Berobban az égbolt – látványos jelenség közeleg

A 2026-os év elejének egyik legfontosabb, szabad szemmel is követhető csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése. Minden évben január első napjaiban figyelhető meg: a raj december 28-tól január 12-ig aktív, vagyis ebben az időszakban bármikor felbukkanhat egy-egy fénycsík az égen - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán. A maximum január 3-án, az éjszakai órákban várható, de a radiáns csak késő éjjel kerül magasabbra a horizont fölé. Emiatt a január 4-i hajnali órákban lesz a leglátványosabb a csillaghullás – még akkor is, ha hajnali fél egykor a 68 fokos magasságban delelő telihold erősen rontja majd az élményt.
Miért Quadrantidák a meteorraj neve?
A Quadrantidák azért is különleges, mert már a neve is kérdéseket vet fel. A meteorrajok általában arról a csillagképről (vagy egy csillagról) kapják a nevüket, amely felé visszafelé meghosszabbítva „összetartanak” a meteorok látszólagos pályái. Ezt a pontot nevezzük radiánsnak. A Perseidák radiánsa a Perseushoz, a Geminidáké a Geminihez kötődik – a Quadrantidáké viszont a Bootes (Ökörhajcsár) területére esik. Logikus lenne, hogy akkor „Bootidák”-nak hívjuk, csakhogy a történet egy régi, azóta eltűnt csillagképnél válik érdekessé. Jérôme Lalande francia csillagász 1795-ben javasolt új csillagképet ezen a vidéken, amely a Quadrans Muralis, vagyis Fali Kvadráns nevet kapta. 1825-ben ismerték fel, hogy a január eleji meteorok radiánsa ebbe (akkor még létező) csillagképbe esik, 1839-ben pedig azt is, hogy visszatérő meteorrajról van szó. A konstellációt az IAU 1922-es, modern csillagképlistája már nem vette át – vagyis a Quadrans Muralis összesen 127 évig létezett hivatalosan.
A meteorraj elnevezése viszont megmaradt, így lett és maradt Quadrantidák.
A Quadrantidák furcsa származása
A másik furcsaság már nem névtani, hanem fizikai: a meteorrajok többsége üstökösökhöz köthető. A Napot megközelítő üstökösök törmeléke apró porszemekből és kőzetszilánkokból álló felhőt hagy maga után; amikor a Föld pályája keresztez egy ilyen porcsíkot, a részecskék belépnek a légkörbe, felizzanak, és ionizációval fényjelenséget hoznak létre – ezt látjuk hullócsillagként. Ezek a porfelhők gyakran több napig is a Föld útjába esnek, ezért a csillaghullás csúcsa elhúzódhat.
A Quadrantidák ezzel szemben több szempontból is kilóg a sorból. A raj „szülőobjektumát” a Lowell Obszervatóriumban fedezték fel:
ez a mindössze 3 kilométer átmérőjű, 2003 EH1 jelű kisbolygó.
Csakhogy a kisbolygók ritkán adnak olyan törmelékfelhőt, amelyből meteorraj alakul ki – itt mégis ez történt, ezért a beazonosítás után további vizsgálatok indultak. Ezek alapján felmerült, hogy a 2003 EH1 valójában a C/1490 Y1 jelű üstökös magja lehet, amelyet ötszáz éve távol-keleti csillagászok figyeltek meg. Ez az objektum hagyhatta hátra azt a nem túl kiterjedt porcsíkot, amellyel a Föld minden évben január elején találkozik, amikor az keresztezi bolygónk Nap körüli útját.
A porfelhő kis kiterjedése mellett az is számít, hogy a találkozás szinte derékszögben történik a Föld pályájához képest – emiatt a Quadrantidák maximuma rövid: csupán néhány órára koncentrálódik.
Éppen ezért különösen fontos a pontos előrejelzés, hogy a januári hidegben kint várakozók ne maradjanak le a csúcsról.
Mikor számíthatunk a legtöbb meteorra?
A legtöbb meteor várhatóan január 3-án, este 22 óra körül érkezik. A radiáns helyzete miatt azonban megfigyelésre továbbra is a január 4-i pirkadat előtti órák ígérkeznek a legkedvezőbbnek, mert ekkor kerül a radiáns a legmagasabbra: hajnali öt órakor a keleti égbolton már közel 60 fok fölé emelkedhet.
- A Hold viszont most sem segít: 99%-os fázisban lesz, és pirkadat előtt is nagyjából 30 fokos magasságban világít majd, ami megnehezíti a Quadrantidák többségét alkotó, 3–6 magnitúdós meteorok észlelését.
Ugyanakkor a rajban gyakran feltűnnek nagyon fényes tűzgömbök is, így derült, sötét ég mellett továbbra is jó esély van rá, hogy a körülmények ellenére is emlékezetes csillaghullást lássunk.