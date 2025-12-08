Ijesztő megfigyelés: a 3I/ATLAS felébred, mielőtt földközelbe ér

Az égitest különleges ablakot nyit arra, hogyan néznek ki más csillagrendszerek „jeges hírnökei”. A NASA és az ESA friss megfigyeléseket tett közzé az üstökösről, amelyek szerint a 3I/ATLAS látványosan aktivizálódik, ahogy közelít a Naphoz. A kérdés már nem az, hogy mutat-e aktivitást, hanem az, mennyire intenzíven és milyen mintázatokkal teszi ezt.

A Hubble (bal) és a Juice (jobb) űrszonda is lefényképezte a 3I/ATLAS csillagközi üstököst nem sokkal azután, hogy október végén a legközelebb járt a Naphoz

Fotó: NASA / Hubble (bal) és ESA / Juice (jobb)

Mit árulnak el az üstökösről készült friss képek?

A NASA és az ESA által üzemeltetett Hubble űrteleszkóp új felvételei finom részletekben mutatják meg, hogy a 3I/ATLAS kómája – vagyis a magot körülölelő gáz- és porburkolat – növekszik és fényesedik. Először a legillékonyabb anyagok kezdenek szublimálni; ennek hatására a felszín alól por és gáz tör fel.

Az eredmény: elmosódó, de jellegzetes fényudvar, valamint a napszél által kifésült csóva.

Eközben a képeken finom aszimmetriák, esetleges sugárkitörések (jetek) is kirajzolódhatnak, amelyek az aktív foltok helyét és a forgástengely beállását sejtetik. Ráadásul a színinformáció – például a kékeszöld tónusok – a molekuláris gázokra (mint a CO2) utalhat, míg a melegebb árnyalatok a porfrakció erősödését jelzik. E nagy felbontású Hubble-adatok nélkül mindezt csak erős bizonytalansággal lehetne kibogozni.

Ugyanakkor a felszíni viselkedés nem csak látvány. A csóva textúrája és a kóma fényességprofilja a szemcsék méreteloszlásáról és a gázkibocsátás sebességéről is árulkodik. Ezekből a kutatók következtetnek a 3I/ATLAS összetételére, s így közvetve arra is, milyen környezetben formálódhatott egy másik csillag körül.

Mire számítsunk december 19-én?

A 3I/ATLAS hiperbolikus pályája a Naprendszer pereme felől hozza, majd a belső vidékeken áthaladva ismét kirepül a csillagközi sötétbe. A jelenlegi pályaszámítások szerint a földközel időpontja: december 19. Ez fontos mérföldkő, mert ilyenkor nyílik a legjobb esély a földi és űrbéli távcsöves megfigyelések összehangolására.

Mindez azonban nem jelent kockázatot. A 3I/ATLAS biztonságos távolságban halad el, és nem áll fenn ütközési veszély.

Épp ellenkezőleg: a földközeli helyzet tudományos aranybánya.

A földi obszervatóriumok spektroszkóppal „ujjlenyomatot” vehetnek a gázokról, míg az űrtávcsövek – élükön a Hubble űrteleszkóp és más NASA/ESA eszközök – a részletekig lebontva követhetik a kóma és a csóva alakulását.