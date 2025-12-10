Ez hétköznapi dolog lehet a rák ellenszere – erről mindenkinek tudnia kell

A kutatás arra is rámutatott, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak megelőző szerepet tölt be, hanem azok számára is előnyös lehet, akiket már diagnosztizáltak rákkal. A testedzés során felszabaduló hormonok és immunsejtek aktivitása ugyanis jelentősen megnöveli szervezetünk ellenálló képességét a rosszindulatú sejtek ellen. Ez az felfedezés új perspektívát nyit a rák megelőzésében és kezelésében egyaránt.

A testedzés csökkenti a rák kialakulásának kockázatát

Fotó: PETER PARKS / AFP

A testedzés felturbózza az immunrendszert

A Yale Egyetem kutatóinak tanulmánya különösen az NK-sejtek, vagyis a természetes ölősejtek működésére összpontosított.

Ezek az immunsejtek kulcsszerepet játszanak a szervezetben megjelenő abnormális sejtek felismerésében és elpusztításában. Amikor testmozgást végzünk, ezek a sejtek mobilizálódnak és hatékonyabban keringenek a véráramba, így könnyebben jutnak el a potenciálisan veszélyes daganatos sejtekhez.

Továbbá a kutatók megfigyelték, hogy a fizikai aktivitás során az izmok által termelt anyagok közvetlenül stimulálják az immunválasz-reakciót. Ez azt jelenti, hogy minél többet mozgunk, annál erősebb és hatékonyabb lesz az immunrendszerünk a rák elleni védekezésben. A melanóma és a mellrák esetében végzett vizsgálatok különösen meggyőző eredményeket mutattak, ahol a rendszeres testedzést végző személyeknél jelentősen alacsonyabb volt a megbetegedés aránya.

Konkrét eredmények melanóma és mellrák esetén

A tanulmány részletesen vizsgálta a testedzés hatását különböző ráktípusok esetében, kiemelt figyelmet fordítva a melanóma és mellrák vizsgálatára. Az eredmények szerint azok a személyek, akik hetente legalább 150 percet töltöttek közepes intenzitású mozgással, akár 20-30 százalékkal is csökkentették a rák kockázatát ezekben a kategóriákban. Ez a statisztika önmagában is lenyűgöző, hiszen viszonylag egyszerű életmódbeli változtatással jelentős egészségügyi előnyökhöz juthatunk.

Ráadásul a kutatók azt is kimutatták, hogy nem szükséges extrém sportteljesítményt nyújtani a védő hatás eléréséhez. A mérsékelt, de rendszeres testmozgás, mint a gyaloglás, kerékpározás vagy úszás, már elegendő ahhoz, hogy immunrendszerünk optimális működését biztosítsuk.

A mellrák esetében a fizikai aktivitás különösen fontos szerepet játszik a hormonális egyensúly fenntartásában is, ami tovább csökkenti a betegség kialakulásának valószínűségét.