Ősi tengeri fosztogató ujjlenyomatát fedezték fel egy vaskori csónakon

Ez a felfedezés nemcsak technikai szempontból jelentős, hanem emberileg is megható. Míg általában csak tárgyi emlékek maradnak fenn az ősi civilizációkból, addig itt egy valódi ember kéznyoma örökítődött meg az időben. A csónak faanyagában megőrződött ujjlenyomat olyan intim kapcsolatot teremt a múlttal, amely ritkaságszámba megy a régészetben. Továbbá ez az eset élénken illusztrálja, hogy a víz alatti lelőhelyek mennyire fontos információforrások lehetnek.

A Hjortspring hajó - amelyen az ujjlenyomatot találták - ma a Dán Nemzeti Múzeumban látható

Fotó: Boel Bengtsson; CC BY 4.0

A készítő ujjlenyomata

Mikael Fauvelle és kollégái rendkívül precíz munkát végeztek a lelet feltárása során. A kutatócsoport modern technológiát alkalmazva azonosította azt az ujjlenyomatot, amely akkor kerülhetett a deszkára, amikor építője még friss, nedves állapotban formálta a hajótestet. Következésképpen ez azt jelenti, hogy a kéznyomot hagyó személy valószínűleg maga a hajóépítő volt, aki személyesen dolgozott ezen ősi jármű elkészítésén.

A vaskor hajnalán készült csónak számtalan információt hordoz magában. Egyrészt betekintést nyújt a korabeli hajóépítési technikákba, másrészt pedig arra is választ ad, hogyan közlekedtek az ősi skandinávok a vízen. A lelet különleges állapota annak köszönhető, hogy a tengerfenék egyedi körülményei között maradt fenn évezredeken át. A deszkás konstrukció forradalmi újításnak számított akkortájt, mivel korábban főként kivájt fatörzsekből készült csónakokat használtak.

Az ősi tengeri fosztogatók világa

Az ujjlenyomat tulajdonosa feltehetően egy olyan közösség tagja volt, amely a tengeri kereskedelemből és esetenként a fosztogatásból élt. Ezek az emberek bátor hajósok voltak, akik kihasználták Skandinávia földrajzi adottságait. Ennek megfelelően a tengerparti közösségek virágzó kultúrát hoztak létre, amely később meghatározta az egész régió fejlődését.

A csónak felfedezése világossá teszi, hogy már a vaskor kezdetén is léteztek jól szervezett tengeri expedíciók. Ugyanakkor ezek az utazások nemcsak kereskedelmi célokat szolgáltak, hanem lehetőséget teremtettek a kulturális cserére is. Végül pedig ez a konkrét lelet bizonyítja, hogy az ősi skandináv társadalmak sokkal fejlettebbek voltak, mint azt korábban gondolták. Az ujjlenyomat szinte életre kelti azt a hosszú hajú, izmos férfit vagy nőt, aki évezredekkel ezelőtt építette ezt a csónakot, talán éppen abban a reményben, hogy új földeket fedez fel vagy gazdagságot szerez a tengeren túlról.