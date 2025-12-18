A látogató, akit nem várt senki: így fedezték fel a 3I/ATLAS üstököst

A felfedezés nemcsak izgalmat hozott a tudományos közösségbe, hanem új kérdéseket is felvetett az univerzum természetéről és arról, hogy mennyire pontosan értjük a naprendszerünket átszelő objektumok mozgását. Következésképpen a 3I/ATLAS üstökös felfedezése jelentős mérföldkő lett az intersztelláris kutatások területén. Miután 2019-ben megérkezett az első megerősített intersztelláris látogató, az 'Oumuamua, a csillagászok világszerte fokozott figyelemmel kezdték pásztázni az eget. Azonban senki sem számított arra, hogy ilyen hamar újabb vendég érkezik a csillagok közötti térségből, ráadásul egy olyan helyen, ahol nem feltétlenül kellett volna megjelennie.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökösről a Nemzetközi Gemini Obszervatórium által készített fotó

Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Képfeldolgozás: J. Miller és M. Rodriguez (Nemzetközi Gemini Obszervatórium/NSF NOIRLab)/T.A. Rector (Alaszkai Egyetem, Anchorage/NSF NOIRLab)/M. Zamani (NSF NOIRLab)

Larry Denneau: a csillagász, aki észrevette az üstököst

Larry Denneau, a Hawaii Egyetem kutatója, nem először találkozik szokatlan égitestekkel. Munkája során az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) távcsöveinek adatait elemzi, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy felfedezzék a Földet potenciálisan veszélyeztető objektumokat. Éppen ez a rendszer volt az, amely lehetővé tette számára a 3I/ATLAS üstökös észlelését. Denneau tapasztalt szeme azonnal felismerte, hogy valami rendkívüli történik, amikor az objektum szokatlan pályáját tanulmányozta.

A felfedezés folyamata korántsem volt egyszerű. Denneau hosszú órákat töltött az adatok elemzésével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy amit lát, valóban intersztelláris eredetű. A 3I/ATLAS üstökös pályája egyértelműen mutatta, hogy nem a Naprendszerünkből származik – túl nagy volt az excentricitása, és túlságosan hiperbolikus pályán haladt ahhoz, hogy napunk gravitációs befolyása alatt maradjon. Ez azt jelentette, hogy ez az üstökös egy másik csillagrendszerből érkezett, és csak átutazóban van a mi kozmikus szomszédságunkban.

Miért nem kellett volna ott lennie?

A 3I/ATLAS üstökös felfedezése azért különösen meglepő volt, mert a csillagászok számításai szerint ilyen objektumok ritkán keresztezik a naprendszerünket. Statisztikailag nézve az intersztelláris objektumok felfedezése rendkívül ritka esemény, és a tudósok eredetileg úgy gondolták, hogy évtizedeknek kell eltelniük az egyes felfedezések között. Ezzel szemben mindössze néhány évvel az 'Oumuamua után már itt volt a 3I/ATLAS, megkérdőjelezve korábbi feltevéseinket.