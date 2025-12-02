Hírlevél

Titanic

Lehull a lepel a Titanic legnagyobb titkáról — ezt biztosan nem tudta a tragikus sorsú hajóról

Sokan most döbbennek rá, hogy a Titanic nem ott süllyedt el, ahol eddig hitték. A friss térképek szerint a legendás Titanic jóval közelebb volt Amerikához, amikor a tragédia bekövetkezett.
A Titanic történetét szinte mindenki ismeri. A hatalmas óceánjárót a kor legnagyobb és szinte elsüllyeszthetetlen hajójaként emlegették. 1912-ben indult első útjára, Southampton kikötőjéből, célja a távoli New York volt.

A Titanic az elsüllyedésekor sokkal közelebb volt Amerikához, mint korábban gondolták.
A Titanic az elsüllyedésekor sokkal közelebb volt Amerikához, mint korábban gondolták.
Fotó: OpenAI DALL-E

A Titanic útja az Atlanti-óceánon át vezetett. Először a franciaországi Cherbourg kikötőjében, majd az akkori Queenstownban, a mai ír Cobh városának kikötőjében állt meg. Innen egyenesen az Egyesült Államok felé vette az irányt.

Az első 3200 kilométeres szakaszon még semmi rendkívüli nem történt. A tragédia négy nappal az indulás után következett be. A Titanic egy jéghegynek ütközött, Új-Fundland partjaitól mintegy 640 kilométerre. 

Új-Fundland Kanada keleti tartománya, így a hajó sokkal közelebb volt az amerikai kontinenshez, mint azt korábban feltételezték

- írja az IFL Science.

Hol volt a Titanic az elsüllyedésekor?

A Titanic katasztrófája több mint 1500 ember életét követelte. A feljegyzések szerint 2201 utas tartózkodott a hajón. Közülük 1489-en a jeges vízbe estek, korabeli dokumentumok szerint mindannyiuk halálát fulladás okozta. Egy 2003-as tanulmány azonban más következtetésre jutott. A kutatók szerint az áldozatok nagy részét nem a fulladás ölte meg, hanem a hipotermia, vagyis a kihűlés.

  • A Titanic körül a víz hőmérséklete nagyjából mínusz 2,2 Celsius-fok volt. 

Ilyen hidegben az emberi szervezet nagyon gyorsan hőt veszít. A test nem tudja tartani a normális hőmérsékletet, az izmok elgyengülnek, végül az alapvető életfunkciók leállnak.

A brutális hideg és a hatalmas jéghegyek miatt sokan azt hitték, hogy a Titanic Amerikától jóval távolabb süllyedt el. 

A hajó végső nyughelyét pontosan mutató legújabb térképek azonban egyértelműen jelzik, hogy az Egyesült Államok felé tartó Titanic már viszonylag közel járt az új világhoz.

Más hajót is magával ragadt a mélység „elátkozott” roncsa

A Titanic neve az elmúlt években az OceanGate Titan nevű tengeralattjárója miatt került ismét reflektorfénybe. A Titan eredetileg a Titanic roncsait akarta felkeresni, amikor eltűnt a mélyben. A fedélzeten tartózkodó öt ember nem élte túl az expedíciót.

A két nagyobb részre tört Titanic roncsai ma 3810 méter mélyen a tengerfenéken nyugszanak. Ebbe a tartományba a napfény már alig jut le. A hajó darabjai mintegy 790 méterre fekszenek egymástól.

Miért nem találtak soha holttesteket a Titanic roncsánál?

A rengeteg halott ellenére a hajó roncsainál nem kerültek elő emberi maradványok. Ennek a furcsa ténynek van logikus magyarázata: a süllyedést követő vihar, majd a tengeráramlatok messzire sodorták a halottakat a roncs közeléből. A hajó belsejében rekedt testekkel kapcsolatban már más a helyzet. A mélyben élő dögevő állatok elpusztították a lágyszöveteket, a csontokat pedig szó szerint feloldotta a mélytengeri környezet.

Hamarosan csak egy rozsdafolt marad a Titanicból

A mélytengeri környezet és az élőlények folyamatosan pusztítják a hajótestet. A hajót körülvevő vasfaló baktériumok olyan folyamatokat indítottak el, amelyek lassan „felfalják” a fém szerkezetet. Ezen túl a sós tengervíz is roncsolja a fémet. A katasztrófa óta eltelt több mint 100 év alatt a Titanic fémteste gyakorlatilag „rozsda­temetővé” változott. 

 

 

