletet.

A gép közvetlenül, közbenső tankolás nélkül elérhette New York-ot. A Brabazon utazósebessége 402 kilométer per óra volt, így a London-New York út időtartama 12 óra lett volna, ami messze a leggyorsabb lehetőséget jelentette akkoriban.

Egy luxusgép kellékei: púderszoba, moziterem

A gép törzsének kétharmadát emeletesre alakították ki: az alsó szinten a fekvőhelyes vasúti kocsik fülkéihez hasonló kabinokat helyeztek el. Itt nem csak a többi utastól elszeparálva utazhatott egy kiváltságos csoport vagy család, de éjszakára ágyakká lehetett alakítani ezeket az üléseket. Az alsó szint felett egyszemélyes hálókabinok várták azokat, akik még inkább elkülönülve akartak pihenni.