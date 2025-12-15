Mit titkol a NASA? Tiltott zónákat jelöltek ki a Marson

A nemzetközi szabályok szerint a Mars és más égitestek felfedezésekor vigyáznunk kell arra, hogy ne szennyezzük be azokat a Földről érkező mikrobákkal. Ez elsőre talán túlzott óvatosságnak tűnik, de a kutatók szerint az idegen létformák keresését teljesen tönkreteheti, ha véletlenül mi magunk visszük oda az „életet”.

A Marson lehetnek olyan régiók, amelyek potenciális élőhelyként funkcionálnak. Ezek megközelítése veszélyes lenne a marsi létformák számára.

Fotó: OpenAI DALL-E

Miért nem szállhatunk le akárhol a Marson?

Már az ENSZ 1967-es Világűrszerződése is kimondta: az országok nem sajátíthatják ki az égitesteket, nem telepíthetnek rájuk katonai bázisokat, és úgy kell kutatniuk a világűrt, hogy elkerüljék az égitestek „káros szennyezését”. A szerződés azt is rögzíti, hogy nem szabad olyan anyagokat hozni a Földre, amely veszélyeztetné bolygónk környezetét.

Ahogy egyre többet tudunk a Mars múltjáról és esetleges jelenlegi lakhatóságáról, egyre részletesebb szabályok születnek arról, hova lehet leszállni, és hova nem.

A COSPAR nemzetközi tudományos bizottság bevezette a „különleges régiók” fogalmát.

Ezek azok a területek, amelyek elvileg elég melegek és nedvesek ahhoz, hogy ott a mikrobák életben maradhassanak és szaporodhassanak.

Ha egy ilyen helyet véletlenül beszennyezünk a saját mikroorganizmusainkkal, lehetetlenné válik a földi és marsi élőlények megkülönböztetése.

Mi az, hogy „különleges” vagy „bizonytalan” régió?

A hivatalos definíció szerint „különleges régiónak” számít az a hely a Marson, ahol elképzelhető, hogy ma is létezhet élet, vagy ahol a földi mikrobák is túlélhetnek. Jelenleg nincs olyan, könnyen elérhető terület a Marson, amelyet a mostani szabályok már biztosan ilyennek minősítenének.

Léteznek viszont „bizonytalan régiók”.

Ezek olyan vidékek, ahol a körülmények életbarátnak látszanak, de még nem tudjuk pontosan, hogy valóban képesek lennének-e fenntartani mikrobaközösségeket.

Ilyen „bizonytalan régiók” lehetnek például az ismétlődő lejtősávok (RSL). Ezek keskeny, sötét csíkok a marsi lejtőkön, amelyek időszakosan jelennek meg. Sokan azt hitték, hogy talán folyékony, sós víz nyomai. A friss kutatások azonban inkább azt mutatják, hogy ezek száraz, poros anyagok, bár a kérdés még nem teljesen tisztázott.