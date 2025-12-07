Hírlevél
A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

állomás

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

2 órája
Olvasási idő: 14 perc
1961. január 15-én óriási vihar csapott le az Atlanti-óceánon a Texas Tower 4 nevű radarállomásra, amelyet a New Jersey partokból kb. 100 kilométerre telepítettek, egy viszonylag sekély tengerszakaszon. A radarállomás meggyengült szerkezete nem bírta ki az iszonyú erővel rázúduló hullámokat, és a torony felborult. A fedélzetén mindenki meghalt. Később kiderült, hogy a kapitány többször kérte a személyzet evakuációját, de a parancsnokság a szovjetek miatt visszautasította a mentést.
Az 1950-es években, már a szovjet atombomba bejelentése előtt sokan azt vizionálták Amerikában, hogy a szovjetek lerohanják az Egyesült Államokat, és elfoglalják a városaikat. A rettegés fokozódott, amikor a Szovjetunió is atomhatalom lett. Az Egyesült Államok és Kanada létrehozta a NORAD-ot, az Észak-amerikai légvédelmi parancsnokságot és radarrendszert telepített Alaszkában, Kanadában, illetve a Nagy-tavakról délre. Az Atlanti-óceán felől azonban nem védte semmi az amerikai területeket, mert a partokon elhelyezett radarok, a hatótávolságuk korlátozott mivolta miatt csak 30 perces riasztási időt adtak volna a védekezésre. Ezért fejlesztették ki az óceánban elhelyezendő radarállomások koncepcióját, hasonlóan a Mexikói-öböl olajfúrótornyaihoz. Az eredeti terv szerint öt ilyen radarplatformot építettek volna, amelyek megnövelték volna a riasztási időt, de végül csak három készült el.

Öt fix radarállomást terveztek, de végül csak a kettes, hármas és négyes épült meg
Öt fix radarállomást terveztek, de végül csak a kettes, hármas és négyes épült meg
Fotó: Youtube

A radarállomás platformjai

A tornyokat négy helyett három lábbal tervezték, hogy olcsóbbak legyenek. A lábak átmérője 4 méter volt, az acélburkolatot belül betonnal öntötték ki. A lábazatot keresztrudakkal merevítették. A kétszintes épület 20 méter magasan helyezkedett el a vízszint felett, az építmény tetején pedig a hatalmas és súlyos szárazföldi radarokat, valamint a kommunikációs berendezéseket és az antennáikat helyezték el.

A tornyok felépítése szinte azonos volt
Fotó: USAF

A Texas Tower 4-et, ellentétben a két másik toronnyal, amelyek jóval sekélyebb szakaszon épültek, 56 méteres vízmélységben telepítették az óceánba, kb. 100 kilométerre a New Jersey-i partoktól. A Texas Tower 2 és 3 állomások lábazatát 18 méter mélyen fúrták a tengerfenékbe, de a négyes számú toronynál megelégedtek 4 méterrel. Ezért a platform már az építésekor sem volt kellően stabil, ráadásul a három lábából kettő meg is sérült az építésekor, amivel nem törődtek a munkások.

Élet az „reszketeg öreg hölgy” fedélzetén

A négyes torony a lábazatának megerősítése előtt
Fotó: Wikipedia

Old Shaky, reszketeg öreg hölgy – így hívták az állomáson dolgozó radarkezelők a tornyot. A folyamatos remegést nem csak az óceáni hullámainak ereje okozta, hanem a hatalmas radartányérok is, amelyeknek minden fordulata kilendítette a három, hosszú lábon álló építményt. El lehet képzelni, hogy ez 0/24 órában milyen megterhelést jelentett a személyzetnek.

Hab volt a tortán, hogy a berendezéseknek nagy fordulatszámú dízelgenerátorok adták az áramot, amelyek sokkal nagyobb vibrációt okoztak, mint pl. egy hajó lassú fordulatú dízelmotorja. Ráadásul a platformon 30 másodpercenként megszólalt a kor leghangosabb ködkürtje, hogy az ütközés veszélyére figyelmeztesse a közeledő hajók kormányosait. Ez is éjjel-nappal működött.

Az óceánon jellemzően olyan rossz volt az idő, hogy az építmény tetején kialakított szabadtéri pihenőrészt, ahol elvileg sportolni lehetett volna, képtelenség volt használni.

A Texas Tower 4, miután kereszrudakkal megerősítették a lábazatát
Fotó: New Jersey Maritime Museum

A személyzet tagjainak viszontagságaihoz az is hozzátartozott, hogy eleinte csak hajóval tudtak a platformhoz jutni, és daruval emelték fel őket a toronyra. Ez a hajmeresztő utazás még a tapasztalt tengerészek idegeit is igénybe vette. Később áttértek a helikopteres szállításra, de nagy viharban a helikopterek nem szálltak fel.

A legénységnek a pótlékok jelentettek némi vigaszt, illetve az, hogy minden este mozifilmet nézhettek a vetítőteremben, és hogy jó volt a fedélzeti konyha.

