Sötét anyag jöhet létre a fúziós reaktorokban

A kutatók szerint a fúziós reaktorok nemcsak tiszta energiát, hanem a sötét anyaggal összefüggő részecskéket is létrehozhatnak. A fúziós rektorokban lévő neutronok olyan ritka reakciókat indíthatnak be, amik axionokat hoznak létre, olyan részecskéket, amikről régóta gyanítják, hogy létezik, de sosem figyelték meg. A sötét anyagot közvetlenül sosem figyelték meg, létezésére gravitációs hatásaiból következtetnek. Az egyik fő elmélet szerint a sötét anyagot nagyon könnyű, szubatomi részecskék, axionok alkotják.
Az axionok hipotetikus részecskék, melyek a fizikusok szerint segíthetnek magyarázatot adni a sötét anyagra. A fizikusokat azért érdekli a sötét anyag, mert magyarázatot adhat a közel 14 millió évvel ezelőtt az ősrobbanás során létrejött univerzum evolúciójára. A sötét anyag jelentős szerepet játszott az univerzum ősrobbanás utáni alakulásában. Bár közvetlenül sosem figyelték meg, a fizikusok úgy vélik, hogy az univerzumban lévő anyag többségét a sötét anyag teszi ki. Ezt az anyagot azért nevezik sötétnek, mert a normál anyagtól eltérően, nem nyeli el, vagy veri vissza a fényt. A sötét anyag létezését a fizikusok gravitációs hatásain keresztül állapították meg, megváltoztatja a galaxisok mozgását az univerzumban és a csillagokét a galaxisokban. A galaxisok és a galaxisokban lévő csillagok szokatlan mozgása nagy mennyiségű láthatatlan anyag gravitációs vonzására utal. Az egyik fő elmélet szerint a sötét anyag nagyon könnyű részecskékből, axionokból áll. 

Az ITER tokamak összeszerelése során 2021-ben. A fúziós reaktorban sötét anyag is létrejöhet.
Sötét anyag is létrejöhet a reaktorban

Jure Zupan és kollégái Journal of High Energy Physics tudományos magazinban publikált dolgozatukban egy lítiummal kibélelt edényben lévő, deutériummal és tríciummal működő fúziós reaktort vizsgáltak. Ezt a reaktortípust egy nemzetköz együttműködés során Franciaország déli részen hozták létre. Egy ilyen reaktor óriási mennyiségű neutront és energiát generál. A kutatók szerint ezek a neutronok a sötét anyaggal összefüggő részecskéket is létrehozhatnak. A neutronok kölcsönhatásba lépnek a falakban lévő anyaggal. Az ebből származó nukleáris reakciók aztán új részecskéket hoznak létre. Egy másik módja az új részecskék létrejöttének, hogy amikor a neutronok lepattannak más részecskékről és lelassulnak, a folyamatban az úgynevezett fékezősugárzás jelensége során energia szabadul fel. Ezen mechanizmusok során a reaktor elvileg létrehozhat axionokat vagy axionszerű részecskéket. 

(Forrás: University of Cincinnati: https://www.uc.edu/)

 

