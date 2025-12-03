Óriási maja konstrukciót fedeztek fel Mexikóban, egy kozmogramot

Kiderült, hogy Aguada Fénix egy kozmogram volt – egy olyan modell, ami az univerzum rendjét reprezentálja és ami más maja lelőhelyeken is látható – ennélfogva a maja terület egyik legjelentősebb ünnepi helyszíne volt. A legutóbbi ásatás során egy ünnepi műalkotásokat tartalmazó kereszt alakú gödröt találtak, ami példa nélküli információkkal szolgál a korai maja rituálékról. A Science Advances tudományos magazinban publikált tanulmány további bizonyítékot szolgáltat, mely ellentétben áll azzal a régóta fennálló hiedelemmel, hogy a közép-amerikai kultúrák fokozatosan fejlődtek, egyre nagyobb településeket építettek, mint például a Guatemalában lévő Tikal, és Mexikó középső részén fekvő Teotihuacan, melyek piramisai a mai napig Közép-Amerikai ikonjainak számítanak. Aguada Fénix majdnem 1.000 évvel megelőzi ezen városok virágkorát és olyan nagy, vagy nagyobb, mint azok. Kr.e. 1.000 kezdetén volt az építészetben egy nagy fellendülés, amiről senki sem tudott.

Takeshi Inomata (balra) és Melina Garcia régészek feltárnak egy ünnepi tárgyakat tartalmazó maja rejtekhelyet, melyben a fő irányokkal társuló ásványi festékanyagokat találtak

Fotó: University of Arizona

A maja nép számára nagyon fontos volt a kozmogram

A kutatócsapat először 2017-ben, lidar alkalmazásával bukkantak az Aguada Fénix nyomaira. A lidar a magasból, repülőgépről lézerrel vizsgálja a dzsungelt és az erdőt, és 3 dimenziós képet alkot az ember által alkotott struktúrákról. A műalkotás középvonala igazodik a felkelő Naphoz október 17. és február 24. között. Ez a 130 nap valószínűleg a közép-amerikai rituális naptár 260 napos ciklusának a felét reprezentálja. Ez az elrendezés hasonló más maja lelőhelyekhez, melyeknek szintén voltak ünnepi rejtekhelyei.

Archaeologists excavating the cruciform, before discovering the cache in the center of the pit.

Fotó: University of Arizona

A csapat szénizotópos kormeghatározással állapította meg a kereszt alakú gödör és felette levő szerkezet rétegeinek a korát, a rejtekhely Kr.e. 900-845-ből való. Elemezték a kerámia anyagok darabkáit is, ami segítette a kereszt alak datálását is. Az első jelentős felfedezésük a számos, jádekőből készült balta volt, amilyenekről már korábbi ásatások során megállapították, hogy ünnepi eszközök voltak. Ez arra utal, hogy ez egy valóban fontos rituális hely volt. A kereszt alak további ásatása során találtak jádekőből faragott díszeket, melyek egy krokodilt, egy madarat ábrázolnak és egy olyan valamit, amiről úgy vélik, hogy egy gyermeket szülő nőt ábrázol.