Berobban az égbolt – látványos jelenség közeleg

A 2026-os év elejének egyik legfontosabb, szabad szemmel is követhető csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése. Minden évben január első napjaiban figyelhető meg: a raj december 28-tól január 12-ig aktív, vagyis ebben az időszakban bármikor felbukkanhat egy-egy fénycsík az égen - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán. A maximum január 3-án, az éjszakai órákban várható, de a radiáns csak késő éjjel kerül magasabbra a horizont fölé. Emiatt a január 4-i hajnali órákban lesz a leglátványosabb a csillaghullás – még akkor is, ha hajnali fél egykor a 68 fokos magasságban delelő telihold erősen rontja majd az élményt.

Egy korábbi felvétel a Quadrantidák meteorrajról.

Fotó: WALLY PACHOLKA / Bridgeman Images via AFP

Miért Quadrantidák a meteorraj neve?

A Quadrantidák azért is különleges, mert már a neve is kérdéseket vet fel. A meteorrajok általában arról a csillagképről (vagy egy csillagról) kapják a nevüket, amely felé visszafelé meghosszabbítva „összetartanak” a meteorok látszólagos pályái. Ezt a pontot nevezzük radiánsnak. A Perseidák radiánsa a Perseushoz, a Geminidáké a Geminihez kötődik – a Quadrantidáké viszont a Bootes (Ökörhajcsár) területére esik. Logikus lenne, hogy akkor „Bootidák”-nak hívjuk, csakhogy a történet egy régi, azóta eltűnt csillagképnél válik érdekessé. Jérôme Lalande francia csillagász 1795-ben javasolt új csillagképet ezen a vidéken, amely a Quadrans Muralis, vagyis Fali Kvadráns nevet kapta. 1825-ben ismerték fel, hogy a január eleji meteorok radiánsa ebbe (akkor még létező) csillagképbe esik, 1839-ben pedig azt is, hogy visszatérő meteorrajról van szó. A konstellációt az IAU 1922-es, modern csillagképlistája már nem vette át – vagyis a Quadrans Muralis összesen 127 évig létezett hivatalosan.

A meteorraj elnevezése viszont megmaradt, így lett és maradt Quadrantidák.

A Quadrantidák furcsa származása

A másik furcsaság már nem névtani, hanem fizikai: a meteorrajok többsége üstökösökhöz köthető. A Napot megközelítő üstökösök törmeléke apró porszemekből és kőzetszilánkokból álló felhőt hagy maga után; amikor a Föld pályája keresztez egy ilyen porcsíkot, a részecskék belépnek a légkörbe, felizzanak, és ionizációval fényjelenséget hoznak létre – ezt látjuk hullócsillagként. Ezek a porfelhők gyakran több napig is a Föld útjába esnek, ezért a csillaghullás csúcsa elhúzódhat.