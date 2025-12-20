A tudósok is törik a fejüket, megdöbbentő dolgot találtak a pompeii áldozatokon

A kutatók most egy különösen érdekes részletre bukkantak: az áldozatok többsége gyapjúköpenyeket viselt haláluk pillanatában. Ez első pillantásra talán nem tűnik különösnek, azonban augusztusi forróságban ez meglehetősen szokatlan ruházati választás. Következésképpen a tudósok most azon vitatkoznak, hogy vajon mit is jelenthet ez a felfedezés, és milyen következtetéseket vonhatunk le belőle Pompeii végső óráival kapcsolatban.

Pompeii romjai, háttérben a Vezúv

Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Új hipotézis Pompeiiről

Llorenç Alapont, a Valenciai Egyetem elismert régésze különösen érdekes hipotézissel állt elő. Szerinte a gyapjúköpenyek jelenléte nem csupán véletlen, hanem fontos információkat hordoz az esemény időzítésével kapcsolatban. Alapont és csapata szerint lehetséges, hogy a kitörés nem augusztusban, hanem sokkal később, október hónapban történt, amikor az őszi hűvösebb időjárás miatt természetes lett volna a melegebb ruházat viselése.

Emellett a Valenciai Egyetem szakértői további bizonyítékokat is találtak elméleteik alátámasztására. A régészeti ásatások során ugyanis olyan élelmiszermaradványokat fedeztek fel, amelyek jellemzően ősszel kerültek betakarításra és fogyasztásra. Mindazonáltal más kutatók szkeptikusan fogadják ezt az elképzelést, rámutatva arra, hogy a történelmi források egyértelműen augusztust jelölik meg a katasztrófa időpontjaként. A vita tehát tovább folytatódik a tudományos közösségben.

Az áldozatok utolsó pillanatai és a modern tudomány dilemmája

Az áldozatok sorsa mindig is megrendítette az emberiséget. A gyapjúköpenyek felfedezése azonban újabb dimenziót ad tragédiájukhoz. Valójában ezek a ruhadarabok időkapszulaként őrizték meg annak a pillanatnak a valóságát, amikor az emberek utoljára öltözködtek, mielőtt életük végleg véget ért volna. A textíliák részletes vizsgálata lehetővé teszi a tudósok számára, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a mindennapi életbe és az akkori társadalom szokásaiba.

Llorenç Alapont vizsgálja az egyik pompeii áldozat maradványait

Fotó: Valenciai Egyetem

A tudományos közösség azonban megosztott ebben a kérdésben. Egyesek szerint a gyapjúköpenyek viselése nem feltétlenül jelenti azt, hogy október lehetett a kitörés időpontja. Más magyarázatok is elképzelhetők: talán éppen az északi szélirány miatt hűlt le hirtelen a levegő, vagy esetleg az emberek védekezni próbáltak a vulkáni hamutól. Hasonlóképpen az is lehetséges, hogy a gazdagabb polgárok egyszerűen státuszszimbólumként hordták értékes gyapjúköpenyeiket, függetlenül az időjárástól.