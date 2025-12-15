Mit titkol a NASA? Tiltott zónákat jelöltek ki a Marson

A nemzetközi szabályok szerint a Mars és más égitestek felfedezésekor vigyáznunk kell arra, hogy ne szennyezzük be azokat a Földről érkező mikrobákkal. Ez elsőre talán túlzott óvatosságnak tűnik, de a kutatók szerint az idegen létformák keresését teljesen tönkreteheti, ha véletlenül mi magunk visszük oda az „életet”.
Miért nem szállhatunk le akárhol a Marson?
Már az ENSZ 1967-es Világűrszerződése is kimondta: az országok nem sajátíthatják ki az égitesteket, nem telepíthetnek rájuk katonai bázisokat, és úgy kell kutatniuk a világűrt, hogy elkerüljék az égitestek „káros szennyezését”. A szerződés azt is rögzíti, hogy nem szabad olyan anyagokat hozni a Földre, amely veszélyeztetné bolygónk környezetét.
Ahogy egyre többet tudunk a Mars múltjáról és esetleges jelenlegi lakhatóságáról, egyre részletesebb szabályok születnek arról, hova lehet leszállni, és hova nem.
A COSPAR nemzetközi tudományos bizottság bevezette a „különleges régiók” fogalmát.
Ezek azok a területek, amelyek elvileg elég melegek és nedvesek ahhoz, hogy ott a mikrobák életben maradhassanak és szaporodhassanak.
Ha egy ilyen helyet véletlenül beszennyezünk a saját mikroorganizmusainkkal, lehetetlenné válik a földi és marsi élőlények megkülönböztetése.
Mi az, hogy „különleges” vagy „bizonytalan” régió?
A hivatalos definíció szerint „különleges régiónak” számít az a hely a Marson, ahol elképzelhető, hogy ma is létezhet élet, vagy ahol a földi mikrobák is túlélhetnek. Jelenleg nincs olyan, könnyen elérhető terület a Marson, amelyet a mostani szabályok már biztosan ilyennek minősítenének.
Léteznek viszont „bizonytalan régiók”.
Ezek olyan vidékek, ahol a körülmények életbarátnak látszanak, de még nem tudjuk pontosan, hogy valóban képesek lennének-e fenntartani mikrobaközösségeket.
Ilyen „bizonytalan régiók” lehetnek például az ismétlődő lejtősávok (RSL). Ezek keskeny, sötét csíkok a marsi lejtőkön, amelyek időszakosan jelennek meg. Sokan azt hitték, hogy talán folyékony, sós víz nyomai. A friss kutatások azonban inkább azt mutatják, hogy ezek száraz, poros anyagok, bár a kérdés még nem teljesen tisztázott.
A bolygó mélyén, 11,5–20 kilométerrel a felszín alatt pedig akár óriási vízóceánok is lehetnek. Ezeket a jelenlegi technikával még nem tudjuk elérni, így a beszennyezésüktől sem kell tartani.
A Perseverance és a lehetséges marsi bioszignatúrák
A téma azért került újra előtérbe, mert a Perseverance rover a Cheyava Falls környékén, a Bright Angel nevű kőzetformációban lehetséges életnyomokat, úgynevezett bioszignatúrákat talált.
Ha egy mintában valami olyat látunk, ami akár egykori élet jele is lehet, a kutatóknak két fontos dolgot kell ellenőrizniük:
- van-e egyszerűbb, nem biológiai magyarázat a jelenségre;
- nem szennyeződött-e a minta földi mikrobákkal, amelyek az űreszközre tapadva jutottak el a Marsra.
Éppen ezért olyan szigorúak a fertőtlenítési és bolygóvédelmi szabályok. Mielőtt egy szondát vagy marsjárót elindítanának, meg kell vizsgálni, hogy a leszállási hely nem tartozik-e a különleges vagy bizonytalan régiók közé, ahol nagyobb lenne a szennyezés kockázata.
Miért nem lazíthatunk a szabályokon?
Vannak kutatók, akik szerint ez a nagy óvatosság túlzás. Szerintük a földi mikrobák úgysem tudnának szaporodni a Mars zord felszínén, ezért felesleges a költséges sterilizálás. A friss vizsgálatok viszont mást mutatnak. Egyre több olyan élőlényt találunk a Földön, amelyek szélsőséges környezetben is életben maradnak.
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a Mars egyes területei nagyon hasonlítanak a földi, mikrobákkal teli élőhelyekre. Ezért vezették be a „különleges régiók” fogalmát: ezek azok a helyek, ahol a legnagyobb eséllyel találhatunk életet, és ezért kell őket különösen óvni.
A kutatások szerint, ha minden ok nélkül lazítanánk a fertőtlenítési szabályokon, azzal saját életkereső misszióinknak ártanánk. A jövőben induló emberes Mars-expedícióknak sem tennénk jót, mert később nem tudnánk biztosan eldönteni, hogy egy életnyom valóban marsi eredetű, vagy csak tőlünk került oda.
Jobb, ha egyelőre békén hagyjuk a legérdekesebb helyeket?
Összefoglalva: a „különleges” és „bizonytalan” régiókat azért védik szigorúan, mert a Mars legígéretesebb helyei lehetnek az élet szempontjából. Ha ezeket véletlenül beszennyeznénk, lehet, hogy később már nem tudnánk biztosan megállapítani, hogy egy életnyom valóban marsi eredetű-e.
Ezért több kutató úgy gondolja, hogy egyelőre jobb távol maradni ezektől a területektől, amíg pontosabban nem értjük, mire képes a földi élet, és milyen körülmények vannak a Marson. Ha egyszer tényleg rátalálunk a marsi életre, fontos, hogy biztosak lehessünk benne:
nem mi vittük oda véletlenül.