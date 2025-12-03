Megvan a rák rémálma – egy pofonegyszerű módszer, amivel kiéheztetheti a daganatot

A kutatók egereken vizsgálták, hogyan hat a mozgás a daganatok növekedésére. Emlőráksejteket fecskendeztek az állatokba, majd egy részüknek futókereket adtak, hogy kedvük szerint futkározhassanak. Más egerek nem mozoghattak, így tulajdonképpen ők töltötték be a kontrollcsoport szerepét. A rák kiéheztetése jelen esetben azt takarta, hogy a mozgó állatok izmai több cukrot és oxigént vettek fel, így kevesebb tápanyag maradt a daganatoknak.

A rák kiéheztetése azért fontos, mert a daganat számára létfontosságú cukrok elvonásával lassítható a tumor növekedése.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

A rák kiéheztetése mozgás segítségével

Négy hét elteltével látványossá vált a különbség a két csoport között. Az elhízott, de rendszeresen futó egerekben a daganatok majdnem 60 százalékkal kisebbek voltak, mint azoknál, amelyek ugyanazt az étrendet kapták, de nem mozogtak. A mozgó állatoknak több izomszövetük és kevesebb zsírszövetük volt, vércukor- és inzulinszintjük pedig inkább hasonlított az egészséges, normál tápon tartott egerekéhez.

A kutatók azt is mérték, hogy a mozgás után mi történik a cukorral. Egy közepes intenzitású, 30 perces futópad-edzést követően a szív- és vázizmok jóval több cukrot vettek fel, miközben a daganatok kevesebbet kaptak.

Vagyis a testmozgás szó szerint elvonta az „üzemanyagot” a tumorsejtek elől.

Nem csak emlőrák esetén láttak ilyen hatást. A kutatók egy olyan melanomatípusnál is megismételték a kísérletet, amelyet az elhízás önmagában nem súlyosbít. Az elhízott, melanomás egerek daganatai mégis kisebbek lettek, ha mozoghattak. Náluk is csökkent a daganatok cukorfelvétele. Ez arra utal, hogy a hatás nem csak egyféle daganatnál érvényesül.

Fontos génekre is hatással lehet a rákbetegek mozgása

Érdekes eredményt hozott az úgynevezett prehabilitáció is. Néhány egér már azelőtt rendszeresen mozgott, hogy daganatsejteket kaptak volna. Náluk szintén kedvezőbb volt a testösszetétel, jobb volt a fittség, és lassabban nőttek a daganatok.

A kutatók szerint az időben elkezdett mozgás előnyt adhat a szervezetnek, mielőtt a betegség kialakul.

A háttérben nem csak a cukor „átrendezése” zajlik. A kutatók több száz, az anyagcseréhez kapcsolódó gént találtak, amelyek másképp működtek a mozgó és a nem mozgó egerekben.

Egy mTOR nevű fehérje aktivitása is csökkent az edzett állatokban, ami szintén lassíthatja a daganat növekedését.

Az aminosavak felhasználása is átalakult, márpedig ezekből a daganatok is energiát merítenek.