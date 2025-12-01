Sosem látott betegségeket diagnosztizál az AI

A kutatók által kifejlesztett mesterséges intelligencia megmondja, az emberi fehérjék egyes mutációi milyen valószínűséggel okoznak betegséget. A modell olyan mutációkkal is működik, amelyeket még senki eddig nem látott élő emberben.

A mesterséges intelligencia akkor is megbízhatóan felállítja egy genetikai betegség diagnózisát, ha ez az első és egyetlen eset a világon.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A mesterséges intelligencia csodája: mire képes a popEVE?

A popEVE-nek nevezett modell több százezer faj genetikai állományát és az emberi népesség genetikai változatosságát felölelő adatbázisokból táplálkozik. A hatalmas evolúciós adatbázis jóvoltából az algoritmusnak rálátása van arra, hogy a nagyjából 20 ezer emberi fehérje mely részei nélkülözhetetlenek az élethez, és melyek azok, amelyek jobban tolerálják a változást.

Ebből kiindulva a popEVE nemcsak megtalálja a betegségokozó mutációkat, de az általuk okozott defektus súlyossága szerint is rangsorolni tudja őket.

A Harvard Medical School és a barcelonai Genomszabályozási Központ (CRG) kutatói által jegyzett tanulmány, amely a Nature Genetics szakfolyóiratban látott napvilágot, jelentős hatással bírhat a genetikai betegségek diagnosztikai gyakorlatára.

Az ismeretlen mutációk okozta probléma

Jelenleg a ritka betegségekben szenvedő páciensek fele egész életében nem jut egyértelmű diagnózishoz. A popEVE javíthat ezen az arányon azzal, hogy segít az orvosoknak a legkártékonyabb génváltozatokra fókuszálni. A modell további előnye, hogy a beteg genetikai információján kívül semmilyen más referenciát nem igényel. Ez fontos következményekkel jár a ritka betegségek diagnosztikája terén, különösen a korlátozott forrásokkal bíró egészségügyi ellátórendszerekben, mivel a modell a korábbiaknál gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb diagnózist tesz lehetővé.

A szülők DNS-e nem mindig hozzáférhető az egészségügyi intézmények számára, és sok páciens egyedül érkezik. A popEVE az ilyen betegekkel foglalkozó orvosoknak is segít a betegségokozó mutáció azonosításában, és erre már tudunk is példát felhozni a genetikai szakrendelésekkel folytatott együttműködéseinkből”

– mondta el Mafalda Dias, a CRG kutatója és a tanulmány egyik levelező szerzője.