Szardínia segítheti a mikroműanyagok ellen küzdelmet

A mosógépekből származó szintetikus szálak a folyókba és tengerekbe kerülnek, és onnan visszajutnak ételeinkbe, sőt a szardínia gyomrába is. Eközben a mosogatógép sem ártatlan: műanyag edények és szivacsok kopásából, valamint a hálózati vízben érkező mikroműanyag részecskékből saját „keverékét” cirkuláltatja. Ha a kopoltyúk képesek évmilliók óta eltömődés nélkül szelektálni a részecskéket, akkor miért ne ültethetnénk át ezt az elvet a mindennapi készülékeinkbe?

A szardínia szűrőrendszere adaptálható a mikroműanyagok kiszűrésére

Fotó: Jens Hamann

Így lesz a kopoltyúból mikroműanyag-szűrő

A természet nem egyszerű szitaként működik. A kopoltyúk „keresztáramlásos” (crossflow) elvvel dolgoznak: a víz nem merőlegesen ütközik a rácsnak, hanem végigsiklik rajta, miközben örvények és lokális áramlások sodorják el a részecskéket a gyűjtőzónákba. Így a felület tisztább marad, és a rendszer nem fullad meg a felhalmozódó szemcséktől. Ezt a logikát ültetik át mérnökök új, halak ihlette mikroműanyag-szűrőkbe, amelyeket mosógépekhez és akár mosogatógép-rendszerekhez terveznek.

A prototípusokban a geometria minden: lamellák, fogszerű kiemelkedések, csatornák és spirális vezetők alakítják a víz útját. A cél kettős. Egyrészt minél több mikroműanyag szál és szemcse leválasztása, másrészt az eltömődés kockázatának minimalizálása alacsony energiaigény és csendes működés mellett. A modern 3D-nyomtatás és a mikro-CT vizualizáció lehetővé teszi a gyors iterációt, így a halakból ellesett elvek mérnöki nyelvre fordítva is működőképesek maradnak.

A laboreredmények önmagukban nem elégségesek

A kísérleteken olyan nevek dolgoznak, mint Leandra Hamann és Alexander Blanke, a Bonni Egyetem kutatói, akik biológiai és mérnöki nézőpontokat egyesítenek. Megfigyeléseik szerint nem elég „sűrűbb rácsot” építeni: kulcsfontosságú a részecskék pályájának befolyásolása és a határréteg okos kezelése. Épp ezért a halak kopoltyúszerkezetének több szintjét modellezik, az áramlási mintázatoktól a résméretek illesztéséig, hogy a mikroműanyagok a lehető legnagyobb arányban váljanak le.

Ugyanakkor a laboreredmények önmagukban nem elegek. A kutatócsoportok olyan megoldásokat keresnek, amelyek a háztartási használatban is megállják a helyüket: könnyen tisztítható gyűjtőkazetták, hosszú élettartamú anyagok, és a meglévő készülékekhez illeszthető modulok szükségesek. Mindebben a biomimikri iránytűként szolgál: ha egy szardínia képes órákon át szűrni a vizet eldugulás nélkül, akkor a mérnöki megfelelőjének is bírnia kell egy mosogatógép vagy mosógép teljes ciklusát.