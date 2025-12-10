Ez hétköznapi dolog lehet a rák ellenszere – erről mindenkinek tudnia kell

Hírlevél
A fizikai aktivitás és a rák kapcsolata régóta foglalkoztatja a tudósokat, ám egy friss kutatás végre fényt derített arra, miért is csökkenti a rendszeres mozgás a rák kockázatát. A Yale Egyetem kutatói által vezetett áttörő tanulmány meglepően egyszerű, mégis rendkívül hatékony mechanizmust tárt fel. A vizsgálat szerint a testedzés közvetlenül befolyásolja immunrendszerünk működését, különösen az úgynevezett természetes ölősejtek aktivitását.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak megelőző szerepet tölt be, hanem azok számára is előnyös lehet, akiket már diagnosztizáltak rákkal. A testedzés során felszabaduló hormonok és immunsejtek aktivitása ugyanis jelentősen megnöveli szervezetünk ellenálló képességét a rosszindulatú sejtek ellen. Ez az felfedezés új perspektívát nyit a rák megelőzésében és kezelésében egyaránt.

testedzés Two elderly Beijing residents do stretching at an exercise park in the capital, 27 October 2004. China, the world's most populous nation, will see its population grow to nearly 1.5 billion over the next 20 to 30 years with the elderly population likely to hit their peaks in about 20 years placing a massive strain on government coffers as Beijing struggles to provide adequate health care and pensions for its retirees, state press reported. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo by PETER PARKS / AFP)
A testedzés csökkenti a rák kialakulásának kockázatát
Fotó: PETER PARKS / AFP

A testedzés felturbózza az immunrendszert

A Yale Egyetem kutatóinak tanulmánya különösen az NK-sejtek, vagyis a természetes ölősejtek működésére összpontosított. 

Ezek az immunsejtek kulcsszerepet játszanak a szervezetben megjelenő abnormális sejtek felismerésében és elpusztításában. Amikor testmozgást végzünk, ezek a sejtek mobilizálódnak és hatékonyabban keringenek a véráramba, így könnyebben jutnak el a potenciálisan veszélyes daganatos sejtekhez. 

Továbbá a kutatók megfigyelték, hogy a fizikai aktivitás során az izmok által termelt anyagok közvetlenül stimulálják az immunválasz-reakciót. Ez azt jelenti, hogy minél többet mozgunk, annál erősebb és hatékonyabb lesz az immunrendszerünk a rák elleni védekezésben. A melanóma és a mellrák esetében végzett vizsgálatok különösen meggyőző eredményeket mutattak, ahol a rendszeres testedzést végző személyeknél jelentősen alacsonyabb volt a megbetegedés aránya.

Konkrét eredmények melanóma és mellrák esetén

A tanulmány részletesen vizsgálta a testedzés hatását különböző ráktípusok esetében, kiemelt figyelmet fordítva a melanóma és mellrák vizsgálatára. Az eredmények szerint azok a személyek, akik hetente legalább 150 percet töltöttek közepes intenzitású mozgással, akár 20-30 százalékkal is csökkentették a rák kockázatát ezekben a kategóriákban. Ez a statisztika önmagában is lenyűgöző, hiszen viszonylag egyszerű életmódbeli változtatással jelentős egészségügyi előnyökhöz juthatunk. 

Ráadásul a kutatók azt is kimutatták, hogy nem szükséges extrém sportteljesítményt nyújtani a védő hatás eléréséhez. A mérsékelt, de rendszeres testmozgás, mint a gyaloglás, kerékpározás vagy úszás, már elegendő ahhoz, hogy immunrendszerünk optimális működését biztosítsuk. 

A mellrák esetében a fizikai aktivitás különösen fontos szerepet játszik a hormonális egyensúly fenntartásában is, ami tovább csökkenti a betegség kialakulásának valószínűségét.

Gyakorlati tanácsok

Most, hogy ismerjük a testedzés rákvédő mechanizmusát, érdemes megfontolni, hogyan építhetjük be a fizikai aktivitást napi rutinunkba. Kezdetnek elég lehet napi 30 perc gyors séta, amit fokozatosan növelhetünk intenzívebb gyakorlatokkal. A lényeg a következetesség és a rendszeresség, nem pedig az egyszeri, kimerítő edzések. 

Amellett, hogy csökkentjük a rák kockázatát, a rendszeres mozgás számos egyéb egészségügyi előnnyel is jár: javítja a kardiovaszkuláris rendszer működését, erősíti a csontokat, és pozitív hatással van mentális egészségünkre is. A Yale Egyetem kutatásának fényében tehát egyértelmű, hogy a testedzés az egyik leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja annak, hogy hosszú távon megőrizzük egészségünket és csökkentsük a súlyos betegségek kialakulásának esélyét.

 

