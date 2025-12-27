Hírlevél
Megvizsgálták, miért őszülünk valójában; megdöbbentő eredményre jutottak

Sokan az öregedés egyik legbosszantóbb jelének gondolják, pedig valójában védhet a rák ellen. Az őszülés szerepe sokkal összetettebb, mint eddig hitték.
Az ősz haj legtöbbünk számára az öregedés egyik leggyakoribb velejárója, egy új tudományos kutatás szerint azonban sokkal komplexebb szerepe van. A vizsgálatok arra utalnak, hogy az ősz haj megjelenése annak a jele is lehet, hogy a szervezet hatékonyan védi magát a rák kialakulása ellen. A tanulmány szerint bizonyos rákkeltő hatások – például az ultraibolya sugárzás vagy egyes vegyi anyagok – olyan védekező mechanizmusokat indítanak be a szervezetben, amelyek egyszerre vezetnek a haj őszüléséhez és a daganatok kockázatának csökkenéséhez.

Az őszülés folyamata: így veszíti el a haj a színét

A hajszínért felelős pigment a melanin, amelyet speciális sejtek, az úgynevezett melanociták termelnek. Ezek elődjei, a melanocita őssejtek a hajhagymákban találhatók, és minden hajciklus során új pigmenttermelő sejteket hoznak létre. Az őszülés akkor kezdődik, amikor ezeknek az őssejteknek a működése leáll. Ilyenkor a hajszálak fokozatosan elveszítik színüket, és megjelenik az ősz haj.

Az őszülés mint védőmechanizmus

A kutatók egérkísérletekben vizsgálták, mi történik ezekkel az őssejtekkel, ha a DNS-ük károsodik. Kiderült, hogy a sejtek kétféleképpen reagálhatnak:

  • Leállnak az osztódással, amely ősz hajhoz vezet.
  • Ellenőrizetlen osztódásba kezdenek: így a hajszín megmarad, de drasztikusan nő a rák veszélye.

Az első esetben a szervezet tulajdonképpen semlegesíti a potenciálisan veszélyes sejteket. Bár ennek ára az ősz haj megjelenése, cserébe csökken a rák kialakulásának esélye.

Az egérkísérletek eredményei

A szakértők egereken vizsgálták az őszülés biológiai szerepét. A vizsgálat szerint az ionizáló sugárzás – például röntgensugárzás – bekapcsolta az őszülést kiváltó védőmechanizmust. Bizonyos rákkeltő vegyi anyagok viszont képesek megkerülni ezt a rendszert: ilyenkor a haj megőrzi a színét, de hosszú távon nőhet a daganatok kockázata.

A kutatók szerint ez azt mutatja, hogy az ősz haj és a bőrrák egyes formái nem független jelenségek, hanem ugyanannak a sejtszintű stresszválasznak az eltérő kimenetelei.

A kutatás eredményeit a Nature Cell Biology folyóiratban közölték, a vizsgálatot a Tokiói Egyetem kutatói vezették. A következő lépés az lesz, hogy megnézzék: az egereknél megfigyelt folyamatok az emberi hajhagymákban is ugyanígy működnek-e.

 

