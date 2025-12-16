Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

A 3I/ATLAS felfedezése óta eltelt időszakban világossá vált, hogy ez a kozmikus látogató rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Elliptikus pályája egyértelműen azt mutatja, hogy nem a mi Naprendszerünkben keletkezett. Továbbá, az üstökös sebessége és iránya is megerősíti csillagközi eredetét. Éppen ezért a kutatók számára felbecsülhetetlen értékű, hiszen olyan anyagokat hordozhat magában, amelyek más csillagok körül formálódtak milliárd évekkel ezelőtt.

Több mint 80 megfigyelő jelentkezett a 3I/ATLAS üstökös nyomon követésére az ENSZ Nemzetközi Aszteroida Figyelmeztető Hálózatának részeként

Fotó: Josep M. Trigo-Rodríguez/B06 Montseny Observatory

Az üstökös és a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat

A Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat (IAWN) az ENSZ égisze alatt működő szervezet, amelynek elsődleges feladata a potenciálisan veszélyes égitestek felderítése és követése. Noha a 3I/ATLAS nem jelent közvetlen veszélyt Földünkre, az intenzív megfigyelés egyéb okokból indokolt. Mindenekelőtt, a hálózat szakemberei pontosan meg szeretnék határozni az üstökös pályáját és fizikai jellemzőit. Másodsorban, ez a projekt kiváló gyakorlási lehetőséget biztosít a nemzetközi együttműködés finomhangolására.

A Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat világszerte több mint harminc obszervatóriumot és kutatóintézetet kapcsol össze. Ennek köszönhetően a 3I/ATLAS megfigyelése folyamatos, hiszen amikor az egyik kontinensen lemegy a nap, máshol már felkel. Ugyanakkor a különböző földrajzi elhelyezkedésű teleszkópok eltérő perspektívából vizsgálhatják az égitestet, ami pontosabb adatokat eredményez. Ráadásul a modern technológiának köszönhetően a hálózat tagjai valós időben oszthatják meg egymással megfigyeléseiket, így gyorsabban reagálhatnak bármilyen váratlan eseményre.

Tudományos jelentőség és kutatási lehetőségek

Az üstökös vizsgálata messze túlmutat a puszta pozíciómérésen. Valójában a spektroszkópiai elemzések révén a tudósok meghatározhatják a 3I/ATLAS kémiai összetételét. Ezáltal összehasonlíthatják a Naprendszerünkben található üstökösök anyagával, és feltárhatják a hasonlóságokat vagy különbségeket. Mindemellett ez az információ alapvető fontosságú annak megértéséhez, hogyan alakulnak ki a planetáris rendszerek szerte az univerzumban.