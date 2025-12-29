Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Oszama bin Laden

Hazudtak Oszama bin Laden haláláról – feltárták a döbbenetes igazságot

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Pulitzer-díjas amerikai újságíró, a Watergate-ügy leleplezője, Seymour Hersh azt írta egy brit lapban, hogy semmi nem igaz abból, amit a Fehér Ház állított Oszama bin Laden haláláról. Eszerint egy pakisztáni titkosügynök nem tudott ellenállni a 25 millió dollár vérdíjnak, és elárulta, hogy a valóságban Pakisztán tartja fogva Oszama bin Ladent a főváros közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oszama bin Ladenterroristaakció

Hazugság, hogy az amerikaiak bukkantak volna rá Oszama bin Ladenre, és külső segítség nélkül végeztek volna vele – ezt állítja a neves amerikai újságíró. Seymour Hersh emlékeztetett egy brit lapban, hogy a világ legkeresettebb terroristája Iszlámábádtól alig 40 kilométerre, a legfontosabb helyi kommandósbázistól alig 15 percre, a Pakisztáni Katonai Akadémia tőszomszédságában „bujkált”. "Ebből csak annyi igaz, hogy Obama elnök engedélyezte bin Laden likvidálását, és hogy a SEAL-kommandósok végeztek a terroristavezérrel. 

Oszama bin Laden sokáig a Hindukus-hegységben bujkált a 2000-es évek elején
Oszama bin Laden sokáig a Hindukus-hegységben bujkált a 2000-es évek elején
Fotó: Reddit

Oszama bin Laden halála: a pénz beszél

Hersh szerint 2010 augusztusában a pakisztáni titkosszolgálat egy tisztje megkereste a CIA iszlámábádi irodájának vezetőjét. A férfi azt ajánlotta, hogy ha megkapja a 2001-ben meghirdetett, 25 millió dolláros vérdíjat, elárulja, hol van Oszama bin Laden. A férfi azt is állította, hogy a pakisztáni titkosszolgálat 2006-ben bukkant a terroristavezér nyomára, és a Hindukus-hegységbeli rejtekhelyéről túszként vitték a főváros közelébe. Az ügynök vállalta a hazugságvizsgálatot, amely kiderült: igazat mond. 

A CIA nem tájékoztatta a pakisztáni kormányt, nehogy kiszivárogjon az információ. A hírszerzőknek sikerült igazolni, hogy a terroristavezér valóban Abbotábádban van, súlyos beteg, ahogy a pakisztáni tiszt mondta, és a hadsereg egy katonaorvosa kezeli. A CIA ekkor közölte az ISI-vel: tudják, hogy Oszama bin Ladent pakisztáni fogságban van. 

Ekkor könnyű volt együttműködésre bírni a pakisztáni tábornokokat. Szükségük volt az amerikai védelmi segélyre, amelyből részben a dzsihádisták elleni harcot finanszírozták, részben a páncélozott luxusautóikat, a biztonságos villáikat és a testőrségüket fizették. 

A pakisztáni vezetők feltételei ezek voltak: csak kevés amerikai vehet részt az akcióban, és ott helyben meg kell ölniük Oszama bin Ladent, nehogy kiderüljön Pakisztán szerepe a fogva tartásában. Cserébe az ISI visszavonja az őröket a környékbeli utcákról, és nem fog fellépni az amerikai kommandósok ellen. 

A ház, ahol fogva tartották Oszama bin Ladent
Fotó: Architectural Review

Sőt, a pakisztáni titkosszolgálat átadta a terroristavezér házának alaprajzát a Navy SEAL különleges alakulatnak, amely egy életnagyságú makettet épített egy titkos kaliforniai bázison az akció gyakorlására. 

Oszaba bin Laden halála 

Tudtuk, hol keressük: második emelet, jobbra, a második ajtó. Bin Laden valóban ott volt, és egy benyíló szobába próbált hátrálni. Két lövész utána ment, és egyszerűen lelőtték. 

A haditengerészeti kommandósok éjjel hatoltak be a házba, ahol a terroristavezér élt
Fotó: Modern Diplomacy

Hersh azt írta, a médiában és a filmekben bemutatott jelenetek a számítógépek összepakolásáról nem voltak igazak. Oszama bin Laden nem üzemeltetett egy terroristaközpontot a házban, hanem fogoly volt. 

Egy cellában élt, az ablakon rács volt, a plafont szögesdrót borította, nem mehetett sehová, a lámpát sem kapcsolhatta fel. 

Az amerikai kommandósok 20 percig vártak arra, hogy érkezzen értük egy helikopter, hiszen az övék lezuhant a leszálláskor. Ez idő alatt teljes csend volt a városban és az utcákon. Az amerikai nem törődtek bin Laden feleségeivel és gyerekeivel, ők oda mentek, ahova akartak. A pakisztáni ISI gyűjtötte be őket később. 

A tábornokok teljesítették, amit vállaltak. Senki nem zavarta be az amerikai akciót. 

Hazudtak a SEAL-katonák is

Az akció résztvevői később sikeres memoárokat jelentettek meg, és ezekben azt állították, hogy kemény tűzharcban törtek be bin Laden házába, mert a testőrök vadul tüzeltek a behatolókra. 

  • Seymour Hersh egy CIA-forrása erről azt mondta: a Fehér Háznak kapóra jöttek ezek a mesék, mert így el lehetett titkolni, hogy egy kiszolgáltatott öregembert végeztek ki a katonák. 
Az akció résztvevői közül Robert O'Neill állította először, hogy ő lőtte le Oszama bin Ladent
Fotó: Daily Mail

És hogy miért nagyították fel a saját szerepüket az operátorok? Mert szégyellték magukat a beteg terroristavezér lelövése miatt, és mert amikor a kocsmában háborús sztorikat mesélnek egymásnak, mindig úgy kell előadni az eseményeket, mintha az akció résztvevői nagy veszélyben lettek volna. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!