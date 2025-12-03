Óriási maja konstrukciót fedeztek fel Mexikóban, egy kozmogramot

Kiderült, hogy Aguada Fénix egy kozmogram volt – egy olyan modell, ami az univerzum rendjét reprezentálja és ami más maja lelőhelyeken is látható – ennélfogva a maja terület egyik legjelentősebb ünnepi helyszíne volt. A legutóbbi ásatás során egy ünnepi műalkotásokat tartalmazó kereszt alakú gödröt találtak, ami példa nélküli információkkal szolgál a korai maja rituálékról. A Science Advances tudományos magazinban publikált tanulmány további bizonyítékot szolgáltat, mely ellentétben áll azzal a régóta fennálló hiedelemmel, hogy a közép-amerikai kultúrák fokozatosan fejlődtek, egyre nagyobb településeket építettek, mint például a Guatemalában lévő Tikal, és Mexikó középső részén fekvő Teotihuacan, melyek piramisai a mai napig Közép-Amerikai ikonjainak számítanak. Aguada Fénix majdnem 1.000 évvel megelőzi ezen városok virágkorát és olyan nagy, vagy nagyobb, mint azok. Kr.e. 1.000 kezdetén volt az építészetben egy nagy fellendülés, amiről senki sem tudott.
A maja nép számára nagyon fontos volt a kozmogram
A kutatócsapat először 2017-ben, lidar alkalmazásával bukkantak az Aguada Fénix nyomaira. A lidar a magasból, repülőgépről lézerrel vizsgálja a dzsungelt és az erdőt, és 3 dimenziós képet alkot az ember által alkotott struktúrákról. A műalkotás középvonala igazodik a felkelő Naphoz október 17. és február 24. között. Ez a 130 nap valószínűleg a közép-amerikai rituális naptár 260 napos ciklusának a felét reprezentálja. Ez az elrendezés hasonló más maja lelőhelyekhez, melyeknek szintén voltak ünnepi rejtekhelyei.
A csapat szénizotópos kormeghatározással állapította meg a kereszt alakú gödör és felette levő szerkezet rétegeinek a korát, a rejtekhely Kr.e. 900-845-ből való. Elemezték a kerámia anyagok darabkáit is, ami segítette a kereszt alak datálását is. Az első jelentős felfedezésük a számos, jádekőből készült balta volt, amilyenekről már korábbi ásatások során megállapították, hogy ünnepi eszközök voltak. Ez arra utal, hogy ez egy valóban fontos rituális hely volt. A kereszt alak további ásatása során találtak jádekőből faragott díszeket, melyek egy krokodilt, egy madarat ábrázolnak és egy olyan valamit, amiről úgy vélik, hogy egy gyermeket szülő nőt ábrázol.
A gödör alján volt egy kisebb kereszt alak, ahol ásványi festékanyagokat találtak – kis kék, zöld és sárgás földrakásokat – a fő irányoknak megfelelően elrendezve. Az ismert, hogy bizonyos színeket bizonyos irányoknak feleltetnek meg, és ez fontos minden közép-amerikai ember számára, még az Észak-Amerikában élő indiánok számára is. Sosem találtak azonban ily módon elhelyezett festéket. Ez az első eset, hogy ezeket a festékeket bizonyos irányokkal társítva találják. A kutatók úgy sejtik, hogy az építők a festékeket és más anyagokat felajánlásként rendezték el, aztán megtöltötték homokkal és földdel. Az emberek valószínűleg visszatértek a helyszínre későbbi rituálék megtartására és jáde objektumokat hagytak hátra.
Feltártak egy megemelt úthálózatot és süllyesztett folyosókat is, amit az Aguada Fénix építői arra használtak, hogy bemenjenek a helyszínre és keresztülmenjenek rajta. Találtak csatornákat és egy árkot is, amik elterelik a vizet egy közeli lagúnából. Az utak, folyosók és csatornák a település fő felföldjétől 9.6 kilométerre terjednek ki és az Aguada Fénix Naphoz való tájolásával párhuzamosan futó baltákhoz igazodnak.
Míg vannak olyan lelőhelyek, mint például a guatemalai Tikal, melyeket egy nagyon erős király vezetett, a csapat eddig nem talált bizonyítékot rá, hogy az Aguada Fénix ezen modell alapján épült. Úgy vélik, hogy a településnek voltak vezetői, de ezek inkább intellektuális vezetők voltak, akik csillagászati megfigyeléseket végeztek, valamint a helyszín terveinek elkészítését irányították, és nem volt hatalmuk más emberek felett. A legtöbben valószínűleg önként jöttek, mert a kozmogram építése nagyon fontos volt a számukra, és ezért együttműködtek.
