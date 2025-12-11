Ezért nem látogattak még meg minket a földönkívüliek

Hírlevél
Az emberiség évszázadok óta álmodozik arról, hogy egyszer talán találkozhatunk intelligens földönkívüliekkel. Számtalan sci-fi film és regény alapján azt hihetnénk, hogy a galaxis tele van fejlett civilizációkkal, amelyek könnyedén utaznak egyik csillagrendszerből a másikba. A valóság azonban ennél sokkal összetettebb és keserűbb képet mutat az űrutazásról.
A fizika törvényei ugyanis olyan komoly korlátokat szabnak az űrutazás lehetőségeinek, amelyek szinte lehetetlenné teszik a csillagközi utazást. A legnagyobb akadály nem más, mint a fénysebesség, amely az univerzum abszolút sebességhatára. Bármennyire is fejlett lehet egy civilizáció technológiája, ez a fundamentális korlát mindannyiunk számára érvényes az űrutazásnál is.

űrutazás Star Trek The Motion Picture Year : 1979 USADirector : Robert WiseLeonard Nimoy, William Shatner, DeForest Kelley, Persis KhambattaRestricted to editorial use. See caption for more information about restrictions.It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Paramount Pictures / Photo12 via AFP)
A Star Trek filmben látható Enterprise űrhajó térhajtóművel közlekedik az űrutazások folyamán
Fotó: 7e Art/Paramount Pictures

Űrutazás: a távolságok valódi léptéke

Amikor az univerzum hatalmas méreteiről beszélünk, nehéz felfogni, mit is jelentenek valójában ezek a számok. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,24 fényévre található tőlünk. Ez azt jelenti, hogy ha fénysebességgel utazhatnánk, több mint négy évbe telne odaérni. Azonban még a leggyorsabb emberi készítésű űrszonda is mindössze a fénysebesség 0,0006%-át éri el.

Ráadásul a galaxisunk átmérője körülbelül 100 000 fényév. Tehát még ha egy civilizáció elérheti is a fénysebesség jelentős hányadát, a fénysebesség fizikai korlátja miatt a galaxis bejárása millió vagy akár százmillió évekbe telne. Ez magyarázza, hogy miért olyan valószínűtlen, hogy távoli civilizációk látogatást tegyenek nálunk, még ha léteznének is.

Sci-fi álmok és fizikai valóság

A fantasztikus történetek gyakran kínálnak megoldásokat erre a problémára. A féreglyuk koncepciója különösen népszerű, amely lényegében egy rövidítés lenne a térben, lehetővé téve az azonnali utazást hatalmas távolságokra. Sajnos a modern fizika szerint, bár a féreglyuk elméletileg létezhetne, fenntartása olyan mennyiségű egzotikus anyagot igényelne, amely valószínűleg nem is létezik a természetben. 

Hasonlóképpen izgalmas koncepció a téridő hajlítás is, amely lehetővé tenné, hogy egy űrhajó a saját maga körüli téridőt deformálja. Ez a térhajlító hajtómű elképzelése, amelyet sokan az Alcubierre-hajtóműként ismernek. Bár matematikailag lehetséges lehet, megvalósítása olyan technológiai és energetikai kihívásokat jelentene, amelyek minden valószínűség szerint leküzdhetetlenek még a fejlett civilizációk számára is. 

A nagyszerű csend üzenete

Mindezek alapján talán nem is olyan meglepő, hogy még nem találkoztunk földönkívüliekkel. A Fermi-paradoxon azt a kérdést teszi fel: ha a galaxisban valószínűleg sok civilizáció létezik, akkor hol vannak? A válasz lehet, hogy egyszerűen fizikailag lehetetlen olyan távoli helyekről ideutazniuk.

űrutazás
A féreglyukon keresztüli utazás lenyűgöző lehetőség, de számos akadály áll az útjában, hogy egyet létrehozzunk a valódi Univerzumunkban. Hacsak nem létezik egzotikus anyag, negatív energia, extra dimenziók, vagy valamilyen hasonlóan fantasztikus entitás, még a nem átjárható féreglyukak is tiltottak. Ha átjárható féreglyukak létezhetnek, olyan hatásokkal, mint az idődilatáció és a szélsőséges árapály-erők, még mindig számolni kell, hogy elkerüljük a belsejükben lévő anyag megsemmisítését
Fotó: Les Bossinas/NASA/Glenn Research Center

Következésképpen az emberiségnek talán újra kell gondolnia az űrutazás jövőjét. Ahelyett, hogy más csillagokhoz utaznánk, esetleg robotikus szondákat kellene küldenünk, vagy olyan technológiákat fejlesztenünk, amelyek generációs űrhajókon alapulnak. Másrészt talán a legbölcsebb út az, ha inkább rádiójelekkel vagy más elektromágneses kommunikációval próbálunk kapcsolatot teremteni más civilizációkkal.

Végül is a fénysebesség abszolút korlátja nemcsak technológiai, hanem filozófiai kérdéseket is felvet. Lehet, hogy az univerzum úgy van kialakítva, hogy minden civilizáció elszigetelt sziget maradjon, ahol saját útját járja, anélkül hogy más intelligens lényekkel találkozna. Ez talán szomorú gondolat, de ugyanakkor arra is emlékeztet minket, hogy milyen különleges és értékes az élet ezen a bolygón.

 

