Leleplezik a rák legnagyobb titkát: így alakul ki a betegség a testben

A rák kialakulása a sejtekben kezdődik. A szervezetünk működését a DNS-ben tárolt genetikai utasítások irányítják. Ha ezekben az utasításokban hibák halmozódnak fel, a sejtek elveszíthetik a kontrollt, és daganat alakulhat ki. Ezt a folyamatot gyakran kísérik kromoszóma-rendellenességek, vagyis a kromoszómák számának vagy szerkezetének hibái.

A mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer lehetővé teszi a kutatók számára, hogy nyomon kövessék a ritka kromoszóma-hibák kialakulását a sejtekben. Ez új betekintést ad a rák kialakulásához vezető legkorábbi folyamatokba.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A kutatók régóta sejtik, hogy ezek a hibák fontos szerepet játszanak a rák korai szakaszában.

Már több mint száz éve felmerült az ötlet, hogy a rendellenes kromoszómatartalmú sejtek állhatnak sok daganatos betegség hátterében.

Az EMBL heidelbergi laborjában most egy új, MAGIC nevű rendszer segít abban, hogy pontosabban megértsék a folyamatot. A név mögött egy olyan módszer áll, amely kombinálja az automatizált mikroszkópiát az egysejtes genetikai vizsgálattal és a mesterséges intelligenciával.

A rendszer úgy működik, mintha sejtszinten egy „lézeres célzójáték” zajlana: megkeresi, majd lézerrel megjelöli a gyanús sejteket. A cél, hogy a tudósok közelről kövessék, miként alakulnak ki a rákhoz vezető változások a sejtekben.

A rák kialakulása: miért ilyen nehéz észrevenni a korai hibákat?

Az egyik gond az, hogy a rákhoz köthető kromoszóma-rendellenességek ritkák. Egy adott pillanatban csak kevés sejt mutat ilyen eltérést, és sok közülük magától elpusztul. Régebben a kutatók mikroszkóp alatt, kézzel keresték ezeket a sejteket, ami lassú, fárasztó és pontatlan munka volt.

A MAGIC rendszer ezt a procedúrát váltja ki. A mesterséges intelligencia veszi át a keresés nagy részét, és folyamatosan figyeli a sejteket. Így sokkal több adat gyűjthető arról, miként kezdődik a rák, és hogyan viselkednek a sejtek a daganat kialakulása előtt.

Lézerrel megjelölik a gyanús sejteket

A kutatók egy mikronukleusz nevű sejtstruktúrára koncentráltak. Ez egy apró, külön kis „mag” a sejtben, amely a fő sejtmagról levált DNS-töredéket tartalmazza.

Azok a sejtek, amelyek mikronukleuszt hordoznak, gyakran új kromoszóma-rendellenességeket hoznak létre.

Emiatt nagyobb az esélyük arra, hogy rákos sejtté váljanak.