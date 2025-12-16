Hangulatváltozás, depresszió a menstruáció előtt? A PMDD létezik

Minden hónapban, nagyjából egy héttel a menstruáció előtt sok nő átél bizonyos feszültséget, érzelmi és fizikai tüneteket, amelyeket azonban viszonylag könnyű kordában tartani. Ez az úgynevezett PMS, vagyis premenstruációs szindróma. A PMDD, vagyis a premenstruációs diszfóriás zavar a PMS súlyos formája, amely érzelmi és pszichológiai stresszt okoz és komolyan befolyásolhatja a személy mindennapi életét. A PMDD-ben szenvedők nehezen végzik a szokásos tevékenységeket, nehéz koncentrálniuk, sokszor megoldhatatlannak érzik az öngondoskodást, szélsőséges esetben akár az önkárosítási, öngyilkossági gondolatokig is eljuthatnak.
A kutatók úgy vélik, hogy a PMDD-t a menstruációs ciklus ovuláció és menstruáció közötti szakaszában bekövetkező hormonális változások válthatják ki, de ismert néhány rizikófaktor is.
Ezek lehetnek a PMDD rizikófaktorai
- Hormonális változásokra való általános érzékenység: ezek az ingadozások minden nőnél végbemennek a serdülés, a terhesség, a menopauza kapcsán, és havonta, a ciklushoz kapcsolódóan, de nem mindenki reagál rájuk nagy érzékenységgel.
- Szerotoninhiány: a szerotonin az a hormon, amely szabályozza a hangulatot és boldogságérzetet okoz.
- Genetikai hajlam: a PMDD-ben szenvedő közeli hozzátartozó növelheti a kockázatot.
- Hangulatzavarok megléte: ha egy nőnek vagy egy családtagjának depressziója, szorongása vagy más hangulatzavara van, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat PMDD-t.
- Dohányzás: egyelőre még nem egyértelműek a kutatási eredmények, de úgy tűnik, a dohányzás kockázati tényező lehet a PMDD esetében.
- Korai gyermekkori trauma: egy ausztrál kutatás szerint a PMDD-ben szenvedő nők 83%-a tapasztalt traumát (fizikai, szexuális vagy érzelmi bántalmazást vagy elhanyagolást) élete elején.
Milyen tünetei lehetnek a menstruáció előtti hangulatzavarnak?
A PMDD-t nem feltétlenül könnyű diagnosztizálni, mivel egyes tünetek más állapotokra, betegségekre is utalhatnak. Összetéveszthető bipoláris zavarral, pajzsmirigy-betegségekkel, személyiségzavarokkal vagy unipoláris depresszióval. A PMDD esetében azonban az ezekkel a rendellenességekkel átfedésben lévő tünetek csak a menstruáció előtt egy-két héttel jelentkeznek. Ezután a menstruáció kezdete után néhány nappal lecsillapodnak. A PMDD az alábbi tüneteket okozhatja:
- szélsőséges vagy hirtelen hangulatváltozások és érzelmi hullámok,
- ingerlékenység vagy düh,
- depresszióra utaló érzetek – reménytelenség, értéktelenség vagy bűntudat érzése,
- szorongás, feszültség,
- csekély vagy semmilyen érdeklődés a szokásos tevékenységek iránt (munka, iskola, barátok, hobbik),
- koncentrációs nehézségek,
- fáradtság, alacsony energiaszint vagy túlzott álmosság,
- étvágyváltozások, étel utáni sóvárgás, túlevés vagy falási rohamok,
- álmatlanság, alvászavarok,
- túlterheltség vagy kontrollvesztés érzése,
- fizikai tünetek – mellérzékenység vagy mellfeszülés, ízületi vagy izomfájdalom, puffadás, súlygyarapodás, akne, fejfájás.
Az orvosi kezelés és az életmód is fontos
Aki PMDD-vel küzd, nagyon fontos, hogy tudja, nincs egyedül, ez egy létező jelenség, nem az ő személyes „túlérzékenysége”. Ezért, ha a tünetek már érintik az életminőséget, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, esetleges önsértő gondolatok mellett pedig gyakorlatilag muszáj – hangsúlyozza dr. Veres Andrea főorvos (https://www.pszichiatriaikozpont.hu/munkatarsak/pszichiater/dr-veres-andrea), a Pszichiátriai Központ – Prima Medica pszichiátere. – A diagnosztizálásnak természetesen vannak kritériumai, ugyanis a PMDD diagnózisa csak akkor állítható fel, ha valakinek legalább öt tünete van két vagy több menstruációs cikluson keresztül. Egy vagy több tünetnek pedig érzelmi vagy hangulati eredetűnek kell lennie. Nagyon hasznos, ha a páciens naplót vezet a tüneteiről és a ciklusáról, így lassan ki fog rajzolódni egy minta, amiből már látható az összefüggés. Ha pedig megvan a diagnózis, a segítség többirányú is lehet.
- A fizikai tünetek ellen segíthetnek a fájdalomcsillapítók, a meleg borogatás, a házi praktikák.
- A hormonális kiegyensúlyozottság beállításához a nőgyógyász elrendelhet hormonális fogamzásgátlókat.
- A hangulatzavarok ellen beválhatnak a gondosan megválasztott antidepresszánsok (különösen a szerotonin visszavétel gátlók), a megküzdés fejlesztésében pedig sokat segíthet a pszichoterápia.
- Az életmódnak különösen nagy szerepe van a PMDD kezelésében, ugyanis a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étkezés, a dohányzás elhagyása, az alkohol és a koffein visszaszorítása és a stressz kezelésének megtanulása mind képes egyensúlyt vinni a mindennapokba.
(Forrás: Pszichiátriai Központ – Prima Medica (www.pszichiatriaikozpont.hu))