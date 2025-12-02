Kifogyott üzemanyag miatt zuhant le az utasszállító; 59-en meghaltak

A Tu-154-es repülőgép zarándokokat szállított, akik Szaúd-Arábiából tértek vissza Líbiába.

Egy Balkan Tu-154. Hasonló gép szenvedett balesetet Líbiában

Tu-154, a zarándokjárat

A balesetet szenvedett repülőgép egy Tu-154A típus volt, LZ-BTN lajstromjellel. 1974-ben repült először, vagyis alig néhány éve állt csak szolgálatban.

A gépet a líbiai Libyan Arab Airlines bérelte a bolgár Balkan Bulgarian Airlines-tól. A cél az volt, hogy a hadzs idején minél több zarándokot tudjanak elvinni és hazahozni Mekka környékéről. A Tu-154-es nagy hatótávolsága és kapacitása miatt népszerű választás volt az ilyen jellegű úti célokra.

A járat a szaúd-arábiai Dzsidda nemzetközi repülőteréről indult, és a líbiai Bengázi városában lévő Benina nemzetközi repülőtérre tartott. A fedélzeten a hatfős személyzeten kívül 159 utas utazott; szinte mindannyian zarándokok voltak.

Végzetes kerülőút Egyiptom miatt

A tragédia egyik kulcsfontosságú tényezője a politikai helyzet volt: az egyiptomi légteret akkoriban lezárták a líbiai gépek előtt. Emiatt a Tu-154-es utasszállító nem repülhetett a legrövidebb, egyenes útvonalon Egyiptom felett.

Hosszabb, közvetett útvonalat kellett választani Bengázi felé.

A baleset körülményeit felderítő vizsgálatok szerint a személyzet nem tervezte meg megfelelően az útvonalat. Nem számoltak a hosszabb repülési idővel, így a gépbe nem tankoltak elég üzemanyagot a valós, kerülő útra. Ez különösen veszélyes helyzetet teremtett, és szűkítette a pilóták mozgásterét.

Ahogy telt az idő, a kerozin vészesen fogyott. A Tu-154-es utasszállítónak ekkor már a tartalék üzemanyaghoz kellett nyúlnia.

Köd lepett el mindent, a pilóták nem tudtak leszállni

Bengázihoz közeledve újabb probléma merült fel: az időjárás. A repülőtér környékét sűrű köd borította. A látótávolság jelentősen lecsökkent, így a pilóták nem tudtak biztonságosan leszállni.

Ilyen helyzetben a repülési szabályok szerint a gép általában a tartalék repülőtér felé megy tovább. Ez egy előre kijelölt másik reptér, ahol a gép le tud szállni, ha az eredeti célállomás valamiért nem használható.

A beszámolók szerint azonban a személyzet nem tudta megtalálni a tartalék repülőteret.

Közben az üzemanyag szintje tovább csökkent. A Tu-154-es utasszállító emiatt „időzített bombává” vált: nem maradt sok választási lehetőség.