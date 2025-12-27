Ez a tevékenység drasztikusan megnöveli a halálos rákfajta kockázatát

A Northwestern University és a University of California, San Francisco (UCSF) kutatóinak tanulmánya először mutatja meg, miként károsítja a szolárium a bőrt olyan helyeken is, ahová a rendes napsugárzás el sem ér. A tanulmányban több ezer ember orvosi dokumentációját tekintették át, hogy összehasonlítsák a melanóma előfordulási arányát a szoláriumba járók és nem járók körében, és szoláriumhasználók és kontrollok összesen 182 bőrbiopsziájából nyertek ki DNS-szekvenciaadatokat.

Egy melanómasejt illusztrációja.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Ezekből kiderült, hogy a szoláriumhasználók bőrében a kontrollokhoz képest kétszer annyi a mutáció, és ezek a mutációk napsütéstől védett bőrterületeken is előfordulnak.

Ezek után aligha meglepő, hogy a szoláriumhasználók csaknem háromszoros melanómakockázattal rendelkeznek.

A melanóma még a rejtett bőrfelületen is megjelenhet

A melanóma a leggyilkosabb bőrrákfajta, amely egyedül az USA-ban 11 ezer halálesetet okoz évente. Bár a tudósok évtizedek óta próbálják figyelmeztetni az embereket a szoláriumok veszélyeire, eddig nem volt teljesen világos az a biológiai mechanizmus, amelynek révén a szoláriumozás növeli a bőrrák előfordulását. Mindeközben az USA-ban és a világon több helyen reneszánszukat élik a barnító szalonok, amelyek marketingje a tudományos bizonytalankodást kihasználva azt hirdeti, hogy a szoláriumágyak valójában nem is ártalmasabbak a napfénynél.

Az új tanulmány ennek az állításnak adja meg a kegyelemdöfést azzal, hogy a molekuláris szinten is megmutatja: a szoláriumban olyan helyeken is bőrmutációkat szerezhetünk be, ahol a napfény sosem éri el a bőrünket.

„A szoláriumhasználó pácienseknél még azokon az ép bőrfelületeken is, ahol nincsenek látható anyajegyek, találtunk olyan DNS-elváltozásokat, amelyek a melanómára hajlamosító előfutár-mutációnak tekinthetők – hangsúlyozta Pedram Gerami, a Northwestern University orvosi fakultásának bőrrákkutató professzora és a tanulmány első szerzője. – Ezt senki sem bizonyította korábban.”

Gerami, aki a Northwesternen a melanómával kapcsolatos bőrgyógyászati kutatásokat vezeti, húsz éve kezel melanómás betegeket. Az évek során feltűnt neki, hogy meglepően sok olyan 50 év alatti nőbeteg jelentkezik náluk, akiknél már több melanóma is kialakult, és gyanította, hogy a szoláriumágyak használata lehet közöttük az összekötő kapocs. Ezért kutatócsoportjával együtt epidemiológiai vizsgálódásba kezdett, és összehasonlította 3000 szoláriumhasználó páciens orvosi adatait 3000 olyan, életkorban velük megfelelő kontrolléval, akik sosem jártak szoláriumba.