Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa

A műanyag története alig több mint százéves. A belga vegyész, Leo Baekeland 1907-ben alkotta meg az első teljesen szintetikus műanyagot, amely forradalmasította az ipart. Könnyű, tartós és olcsó anyag volt, ami tökéletesen illeszkedett a 20. század gyorsan modernizálódó világához. A második világháború után a termelés robbanásszerűen nőtt, a műanyag pedig az élet minden területére betört az orvostechnikától a közlekedésen át az űrkutatásig. Műanyag nélkül ma elképzelhetetlen lenne a világ.

Egymillió tonna műanyag újrahasznosítása annyival csökkenti a szén-dioxid kibocsátását, mintha egymillióval kevesebb autó lenne az utakon.

Fotó: Origo

Ám miközben a műanyag az emberiség egyik leguniverzálisabb találmánya lett, egyben az egyik legnagyobb kihívásunkká is vált. Az olcsósága és sokoldalúsága elindította az „eldobható kultúrát”, ma már a műanyagok 40 százaléka egyszer használatos termék formájában hasznosul. A PET palackok, szatyrok vagy ételcsomagolások gyakran csak percekig szolgálnak minket, mégis akár több száz évig is a természetben maradnak.

Az elmúlt hetven évben a műanyaggyártás szinte felfoghatatlan mértékben nőtt: míg 1950-ben alig 2 millió tonnát állítottak elő világszerte, 2015-re ez a szám elérte a 448 milliót, és a becslések szerint 2050-re ez a szám meg is megduplázódhat. Minden évben körülbelül nyolcmillió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba, tengerekbe, ami olyan, mintha a világ összes vízpartjára méterenként öt szemeteszsákot dobnánk le. A szennyezés leglátványosabban Ázsiában és Afrikában jelenik meg, ahol a hulladékgyűjtés és -kezelés gyakran hiányos. De a fejlett országok sem kivételek, sok helyen az alacsony újrahasznosítási arány miatt hatalmas mennyiségű szemét végzi égetőkben vagy a természetben.

A napfény, a szél és a hullámok hatására a műanyag apró darabokra, mikroműanyagokra bomlik, amelyek ma már a világ minden részén jelen vannak. A Mount Everest hófedte csúcsaitól a Mariana-árok mélyéig, sőt az ivóvízben és a levegőben is kimutathatók. A kutatók már az emberi vérben, tüdőben és emésztőrendszerben is találtak mikrorészecskéket. Bár még vizsgálják, pontosan milyen hatással van mindez az egészségünkre, egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikroműanyagok gyulladást, sejtkárosodást és hormonális zavarokat is okozhatnak.