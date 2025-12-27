Megvan az étel, ami védhet a demencia ellen

A sajt agyvédő hatása egy hosszú távú svéd vizsgálatban került előtérbe. A kutatók azt találták, hogy a rendszeresen magas zsírtartalmú sajtot fogyasztók ritkábban lettek demensek, mint azok, akik keveset ettek ezekből a tejtermékekből. Fontos azonban hangsúlyozni: az eredmények csupán összefüggést mutatnak, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy a sajt véd a demenciától.

Új kutatás miatt merült fel a sajt agyvédő hatása.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A sajt agyvédő hatása: mit vizsgáltak pontosan?

A kutatásban több mint 27 ezer, átlagosan 58 éves svéd vett részt. Az adatokat közel 25 éven át rögzítették. Ez idő alatt több mint háromezer embernél alakult ki demencia. A résztvevők részletesen beszámoltak arról, mit és milyen gyakran ettek.

Az önkéntesek egyik fele napi szinten legalább 50 gramm zsíros sajtot fogyasztott, míg a másik csoport nem evett ilyen jellegű ételeket. Az eredmény egyértelmű volt.

A több zsíros sajtot evők körében kevesebben lettek demensek.

A számítások szerint náluk 13 százalékkal alacsonyabb volt a betegség kockázata. Az érrendszeri eredetű demencia esetében ez az arány még kiemelkedőbb volt.

A zsíros sajt lehet a megmentőnk

A vizsgálat szerint az alacsony zsírtartalmú sajtok, a tej, a vaj vagy a joghurt nem mutattak hasonló egészségvédő hatást. A pozitív eredmény főként a zsíros sajtokra és a tejszínre volt jellemző. A kutatás egyik vezetője, a Lund University munkatársa szerint ez arra utal, hogy nem minden tejtermék védi egyformán az agyat.

A kutatás eredményeit a Neurology szaklap közölte. A szerzők kiemelték, hogy minden résztvevő Svédországból származott, és az egyes országok eltérő étkezési szokásai módosíthatják az eredményeket. Ezért további kutatásokra van szükség, hogy igazolják a sajt agyvédő hatását.