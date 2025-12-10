A Cambridge-i Egyetem és a Lipcsei Kelet-Európai Történelmi és Kulturális Intézet kutatói éghajlati adatok és dokumentumok kombinációjának felhasználásával megállapították, hogy mi vezetett a több tízmillió ember halálához, és a mélyreható demográfiai, ökonómiai, politikai kulturális és vallási változáshoz. Arra jutottak, hogy 1345 körül egy vulkánkitörés, vagy vulkánkitörések miatt a rá következő években az éves hőmérséklet lecsökkent a vulkáni hamu és gázok okozta köd miatt, ami miatt elmaradt a termés az egész Földközi-tengeri régióban. Hogy elkerüljék a lázadásokat, vagy az éhezést, az olasz városállamok kapcsolataikat felhasználva a Fekete-tenger körüli gabonatermesztőkkel kereskedtek. Ezek nagy távolságú kereskedelmi útvonalak segítettek elkerülni az éhínséget, de a hajók az élelmiszeren kívül a halálos baktériumot is szállították, ami végül a pestisjárvány kitöréséhez vezetett, és emiatt a második pestisjárvány első és leghalálosabb hulláma megvetette a lábát Európában.

Vulkánkitörések által beindított események sorozata idézte elő a pestist Európában. Ulf Büntgen professzor évgyűrűmintát vesz a Pireneusokban

Fotó: University of Cambridge

A pestisjárvány volt a történelem egyik legnagyobb katasztrófája

Ez az első eset, hogy lehetségessé vált az, hogy kiváló minőségű természeti és történelmi proxy adatokhoz jussanak, amivel közvetlen kapcsolatot vonnak az éghajlat, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a pestis eredete között. A kutatók eredményeiket a Communications Earth & Environment Tudományos magazinban publikálták. (A proxy adatok a környezet megőrzött fizikai jellemzői, melyekkel a környezetet közvetlen mérésére alkalmasak. A proxy adatokból a paleoklímatológiában a tudósok rekonstruálják a múltbéli éghajlati körülményeket. A tudósok mintákat vesznek olyan dolgokból, amik rögzítik az éghajlatra utaló jellemzőket. Proxy adatokat nyújtanak például korallok, pollen, jégmagok, fák évgyűrűi, barlangok, trágyadomb lelőhelyek, óceáni és tavi üledékek, és történelmi adatok. A proxy adatok elemzésével a tudósok a műszeres vizsgálatokon túl messze többet megtudnak az éghajlatról. – A szerkesztő megjegyzése.)

A Fekete Halál volt a történelem legnagyobb katasztrófája. 1247 és 1353 között több millió ember pusztult el miatta Európa szerte. A kontinens bizonyos részeiben a mortalitási ráta közel volt a 60%-hoz. Bár azt tudvalévő volt, hogy a betegséget a Yersinia pestis baktérium okozta, ami a közép-ázsiai rágcsáló populációktól származik és a Fekete-tengeren keresztül érte el Európát, azt nem tudták, hogy miért akkor kezdődött a pestis, amikor, hol kezdődött, miért volt olyan halálos és hogyan terjedt el olyan gyorsan?