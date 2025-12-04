Megtalálták a nátha ellenszerét: mutatjuk a villámgyors gyógyulást ígérő módszert!

Ha nem egy buborékban élünk, akkor a nátha és a hasonló felső légúti betegségek gyakorlatilag elkerülhetetlenek. Átlagosan évente háromszor esünk át rajtuk, időtartamuk nagyjából kilenc nap. A vírusos nátha ellen az antibiotikumok nem hatnak, a legtöbb vény nélkül kapható készítmény pedig csak enyhe javulást hoz, vagy teljesen hatástalan.

Az orrjáratok sós oldattal történő átöblítése a nátha leghatékonyabb ellenszere. Alaposan lerövidítheti a betegség időtartamát

Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Az utóbbi években azonban egyre több vizsgálat igazolja, hogy a sós vizes orröblítés hatékony terápia lehet.

Nemcsak a nátha időtartama rövidülhet le, a vírusrészecskék mennyisége is csökken az orrban, így kisebb az esélye, hogy megfertőzünk másokat.

A módszer ráadásul nagyon olcsó, és nem kell hozzá orvosi recept.

A nátha ellenszere: miért jó a sós vizes orröblítés?

Az orröblítés lényege egyszerű.

A sóoldat átfolyik az orrjáratokon, és közben eltávolítja a lerakódott nyákot, vele együtt pedig a vírusokat, allergéneket és egyéb szennyező anyagokat.

A gyakorlat több ezer éves múltra tekint vissza: már az ókori görög és római orvosok is alkalmaztak orrmosó eszközöket, de a régebbi orvosi folyóiratok is értekeztek a technika hatékonyságáról. Ma sokan pumpás spray-t, orrzuhanyt vagy neti kancsót használnak. A lényeg minden esetben ugyanaz: a sós oldat alaposan átmossa az orrüreget.

Miért segíthet a sós víz nátha esetén?

A sós víz több ponton is támogatja a szervezet természetes védekezését. Először is fizikailag kimossa az orrból a nyákot és a vírusrészecskéket. Így kevesebb kórokozó marad az orr nyálkahártyáján. A sóoldat pH-ja valamivel alacsonyabb, mint a sima édesvízé. Ez enyhén savas közeget teremt, ilyen környezetben pedig a vírusok nehezebben szaporodnak.

Az orrnyálkahártyát apró, szőrszerű csillók borítják. Ezek folyamatosan mozognak, és „szállítószalagként” juttatják kifelé a szennyező anyagokat és a kórokozókat. A nátha és a gyulladás ezt a rendszert lassíthatja.

A sós vizes orröblítés segít abban, hogy a csillók újra hatékonyan mozogjanak, így az orr öntisztulása javul.

Mit mondanak a kutatások?

Egy 2024-ben megjelent nagy volumenű tanulmány több mint 11 000 embert vizsgált. A résztvevők már a tünetek kezdetekor elkezdték kúraszerűen alkalmazni a sós vizes orröblítést. Ennek hatására a tünetes időszak több mint két nappal rövidült. Kisebb vizsgálatok ennél is jelentősebb, négy napos javulást mutattak. Más kutatások szerint a sós vizes orröblítés a vírus terjedését is lassíthatja. Kórházban ápolt COVID–19-betegeknél azt találták, hogy az orrban mért vírusszám a rendszeres öblítés hatására 16 óra alatt közel 9 százalékkal csökkent. A kontrollcsoportban ezzel szemben tovább nőtt a vírusterhelés.