Rémisztő dolog derült ki a Marsról, a tudósok sem hittek a szemüknek

Természetesen ez a különbség rendkívül kicsi – mindössze néhány mikroszekundum (a másodperc milliomod része) egy nap során. Ennek ellenére ez a jelenség komoly gyakorlati következményekkel bírhat a jövőbeli marsi missziók során. Gondoljunk csak bele: egy esetleges marsi kolónia lakóinak pontosan kell szinkronizálniuk műszereik időmérését a földi irányítóközponttal, ahol még a legapróbb eltérések is kritikus problémákat okozhatnak.

A Marson gyorsabban telik az idő, mint a Földön

Miért jár gyorsabban az óra a Marson?

A válasz Einstein általános relativitáselméletében rejlik, amely forradalmasította a fizika világát. Az elmélet szerint a nagyobb tömegű égitestek erősebb gravitációs mezőt hoznak létre, amely lassítja az idő múlását. Következésképpen egy kisebb gravitációjú helyen, mint például a Mars, az idő valamivel gyorsabban telik.

A Föld tömege körülbelül tízszer nagyobb, mint a Marsé, ami jelentős gravitációs különbséget eredményez. Ezenkívül a két bolygó eltérő távolsága a Naptól szintén szerepet játszik ebben az időbelieltérésben. A tudósok precíz számításai alapján egy marsi nap során körülbelül 0,66 mikroszekundummal telik gyorsabban az idő a Mars felszínén, mint a Földön. Ez az évek folyamán fokozatosan összeadódik, bár még mindig elképesztően kis mennyiségről beszélünk.

Gyakorlati következmények az űrkutatásban

Habár a különbség minimálisnak tűnik, a modern űrkutatás olyan pontos időmérést igényel, hogy még ezek az apró eltérések is számítanak. Az űrhajók navigációs rendszerei, a kommunikációs protokollok és a tudományos mérések mind a legpontosabb időszinkronizációra épülnek. Éppen ezért a NASA és más űrügynökségek már most is figyelembe veszik ezeket a relativisztikus hatásokat.

Ráadásul a GPS-hez hasonló navigációs rendszerek fejlesztése során a Marson is elengedhetetlen lesz az időbeli korrekciók alkalmazása. A mérnököknek olyan rendszereket kell tervezniük, amelyek automatikusan kompenzálják ezeket a különbségeket. Továbbá a jövőbeli marsi telepeseknek tudatában kell lenniük ennek az időbeli eltérésnek, különösen amikor életfontosságú műveletek szinkronizálásáról van szó.