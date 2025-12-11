Megfejtették a tartós ókori római építkezés, a római beton titkát

Ezzel csak az volt a probléma, hogy ez eltér attól, amit a híres római építész, Vitruvius leír. Vitruvius írt egy könyvet az ókori építészetről. A Kr.e. 1. században írt nagy hatású munkája (“De architectura”) az első ismert könyv, ami az építészet elméletéről szól. Ebben Vitruvius azt írja, hogy a rómaiak a mészhez vizet adtak, pasztaszerű anyagot hozva létre, amit aztán összekevertek más hozzávalókkal. Masic és kollégái Pompeiiben egy újonnan felfedezett konstrukciót tanulmányoztak, mely a Kr.u. 79-ben kitört Vezúvból származó vulkáni hamunak köszönhetően remek állapotban fennmaradt és megerősítették, hogy a rómaiak valóban használtak forró keveréket. Vizsgálták azt a vulkáni anyagot is, amit a rómaiak összekevertek a mésszel, és reaktív ásványok meglepően diverz sorát találták, amik szintén hozzájárulnak az ókori római beton azon képességéhez, hogy még sok évvel a struktúrák építése után is megjavítja önmagát. Ez az anyag reaktív és nagyon dinamikus, évezredek után is képes megjavítani magát. Túlélt földrengéseket, vulkánokat, fennmaradt a tenger alatt és túlélte az elemekből származó degradációt.
Az ókori római beton egy öngyógyító építőanyag
A 2023-as tanulmányban annak az Itália délnyugati részén lévő Priverno városnak a falából vett mintákat használták, amit a rómaiak Kr.e. 4. században hódítottak meg. Kérdés volt viszont, hogy vajon ez a fal jellemzi-e az egész Római Birodalmat? A nemrégiben Pompeiiben tett felfedezés példa nélküli lehetőséget kínál, mert egy halom olyan anyagot találtak a helyszínen, ami készen állt a fal építésének felhasználására. A tanulmány során a kutatók elemezték ezekből az előkevert, száraz anyagokból, egy építés alatt álló falból, egy befejezett támpillérből és szerkezeti falakból, és olyan habarcsból vett mintát, ami egy létező falat állít helyre. A helyszín bizonyítja, hogy a rómaiak használtak forró keveréket a betonkészítéshez. A betonminták nem csak mészdarabokat tartalmaztak, amit a korábbi dolgozatban már leírtak, hanem egy száraz nyersanyaghalomban felfedeztek más hozzávalókkal előkevert, érintetlen, oltatlan mészdarabokat is. Ez pedig a forró keverékű beton előkészítésének első, meghatározó lépése.
Az egyik föld- és bolygótudomány professzor segített kidolgozni olyan eszközöket, amikkel a helyszínen el kehet különíteni az anyagokat. Ezen stabil izotópokat tanulmányozva nyomon tudták követni az idők folyamán történt szenesedési reakciókat, ami lehetővé tette a kutatóknak, hogy megkülönböztessék a forrón összekevert meszet a Vitruvius által eredetileg leírt oltott mésztől.
Ebből kiderült, hogy a rómaiak úgy készítették a kötőanyagot, hogy az égetett meszet bizonyos méretűre darálták, összekeverték száraz vulkáni hamuval, aztán vizet adtak hozzá. Az eredmény: a cementáló kötőanyag. A kutatók elemezték a cementben lévő vulkáni összetevőket is, köztük az egyik vulkáni hamu fajtát, a habkövet és azt találták, hogy az idők folyamán a habkő részecskék kémiai reakcióba léptek a környező pórusoldattal, új ásványi üledékeket hozva létre, melyek tovább erősítették a betont.
A kalcium az ókori és a modern betonoknak is kulcsfontosságú összetevője, ezért annak ismerete, hogy az idők folyamán hogyan lép reakcióba, segít megérteni a modern cementekben zajló dinamikus folyamatokat is, ezért Masic létrehozott egy olyan vállalatot (DMAT), ami ezeket a ókori római módszereket alkalmazza, hogy tartós modern betonokat hozzanak létre. A római cement tartós, öngyógyító, dinamikus rendszer. A kutatók szeretnék átültetni a modern anyagokba azt az eljárást, ahogyan az újrakristályosodáson keresztül a vulkáni összetevőkben lévő lyukak betömődnek. A cél az, hogy az anyagok regenerálják magukat.
Masik úgy véli Vitruviust félreértették, mert Vitruvius említi a cement keverése során létrejövő látens hőt, ami a forró keverésre utalhat.
A tanulmányt a Nature Communications tudományos magazinban jelent meg.
(Forrás: Massachusetts Institute of techology: https://news.mit.edu/)