Egy tiszta energiával foglalkozó kutató központ, az Ember elemzése szerint a fosszilis üzemanyag elektromos áramtermelésben való felhasználása 2025-ben megszűnt, ami nagyrészt a napenergia gyors terjeszkedésének köszönhető, ezért lehetséges, hogy a globális szénkibocsátás a tetőpontjához közeledik, még ha nehéz is megmondani, hogy ez pontosan mikor jöhet el. Mivel 2025-nek még nincs vége, az idei szén-dioxid-kibocsátás csak becslés, és vegyes képet mutat. A 21 országból származó több, mint 130 tudósból álló csapat, a Global Carbon Budget Team előre jelzése szerint a fosszilis üzemanyagokból és a cementből származó szén-dioxid megint 38.1 billió tonnára fog emelkedni. A földhasználatból, – például az állandó erdőirtás – származó kibocsátás azonban a tavalyi évhez képest csökkenni fog. Az összes emberi tevékenységből származó teljes kibocsátás 2025-ben várhatóan eléri a 42.2 billió tonna szén-dioxidot. Tavaly 42.4 billió volt.

Megint emelkednek a fosszilis üzemanyagból származó szénkibocsátások

Fotó: BBC News

Az elmúlt évtizedben lassabb volt a kibocsátás az előző évtizedhez képest és az elmúlt évtizedben 35 ország csökkentette a fosszilis üzemanyagból származó kibocsátásokat, miközben gazdaságuk növekedett. Ez az előző évtizednek majdnem kétszerese. A kibocsátások csökkenése lassú, nem olyan gyors, mint ami a klímaváltozás kezeléséhez szükséges, ugyanakkor sok pozitív fejlődés történik. A kibocsátások a korábbihoz képest csökkennek, mivel rendkívüli módon növekednek a megújuló energiaforrások alkalmazásai.

Tetőpontjához közeledik az energia szektor szénkibocsátása

A COVID-19 járvány óta ez az első eset, hogy a fosszilis üzemanyagok által generált elektromosság előre láthatóan stagnál, vagy akár kissé csökken is.

Az idei évben az a szokatlan, hogy ez annak ellenére történik, hogy az elektromos áram iránti igény élesen növekedett, és, hogy nem gazdasági visszaesés eredménye. Idén az elektromos áram iránti többlet igényt túlteljesítette a szél- és különösen a napenergia.

Évszázadokon át a fosszilis üzemanyag volt az egyetlen módja a gazdasági növekedésnek, ám első ízben, ez az utóbbi évtizedben megváltozott. A napenergia rekord sebességgel terjed és gyorsabban, mint a történelem során bármely elektromos áramforrás. Az energiaszektorban való történések különösen fontosak a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ez a legnagyobb kibocsátó szektor és várhatóan fokozódó szerepet fog játszani az energiarendszerben, mivel több ember vásárol elektromos autót, hőszivattyút és más technológiákat.