A Southamptoni Egyetem által vezetett kutatás során azt találták, hogy a tengerfenéki hegyek eroziója következtében létrejött lávakő halmok geológiai szénraktárt hoztak létre. Ez az első eset, hogy felismerik a lávakövek szénelnyelő szerepét és többet megtudtak a Föld hosszú távú szénciklusáról is. Azt már régóta tudták a kutatók, hogy a vízalatti hegyek lejtőin történő erózió nagy mennyiségű vulkáni törmeléket (breccsa) hoz létre, ami olyan, mint a szárazföldi hegyeken lejtőin a kőtörmelék. Ez az első eset azonban, hogy mintát vesznek a több tízmillió éve a tengerfenéken úszó anyagból. Kiderült, hogy ezeknek a porózus, áteresztő üledékeknek megvan az a kapacitásuk, hogy a tengervízből nagy mennyiségű szén-dioxidot raktározzanak el, mivel ahogy keresztülfolyik rajtuk a tengervíz, a tengervízből létrejövő kalcium-karbonát kristályok fokozatosan megkötik.

Szénelnyelőket fedeztek fel az óceán mélyén. A Déli-Atlanti-óceán alól vett láva breccsa minta, melyet fehér kalcium-karbonát ásványok cementálnak.

Fotó: University of Southampton

Az óceánkéreg hatékony szénelnyelő

A Föld belseje, az óceánok, és a légkör között mozgó szén évmilliók óta szabályozza azt, hogy mennyi szén-dioxid van a levegőben, ami hatással van a Föld éghajlatára. Hogy megismerjék hogy változott a múltbéli éghajlat, a tudósok tanulmányozzák, hogy a Föld rendszerének különböző részein mennyi szén lép be és ki.

Dr Rosalind Coggon felső óceánkéregből vett mintákat vizsgálja.

Az óceánok vulkanikus sziklákkal vannak a kikövezve. Ezek a sziklák a közép-óceáni hátságokon akkor jönnek létre, amikor tektonikus lemezek szétválnak és új óceánkérget hoznak létre. A vulkáni aktivitás A Föld mélyéből szén-dioxidot szabadít fel az óceánba és a légkörbe.

A Joides Resolution kutatóhajó.

Fotó: University of Southampton

Az óceáni medencék azonban nem csak tárolják a tengervizet. Évmilliók során a tengervíz keresztüláramlik a hűlő lávában lévő repedéseken és reakcióba lép sziklákkal, átalakítva az óceán és a szikla közötti elemeket. A folyamat a vízből eltávolítja a szén-dioxidot és eltárolja az ásványokban, például a sziklákban lévő kalcium-karbonátban. A tanulmányban kiszámították, hogy a folyamat során mennyi szén-dioxid raktározódik el az óceánkéregben: a lávakő 2-40-szer több szén-dioxidot tárol, mint a korábbi tanulmányok során a lávákból vett minták, ami azt mutatja, hogy a breccsa fontos szerepet játszik a szénciklusban.



(Forrás: University of Southampton: https://www.southampton.ac.uk/)











