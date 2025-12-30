Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

A mikroműanyagok és a szívbetegség kapcsolatát vizsgáló tanulmányt a University of California, Riverside kutatói készítették. Az eredmények arra utalnak, hogy ezek az apró műanyagrészecskék közvetlenül károsíthatják az artériákat, és felgyorsíthatják az érelmeszesedést – azt a folyamatot, amely szívinfarktushoz és stroke-hoz vezethet – írja a SciTech Daily cikke.

A mikroműanyagok különösen a férfiak szívét veszélyeztetik. A nőket védheti az ösztrogén nevű hormon

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A mikroműanyagok szívkárosító hatása: drasztikusan romlott a hím egerek állapota

Az egérkísérletek során a kutatók azt tapasztalták, hogy a rendszeres mikroműanyag-expozíció csak a hím egereknél okozott súlyosabb plakkfelhalmozódást az artériákban. A nőstényeknél nem jelentkezett hasonló romlás. A kutatás vezetője, Changcheng Zhou szerint ebben hormonális különbségek is szerepet játszhatnak, például az ösztrogén védhette a nőstények szív- és érrendszerét.

Mit károsít leginkább a mikroműanyag

Fontos megállapítás, hogy a mikroműanyagok nem növelték az állatok testsúlyát vagy koleszterinszintjét. Az artériák mégis gyorsabban károsodtak, ami arra utal, hogy a mikroműanyagok a szívbetegség kialakulásában önálló kockázati tényezők lehetnek. A műanyagrészecskék különösen az erek belső falát borító endothelsejteket zavarják meg, gyulladást és plakk-képződést indítva el.

Mit tehetünk ellene?

A mikroműanyagok teljes elkerülése ma már szinte lehetetlen: jelen vannak az élelmiszerekben, az ivóvízben és a levegőben is. A szakértők szerint mégis érdemes csökkenteni a kitettséget:

használjunk kevesebb műanyag csomagolást,

kerüljük az egyszer használatos termékeket,

és részesítsük előnyben a friss, feldolgozatlan élelmiszereket.

A tanulmány a Environment International folyóiratban jelent meg, és újabb figyelmeztetés azzal kapcsolatban, hogy a mikroműanyag-szennyezés nemcsak környezeti, hanem komoly egészségügyi probléma is.