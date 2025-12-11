Ezért nem látogattak még meg minket a földönkívüliek

A fizika törvényei ugyanis olyan komoly korlátokat szabnak az űrutazás lehetőségeinek, amelyek szinte lehetetlenné teszik a csillagközi utazást. A legnagyobb akadály nem más, mint a fénysebesség, amely az univerzum abszolút sebességhatára. Bármennyire is fejlett lehet egy civilizáció technológiája, ez a fundamentális korlát mindannyiunk számára érvényes az űrutazásnál is.

A Star Trek filmben látható Enterprise űrhajó térhajtóművel közlekedik az űrutazások folyamán

Fotó: 7e Art/Paramount Pictures

Űrutazás: a távolságok valódi léptéke

Amikor az univerzum hatalmas méreteiről beszélünk, nehéz felfogni, mit is jelentenek valójában ezek a számok. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,24 fényévre található tőlünk. Ez azt jelenti, hogy ha fénysebességgel utazhatnánk, több mint négy évbe telne odaérni. Azonban még a leggyorsabb emberi készítésű űrszonda is mindössze a fénysebesség 0,0006%-át éri el.

Ráadásul a galaxisunk átmérője körülbelül 100 000 fényév. Tehát még ha egy civilizáció elérheti is a fénysebesség jelentős hányadát, a fénysebesség fizikai korlátja miatt a galaxis bejárása millió vagy akár százmillió évekbe telne. Ez magyarázza, hogy miért olyan valószínűtlen, hogy távoli civilizációk látogatást tegyenek nálunk, még ha léteznének is.

Sci-fi álmok és fizikai valóság

A fantasztikus történetek gyakran kínálnak megoldásokat erre a problémára. A féreglyuk koncepciója különösen népszerű, amely lényegében egy rövidítés lenne a térben, lehetővé téve az azonnali utazást hatalmas távolságokra. Sajnos a modern fizika szerint, bár a féreglyuk elméletileg létezhetne, fenntartása olyan mennyiségű egzotikus anyagot igényelne, amely valószínűleg nem is létezik a természetben.

Hasonlóképpen izgalmas koncepció a téridő hajlítás is, amely lehetővé tenné, hogy egy űrhajó a saját maga körüli téridőt deformálja. Ez a térhajlító hajtómű elképzelése, amelyet sokan az Alcubierre-hajtóműként ismernek. Bár matematikailag lehetséges lehet, megvalósítása olyan technológiai és energetikai kihívásokat jelentene, amelyek minden valószínűség szerint leküzdhetetlenek még a fejlett civilizációk számára is.

A nagyszerű csend üzenete

Mindezek alapján talán nem is olyan meglepő, hogy még nem találkoztunk földönkívüliekkel. A Fermi-paradoxon azt a kérdést teszi fel: ha a galaxisban valószínűleg sok civilizáció létezik, akkor hol vannak? A válasz lehet, hogy egyszerűen fizikailag lehetetlen olyan távoli helyekről ideutazniuk.