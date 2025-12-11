Megfejtették a tartós ókori római építkezés, a római beton titkát

Ezzel csak az volt a probléma, hogy ez eltér attól, amit a híres római építész, Vitruvius leír. Vitruvius írt egy könyvet az ókori építészetről. A Kr.e. 1. században írt nagy hatású munkája (“De architectura”) az első ismert könyv, ami az építészet elméletéről szól. Ebben Vitruvius azt írja, hogy a rómaiak a mészhez vizet adtak, pasztaszerű anyagot hozva létre, amit aztán összekevertek más hozzávalókkal. Masic és kollégái Pompeiiben egy újonnan felfedezett konstrukciót tanulmányoztak, mely a Kr.u. 79-ben kitört Vezúvból származó vulkáni hamunak köszönhetően remek állapotban fennmaradt és megerősítették, hogy a rómaiak valóban használtak forró keveréket. Vizsgálták azt a vulkáni anyagot is, amit a rómaiak összekevertek a mésszel, és reaktív ásványok meglepően diverz sorát találták, amik szintén hozzájárulnak az ókori római beton azon képességéhez, hogy még sok évvel a struktúrák építése után is megjavítja önmagát. Ez az anyag reaktív és nagyon dinamikus, évezredek után is képes megjavítani magát. Túlélt földrengéseket, vulkánokat, fennmaradt a tenger alatt és túlélte az elemekből származó degradációt.

Egy ókori fal Pompeiiben egy újonnan feltárt helyszínen, ahol Admir Masic egyetemi docens azt vizsgálta, hogy mitől olyan tartós az ókori római beton, hogy még évezredeket is túlél. A kép jobb oldalán a kompozíciós elemzés látható.

Fotó: Massachusetts Institute of Technology

Az ókori római beton egy öngyógyító építőanyag

A 2023-as tanulmányban annak az Itália délnyugati részén lévő Priverno városnak a falából vett mintákat használták, amit a rómaiak Kr.e. 4. században hódítottak meg. Kérdés volt viszont, hogy vajon ez a fal jellemzi-e az egész Római Birodalmat? A nemrégiben Pompeiiben tett felfedezés példa nélküli lehetőséget kínál, mert egy halom olyan anyagot találtak a helyszínen, ami készen állt a fal építésének felhasználására. A tanulmány során a kutatók elemezték ezekből az előkevert, száraz anyagokból, egy építés alatt álló falból, egy befejezett támpillérből és szerkezeti falakból, és olyan habarcsból vett mintát, ami egy létező falat állít helyre. A helyszín bizonyítja, hogy a rómaiak használtak forró keveréket a betonkészítéshez. A betonminták nem csak mészdarabokat tartalmaztak, amit a korábbi dolgozatban már leírtak, hanem egy száraz nyersanyaghalomban felfedeztek más hozzávalókkal előkevert, érintetlen, oltatlan mészdarabokat is. Ez pedig a forró keverékű beton előkészítésének első, meghatározó lépése.