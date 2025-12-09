Most már tudjuk, hány óra van a Marson?

A National Institute of Standards and Technology (NIST) fizikusai kiszámolták hány óra van pontosan a Marson. Átlagosan, a Marson naponta 477 mikromásodperccel (egy másodperc milliomod része) gyorsabban jár az óra, mint a Földön. A Mars szomszédos égitestjeitől való excentrikus pályája és gravitációja azonban a marsi év során körülbelül naponta 226 mikromásodperccel növeli, vagy csökkenti ezt a mennyiséget. A The Astronomical Journal tudományos magazinban publikált felfedezés 2024 dolgozatot használ fel, melyekben az NIST fizikusai kidolgoztak egy tervet a Holdon való pontos időméréshez. A marsi órák járásának ismerete egy lépcsőfokot jelent a jövőbeni űrmisszókhoz. Mivel a NASA tervez Marsot felfedező missziókat, a marsi idő ismerete segíteni fog szinkronizálni a navigációt és a kommunikációt az egész Naprendszerben.

Fotó: National Institute of Standards and Technology / National Institute of Standards and Technology

Marsi időzóna

A Marson a napok és az évek hosszabbak, mint a Földön. Egy marsi nap, vagyis az az idő, amely alatt teljesen megfordul a tengelye körül a bolygó 40 perccel hosszabb, mint a Földön, és 687 nap alatt kerüli meg teljesen a Napot, míg a Föld ezt 365 nap alatt teszi meg. A tudósoknak azonban tudniuk kellett azt, hogy a Marson az egyes másodpercek mennyire gyorsan, vagy lassan telnek a Földhöz képest. Ha a Mars felszínén landolnánk és lenne nálunk egy atomóra, az ugyanúgy járna, mint a Földön. De ha összehasonlítanánk egy Földön lévő órával, nem volnánk szinkronban egymással. Meghatározni azt, hogy a marsi idő mennyire tér el a földi időtől, majdnem olyan, mintha időzónák eltérését számolnánk ki. Sokkal bonyolultabb volt, mint amire a fizikusok számítottak.

Einstein relativitáselmélete szerint a gravitáció erőssége hatással van az idő múlására. Ahol a gravitáció erősebb, ott az óra lassabban jár, ahol a gravitáció gyengébb, ott gyorsabban. Egy bolygó pályájának sebessége is lassítja, vagy gyorsítja az óra járását. A fizikusok kiválasztottak egy viszonyítási pontként működő pontot a Mars felszínén, ami olyasmi, mint a Földön a tengerszint az Egyenlítőnél.