A viharok 

Az Atlanti-óceánon gyakoriak a viharok, és a nagy hullámok. A hurrikánok szélsebessége elérte a 220 km/h-t, a hullámok pedig 15 méter magasra tornyosultak. 1958-59-ben hat brutális vihar csapott le a radarállomásra. Don Slutzky, akit még időben áthelyeztek innen, így írta le a viharokat:

A torony ilyenkor recsegett-ropogott, és vadul remegett. Többször annyira megijedtünk, hogy felvettük a mentőmellényeinket.

1960-ban a Daisy-hurrikán okozott riadalmat a tornyon. Gordon Phelan kapitány ezt írta a naplójába:

Soha többé ilyet!

ocean wave during storm in the atlantic ocean
A négyes platform térségében a hurrikánok szélsebessége meghaladta a 220 km/h-t
Fotó: andrej67 / iStockphoto

A viharok után a búvárok megvizsgálták a radarállomás lábazatát, és mindegyik alkalommal súlyos sérüléseket találtak rajtuk. Ezeket kijavították, sőt, meg is erősítették a vízfelszín fölötti részt újabb keresztrudakkal, de ez sem volt elegendő. A tornyon folyamatosan dolgozniuk kellett a karbantartóknak, javítaniuk kellett a felszakadó hegesztéseket, a meglazuló bilincseket. A Texas Tower 4 állandó és reménytelen javítgatása előrevetítette a katasztrófát.

A tragédia előszele

1960 végére a platform személyzetének létszámát 70-ről 28-ra csökkentették, mert a torony súlyosan károsodott a szeptemberi Donna-hurrikánban. Ezután a kapitány többször kérte a teljes evakuációt, mert attól tartott: bármikor bekövetkezhet a katasztrófa. 

A parancsnokság azonban ezt megtagadta, mert a közelben szovjet kémhajók ólálkodtak, és félő volt, hogy ha a platformot mindenki elhagyná, a szovjetek feljutnának rá, és ellopnák a titkos radarok alkatrészeit.

Ugyanezért nem teljesítették a kérést, hogy vigyék ki a partra a legénységet, amikor 1961 januárjában újabb vihar csapott le a térségre.

A katasztrófa

Az újabb vihar nem kímélte a rossz állapotú platformot. 1961. január 15-én kétségbeesett üzenetek érkeztek a Texas Tower 4-ről a parti parancsnokságra a torony újabb sérüléseiről. Végül 16:00-kor a parancsnokság engedélyezte a mentést, de mivel a vihar miatt nem repülhettek a helikopterek, hajók indultak a legénység felvételére. Az ugyanakkor kétséges, hogy az óriási szélviharban és hullámzásban a daru épségben tudta volna átemelni az embereket a fedélzetükre.

18:45-kor ijesztő rádióüzenetet küldött a platform rádiósa:

Most borulunk fel.

A mentőhajók még nem értek a helyszínre, bár már közel jártak. Robert McFeeley radarkezelő a Norris rombolón szolgált. Ez a hadihajó is a toronyhoz tartott.

Amikor a segélyhívást kaptuk, a radaron még látszott a Texas Tower 4. Aztán egyszer csak eltűnt a radarjel. Kirohantunk a fedélzetre, hátha látunk valamit, bár veszélyesen viharos volt a tenger. Nem sokkal később megpillantottunk két holttestet, de csak az egyiket sikerült a fedélzetre emelni.

A tragédia pillanatai egy rajzon
Fotó: New Jersey Maritime Museum

A Texas Tower 4 összeomlott, a platform roncsai az emberekkel, az épülettel és radarokkal együtt a tengerbe zuhant.

A tragédia utóélete

A torony roncsai a tengerfenéken
Fotó: Reddit

A következő napokban haditengerészeti és civil búvárok is lemerültek a roncshoz. A vihar megnehezítette a munkát, de egy háromfős csoportnak sikerült behatolnia a rádióállomás belső terébe. Alan Crabtree korvettkapitány, a Sunbird mentőhajó parancsnoka szerint itt egy holttestet találtak.

A búváraink csak az egyik folyosó egyharmadáig tudtak beúszni, a többi részt elzárták a leszakadt válaszfalak, bútorok és a törmelék. Ezen a szakaszon egy holttestet találtak, amelyet magukkal hoztak.

A két megtalált holttesten kívül a többiek maradványai nem kerültek elő, pedig a Sunbird egy hónapig, egészen február 15-ig a helyszínen maradt, és a búvárok ez idő alatt feltárták az egész építmény belső terét. A korvettkapitány szerint ez csak azt jelenthette, hogy a torony összeomlásakor egyetlen ember volt a fedett térben, a többiek pedig a nyitott fedélzeten lehetettek.

Az építmény lakórészének betört ablakai az óceán fenekén
Fotó: Reddit

A vizsgálóbizottság a parti ügyeletes tisztet és a helyettesét vádolta kötelességszegéssel. Végül mindkét tisztet felmentették, mert felsőbb utasításra nem rendelhették el a mentést időben.

  • A torony legénységének hősiességét csak 50 évvel később ismerte el a Fehér Ház.

 

