Itt a vadonatúj szuperital, ami százszor jobb az anyatejnél

A Göteborgi Egyetem munkatársainak legfrissebb kutatása szerint az atlanti kúpos fókák teje valóságos szuperital, még az emberi anyatejnél is gazdagabb. A fókatejben a kémiai elemzés körülbelül 33%-kal több fajta cukormolekulát mutatott ki, mint az emberi tejben. E cukrok közül sok egészen egyedi, és a segítségükkel a maiaknál is jobb bébitápszereket állíthatunk össze.
A kúpos fókák borjai mindössze 17 napig táplálkoznak anyatejjel. Ez alatt a rövid idő alatt kell beindítaniuk saját emésztőrendszerüket és felkészíteniük az immunrendszerüket mindenféle betegség és veszély ellen, amelyek az északi Atlanti-óceánban leselkednek rájuk. Így hát nem meglepő, hogy a kúpos fókák anyateje rendkívül tartalmas, és a Nature Communications-ben megjelent tanulmány éppen ezt igazolja.
Mit kell tudni a fókatejről, a legújabb szuperitalról?
„Elemzésünk alapján kimondható, hogy a kúpos fókák anyateje egészen kivételes.
Az emberi anyatej is nagyjából 250 különböző cukorféleséget tartalmaz, de a fókatejben 322-félét találtunk, amelyek kétharmada korábban teljesen ismeretlen volt.
Ezeknek az összetett szénhidrátoknak a mérete eléri a mindeddig példa nélkül való 28 cukoregységet, miközben az emberi tejben a legnagyobb összetett cukor 18 egységből áll” – ismertette Daniel Bojar, a Göteborgi Egyetem bioinformatika tanára.
Minden emlős tejében találhatók oligoszacharidok – több, de nem nagyon sok cukoregységből álló szénhidrátláncok –, amelyek elősegítik az utód egészséges fejlődését.
Az oligoszacharidok fontos funkciói közé tartozik
- a vírusok és kórokozó baktériumok elleni védelem,
- az egészséges bélflóra megtelepedésének előmozdítása,
- illetve a gyomor és az emésztőtraktus fejlődésének támogatása.
Kiemelt fontosságukhoz képest viszonylag keveset tudunk az állati anyatejekben található cukrok sokféleségéről, főleg mert csak kevés tanulmány foglalkozott eddig az emberi anyatejen kívül más emlősök tejével.
„Első alkalommal volt módunk nyomon követni egy vadon élő emlős tejének cukorösszetételét a teljes laktációs időszak alatt – mondta el Bojar. –
Ez azért lényeges, mert a tej összetétele változik, ahogy a borjak cseperednek.”
Meglepő felismerések
A kutatók összesen öt, Skócia partjainál vadon élő kúposfóka-kismamától vettek több alkalommal tejmintát a szoptatási időszak alatt. Tömegspektrometriás módszerekkel a tejben található cukrok közül 240-nek tudták meghatározni a szerkezetét. Az elemzések és AI-modellek együttes alkalmazásával kimutatták, hogy a fókatej összetétele az emberi anyatejéhez hasonlóan összehangolt változásokon megy át a szoptatási időszak során.
„A cukrok különböző fehérjékhez, például immunfehérjékhez kötődnek. Emberi immunsejteken teszteltük az újonnan felfedezett cukrok hatását, és azt találtuk, hogy a cukrok szabályozzák a sejtek különböző kihívásokra adott válaszait. Ebből arra következtethetünk, hogy a vadon élő tengeri emlősök, amelyek extrém környezeti stresszhatásoknak és veszélyeknek vannak kitéve, gyorsan fejlődő utódaik számára komplex tejösszetételt fejlesztettek ki az evolúció során.”
Az elemzés arra is rámutatott, hogy a fókatejben lévő cukorféleségek közül több is markánsan gátolja a betegségokozó baktériumokat.
Érkezhetnek a vadonatúj bébitápszerek?
A kutatás megnyitja az utat olyan új bioaktív vegyületek felfedezése előtt, amelyek alkalmazást nyerhetnek a bébitápszerekben éppúgy, mint a fertőzések megelőzése és az immunrendszer támogatása terén. A jövőben belekerülhetnek például ezek az újonnan felfedezett cukormolekulák az anyatejet kiváltó tápszerekbe, és erősíthetik a csecsemők immunrendszerét. De ugyanezeket a tejcukrokat felnőttek is fogyaszthatják majd az emésztőrendszerük egészségének megőrzése érdekében.
„Munkánk rávilágít arra, mekkora orvosbiológiai potenciál rejlik a kevéssé kutatott vadon élő állatok tanulmányozásában. A mi kutatócsoportunk az egyetlen a világon, amelyik e korábban kevés figyelmet kapott emlősök tejcukrait ilyen mélységben, tömegspektrometriás módszerrel elemzi. Eddig tíz emlősfajjal végeztük el az elemzést, és minden alkalommal találtunk egyedi cukormolekulákat. Úgyhogy folytatjuk – ígéri Bojar. –
További húsz emlősfaj tejmintái várnak ránk a fagyasztóban.”