Hazudtak Oszama bin Laden haláláról – feltárták a döbbenetes igazságot

Hazugság, hogy az amerikaiak bukkantak volna rá Oszama bin Ladenre, és külső segítség nélkül végeztek volna vele – ezt állítja a neves amerikai újságíró. Seymour Hersh emlékeztetett egy brit lapban, hogy a világ legkeresettebb terroristája Iszlámábádtól alig 40 kilométerre, a legfontosabb helyi kommandósbázistól alig 15 percre, a Pakisztáni Katonai Akadémia tőszomszédságában „bujkált”. "Ebből csak annyi igaz, hogy Obama elnök engedélyezte bin Laden likvidálását, és hogy a SEAL-kommandósok végeztek a terroristavezérrel.

Oszama bin Laden sokáig a Hindukus-hegységben bujkált a 2000-es évek elején

Fotó: Reddit

Oszama bin Laden halála: a pénz beszél

Hersh szerint 2010 augusztusában a pakisztáni titkosszolgálat egy tisztje megkereste a CIA iszlámábádi irodájának vezetőjét. A férfi azt ajánlotta, hogy ha megkapja a 2001-ben meghirdetett, 25 millió dolláros vérdíjat, elárulja, hol van Oszama bin Laden. A férfi azt is állította, hogy a pakisztáni titkosszolgálat 2006-ben bukkant a terroristavezér nyomára, és a Hindukus-hegységbeli rejtekhelyéről túszként vitték a főváros közelébe. Az ügynök vállalta a hazugságvizsgálatot, amely kiderült: igazat mond.

A CIA nem tájékoztatta a pakisztáni kormányt, nehogy kiszivárogjon az információ. A hírszerzőknek sikerült igazolni, hogy a terroristavezér valóban Abbotábádban van, súlyos beteg, ahogy a pakisztáni tiszt mondta, és a hadsereg egy katonaorvosa kezeli. A CIA ekkor közölte az ISI-vel: tudják, hogy Oszama bin Ladent pakisztáni fogságban van.

Ekkor könnyű volt együttműködésre bírni a pakisztáni tábornokokat. Szükségük volt az amerikai védelmi segélyre, amelyből részben a dzsihádisták elleni harcot finanszírozták, részben a páncélozott luxusautóikat, a biztonságos villáikat és a testőrségüket fizették.

A pakisztáni vezetők feltételei ezek voltak: csak kevés amerikai vehet részt az akcióban, és ott helyben meg kell ölniük Oszama bin Ladent, nehogy kiderüljön Pakisztán szerepe a fogva tartásában. Cserébe az ISI visszavonja az őröket a környékbeli utcákról, és nem fog fellépni az amerikai kommandósok ellen.

A ház, ahol fogva tartották Oszama bin Ladent

Fotó: Architectural Review

Sőt, a pakisztáni titkosszolgálat átadta a terroristavezér házának alaprajzát a Navy SEAL különleges alakulatnak, amely egy életnagyságú makettet épített egy titkos kaliforniai bázison az akció gyakorlására.