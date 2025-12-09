Most már tudjuk, hány óra van a Marson?

A National Institute of Standards and Technology (NIST) fizikusai kiszámolták hány óra van pontosan a Marson. Átlagosan, a Marson naponta 477 mikromásodperccel (egy másodperc milliomod része) gyorsabban jár az óra, mint a Földön. A Mars szomszédos égitestjeitől való excentrikus pályája és gravitációja azonban a marsi év során körülbelül naponta 226 mikromásodperccel növeli, vagy csökkenti ezt a mennyiséget. A The Astronomical Journal tudományos magazinban publikált felfedezés 2024 dolgozatot használ fel, melyekben az NIST fizikusai kidolgoztak egy tervet a Holdon való pontos időméréshez. A marsi órák járásának ismerete egy lépcsőfokot jelent a jövőbeni űrmisszókhoz. Mivel a NASA tervez Marsot felfedező missziókat, a marsi idő ismerete segíteni fog szinkronizálni a navigációt és a kommunikációt az egész Naprendszerben.
Marsi időzóna
A Marson a napok és az évek hosszabbak, mint a Földön. Egy marsi nap, vagyis az az idő, amely alatt teljesen megfordul a tengelye körül a bolygó 40 perccel hosszabb, mint a Földön, és 687 nap alatt kerüli meg teljesen a Napot, míg a Föld ezt 365 nap alatt teszi meg. A tudósoknak azonban tudniuk kellett azt, hogy a Marson az egyes másodpercek mennyire gyorsan, vagy lassan telnek a Földhöz képest. Ha a Mars felszínén landolnánk és lenne nálunk egy atomóra, az ugyanúgy járna, mint a Földön. De ha összehasonlítanánk egy Földön lévő órával, nem volnánk szinkronban egymással. Meghatározni azt, hogy a marsi idő mennyire tér el a földi időtől, majdnem olyan, mintha időzónák eltérését számolnánk ki. Sokkal bonyolultabb volt, mint amire a fizikusok számítottak.
Einstein relativitáselmélete szerint a gravitáció erőssége hatással van az idő múlására. Ahol a gravitáció erősebb, ott az óra lassabban jár, ahol a gravitáció gyengébb, ott gyorsabban. Egy bolygó pályájának sebessége is lassítja, vagy gyorsítja az óra járását. A fizikusok kiválasztottak egy viszonyítási pontként működő pontot a Mars felszínén, ami olyasmi, mint a Földön a tengerszint az Egyenlítőnél.
A Mars missziók során több év alatt összegyűjtött adatoknak köszönhetően a fizikusok ki tudták számolni mekkora a Mars felszínén a gravitáció: ötször gyengébb, mint a Föld gravitációja. De nem csak a Mars gravitációját kellett belevenniük. A Naprendszernek vannak más masszív égitestjei, amik vonzzák egymást. Naprendszerünkben lévő tömegnek egyedül a Nap több, mint 99%-át teszi ki. Naprendszerünkben a Mars pozíciója - a Naptól, a szomszédaitól, mint például a Föld, Hold, Jupiter és Szatrunusz, való távolsága – miatt a Marsot excentrikusabb, elnyújtott pályán kering.
A Föld és a Hold pályája viszonylag állandó; a Holdon az idő egyenletesen, 56 mikromásodperccel gyorsabban halad, mint a Földön. A Marson azonban nem ez a helyzet. Naptól való távolsága és excentrikus pályája növeli az időben lévő eltéréseket. A háromtest-probléma rendkívül komplikált és a fizikusoknak most négy testtel kell megbirkózniuk: Nap, Föld, Hold és Mars. Miután a fizikusok figyelembe vették ezeket a hatásokat: a Mars felszíni gravitációja, a Mars excentrikus pályája, a Nap, a Föld és a Hold Marsra gyakorolt hatása, megkapták a kérdésükre a választ.
Lehet, hogy a 477 milliomod másodperc nem hangzik soknak, ez körülbelül egy szempillantás egyezred része, azonban kulcsfontosságú a kis időbeli eltéréseket figyelembe venni ahhoz, hogy kommunikációs hálózatokat hozzanak létre. Például az 5G hálózatoknak pontossága egytized mikromásodpercen belül kell legyen. A Föld és a Mars közötti kommunikáció jelenleg 4-24 percet (van, hogy többet) késlekedik.
Ez majdnem olyan, mint a távirat előtti kommunikáció volt: Az emberek elvitték a kézzel írott leveleket egy hajóra, ami átszelte az óceánt, aztán hetekig, hónapokig vártak egy másik hajóra, hogy meghozza a választ.
A bolygók közötti időmérés megállapítása kikövezi az utat a hatalmas távolságok közötti szinkronizált hálózatok létrehozása felé. Ha megvan a szinkronizáció, az majdnem olyan, mint egy információveszteség nélküli valós idejű kommunikáció. Nem kell arra várni, hogy meglássuk mi történik. Azok a hálózatok távol vannak a valóságtól; és a hosszú távú emberi és robotikus Mars-missziók is. Ezen problémák tanulmányozása segít a tudósoknak felkészülni minden változóra, amivel találkozni fognak. Ahogyan a globális navigációs rendszerek, mint például a GPS, ezek a rendszerek is a pontos óráktól fognak függeni, és az órákra gyakorolt hatásokat elemezni lehet Einstein általános relativitáselméletének segítségével. Tudományos értéke is van ennek az ismeretnek. Annak ismerete, hogyan járnak az órák a távoli bolygókon, Einstein speciális és általános relativitáselméletére épülő új információ.
(Forrás: National Institute of Standards and Technology: https://www.nist.gov/)