Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Az 1950-es években, már a szovjet atombomba bejelentése előtt sokan azt vizionálták Amerikában, hogy a szovjetek lerohanják az Egyesült Államokat, és elfoglalják a városaikat. A rettegés fokozódott, amikor a Szovjetunió is atomhatalom lett. Az Egyesült Államok és Kanada létrehozta a NORAD-ot, az Észak-amerikai légvédelmi parancsnokságot és radarrendszert telepített Alaszkában, Kanadában, illetve a Nagy-tavakról délre. Az Atlanti-óceán felől azonban nem védte semmi az amerikai területeket, mert a partokon elhelyezett radarok, a hatótávolságuk korlátozott mivolta miatt csak 30 perces riasztási időt adtak volna a védekezésre. Ezért fejlesztették ki az óceánban elhelyezendő radarállomások koncepcióját, hasonlóan a Mexikói-öböl olajfúrótornyaihoz. Az eredeti terv szerint öt ilyen radarplatformot építettek volna, amelyek megnövelték volna a riasztási időt, de végül csak három készült el.

Öt fix radarállomást terveztek, de végül csak a kettes, hármas és négyes épült meg

Fotó: Youtube

A radarállomás platformjai

A tornyokat négy helyett három lábbal tervezték, hogy olcsóbbak legyenek. A lábak átmérője 4 méter volt, az acélburkolatot belül betonnal öntötték ki. A lábazatot keresztrudakkal merevítették. A kétszintes épület 20 méter magasan helyezkedett el a vízszint felett, az építmény tetején pedig a hatalmas és súlyos szárazföldi radarokat, valamint a kommunikációs berendezéseket és az antennáikat helyezték el.

A tornyok felépítése szinte azonos volt

Fotó: USAF

A Texas Tower 4-et, ellentétben a két másik toronnyal, amelyek jóval sekélyebb szakaszon épültek, 56 méteres vízmélységben telepítették az óceánba, kb. 100 kilométerre a New Jersey-i partoktól. A Texas Tower 2 és 3 állomások lábazatát 18 méter mélyen fúrták a tengerfenékbe, de a négyes számú toronynál megelégedtek 4 méterrel. Ezért a platform már az építésekor sem volt kellően stabil, ráadásul a három lábából kettő meg is sérült az építésekor, amivel nem törődtek a munkások.

Élet az „reszketeg öreg hölgy” fedélzetén

A négyes torony a lábazatának megerősítése előtt

Fotó: Wikipedia

Old Shaky, reszketeg öreg hölgy – így hívták az állomáson dolgozó radarkezelők a tornyot. A folyamatos remegést nem csak az óceáni hullámainak ereje okozta, hanem a hatalmas radartányérok is, amelyeknek minden fordulata kilendítette a három, hosszú lábon álló építményt. El lehet képzelni, hogy ez 0/24 órában milyen megterhelést jelentett a személyzetnek.