Hangulatváltozás, depresszió a menstruáció előtt? A PMDD létezik

Minden hónapban, nagyjából egy héttel a menstruáció előtt sok nő átél bizonyos feszültséget, érzelmi és fizikai tüneteket, amelyeket azonban viszonylag könnyű kordában tartani. Ez az úgynevezett PMS, vagyis premenstruációs szindróma. A PMDD, vagyis a premenstruációs diszfóriás zavar a PMS súlyos formája, amely érzelmi és pszichológiai stresszt okoz és komolyan befolyásolhatja a személy mindennapi életét. A PMDD-ben szenvedők nehezen végzik a szokásos tevékenységeket, nehéz koncentrálniuk, sokszor megoldhatatlannak érzik az öngondoskodást, szélsőséges esetben akár az önkárosítási, öngyilkossági gondolatokig is eljuthatnak.

A kutatók úgy vélik, hogy a PMDD-t a menstruációs ciklus ovuláció és menstruáció közötti szakaszában bekövetkező hormonális változások válthatják ki, de ismert néhány rizikófaktor is.

A premenstruációs diszfóriás zavar a hormonháztartással kapcsolatos rendellenesség, ami akár súlyos hatással is lehet egy nő életére, hiszen a hangulatingadozások, az intenzív ingerlékenység, a szélsőséges szorongás mellett akár súlyos depresszió is kialakulhat.

Fotó: Suriyawut Suriya / Shutterstock

Ezek lehetnek a PMDD rizikófaktorai

Hormonális változásokra való általános érzékenység: ezek az ingadozások minden nőnél végbemennek a serdülés, a terhesség, a menopauza kapcsán, és havonta, a ciklushoz kapcsolódóan, de nem mindenki reagál rájuk nagy érzékenységgel.

Szerotoninhiány: a szerotonin az a hormon, amely szabályozza a hangulatot és boldogságérzetet okoz.

Genetikai hajlam: a PMDD-ben szenvedő közeli hozzátartozó növelheti a kockázatot.

Hangulatzavarok megléte: ha egy nőnek vagy egy családtagjának depressziója, szorongása vagy más hangulatzavara van, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat PMDD-t.

Dohányzás: egyelőre még nem egyértelműek a kutatási eredmények, de úgy tűnik, a dohányzás kockázati tényező lehet a PMDD esetében.

Korai gyermekkori trauma: egy ausztrál kutatás szerint a PMDD-ben szenvedő nők 83%-a tapasztalt traumát (fizikai, szexuális vagy érzelmi bántalmazást vagy elhanyagolást) élete elején.

Milyen tünetei lehetnek a menstruáció előtti hangulatzavarnak?

A PMDD-t nem feltétlenül könnyű diagnosztizálni, mivel egyes tünetek más állapotokra, betegségekre is utalhatnak. Összetéveszthető bipoláris zavarral, pajzsmirigy-betegségekkel, személyiségzavarokkal vagy unipoláris depresszióval. A PMDD esetében azonban az ezekkel a rendellenességekkel átfedésben lévő tünetek csak a menstruáció előtt egy-két héttel jelentkeznek. Ezután a menstruáció kezdete után néhány nappal lecsillapodnak. A PMDD az alábbi tüneteket okozhatja: