Itt a vadonatúj szuperital, ami százszor jobb az anyatejnél

A Göteborgi Egyetem munkatársainak legfrissebb kutatása szerint az atlanti kúpos fókák teje valóságos szuperital, még az emberi anyatejnél is gazdagabb. A fókatejben a kémiai elemzés körülbelül 33%-kal több fajta cukormolekulát mutatott ki, mint az emberi tejben. E cukrok közül sok egészen egyedi, és a segítségükkel a maiaknál is jobb bébitápszereket állíthatunk össze.

Fókatejből készülhet a következő szuperital

Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

A kúpos fókák borjai mindössze 17 napig táplálkoznak anyatejjel. Ez alatt a rövid idő alatt kell beindítaniuk saját emésztőrendszerüket és felkészíteniük az immunrendszerüket mindenféle betegség és veszély ellen, amelyek az északi Atlanti-óceánban leselkednek rájuk. Így hát nem meglepő, hogy a kúpos fókák anyateje rendkívül tartalmas, és a Nature Communications-ben megjelent tanulmány éppen ezt igazolja.

Mit kell tudni a fókatejről, a legújabb szuperitalról?

„Elemzésünk alapján kimondható, hogy a kúpos fókák anyateje egészen kivételes.

Az emberi anyatej is nagyjából 250 különböző cukorféleséget tartalmaz, de a fókatejben 322-félét találtunk, amelyek kétharmada korábban teljesen ismeretlen volt.

Ezeknek az összetett szénhidrátoknak a mérete eléri a mindeddig példa nélkül való 28 cukoregységet, miközben az emberi tejben a legnagyobb összetett cukor 18 egységből áll” – ismertette Daniel Bojar, a Göteborgi Egyetem bioinformatika tanára.

Minden emlős tejében találhatók oligoszacharidok – több, de nem nagyon sok cukoregységből álló szénhidrátláncok –, amelyek elősegítik az utód egészséges fejlődését.

Az oligoszacharidok fontos funkciói közé tartozik

a vírusok és kórokozó baktériumok elleni védelem,

az egészséges bélflóra megtelepedésének előmozdítása,

illetve a gyomor és az emésztőtraktus fejlődésének támogatása.

Kiemelt fontosságukhoz képest viszonylag keveset tudunk az állati anyatejekben található cukrok sokféleségéről, főleg mert csak kevés tanulmány foglalkozott eddig az emberi anyatejen kívül más emlősök tejével.

„Első alkalommal volt módunk nyomon követni egy vadon élő emlős tejének cukorösszetételét a teljes laktációs időszak alatt – mondta el Bojar. –

Ez azért lényeges, mert a tej összetétele változik, ahogy a borjak cseperednek.”

Meglepő felismerések

A kutatók összesen öt, Skócia partjainál vadon élő kúposfóka-kismamától vettek több alkalommal tejmintát a szoptatási időszak alatt. Tömegspektrometriás módszerekkel a tejben található cukrok közül 240-nek tudták meghatározni a szerkezetét. Az elemzések és AI-modellek együttes alkalmazásával kimutatták, hogy a fókatej összetétele az emberi anyatejéhez hasonlóan összehangolt változásokon megy át a szoptatási időszak során.