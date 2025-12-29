Kiadták a figyelmeztetést: megugrott egy ritka rákfajta előfordulása a fiatalok körében

Egy friss amerikai kutatás szerint a fiatalabbaknál három-négyszer nagyobb az esély arra, hogy vakbélrákot diagnosztizálnak, mint az idősebbeknél. A vakbél egy kicsi, ujjnyi nagyságú szerv, amely az emésztőrendszerhez kapcsolódik, és általában csak akkor kerül szóba, ha begyullad - írja a Science Alert.

Számítógépes illusztráció a vakbélrákról.

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A vakbélrák már nem csak az idősek betegsége

Korábban a vakbélrák szinte kizárólag időseknél fordult elő. Ma azonban minden harmadik beteget 50 éves kora előtt diagnosztizálnak. A jelenséget évek óta vizsgálja Andreana Holowatyj, a Vanderbilt Egyetem kutatója.

Egy 2020-as elemzés szerint az Egyesült Államokban 2000 és 2016 között 232 százalékkal nőtt a rosszindulatú vakbéldaganatok száma.

A növekedés minden generációt érintett.

Alattomos tünetek

A vakbelet sokáig felesleges szervnek tartották. Ma már tudjuk, hogy fontos szerepe lehet az immunrendszer működésében. A leggyakoribb problémája a vakbélgyulladás, és a műtétek során nagyon ritka esetekben daganatot is felfedeznek az orvosok.

A betegség tünetei nehezen felismerhetők. Ilyen lehet a hasi fájdalom, a puffadás vagy a kismedencei fájdalom. Ezeket sokan tévesen emésztési gondokkal vagy más, gyakoribb betegségekkel hozzák összefüggésbe. Évente körülbelül 150 ezer vastagbélrákos esetet diagnosztizálnak, míg vakbélrákból csak mintegy 3 ezer fordul elő.

Nincs szűrés, kevés a kezelés

A ritka rákfajta esetében jelenleg nincsenek egységes szűrési irányelvek, és a kezelési lehetőségek is korlátozottak. A daganat könnyen rejtve maradhat, főleg azért, mert a vakbélgyulladást egyre gyakrabban műtét nélkül kezelik. A betegség néha sérvre, cisztára vagy nőknél nőgyógyászati elváltozásra hasonlít.

Emiatt gyakran csak későn derül ki a valódi ok.

Mi állhat a háttérben?

A kutatók még nem tudják pontosan, miért nő ennyire gyorsan az esetek száma. Feltételezik, hogy szerepet játszhat az étrend, a mozgáshiány, az örökölt genetikai eltérések, valamint a környezeti hatások. Ilyen lehet a műanyagokból vagy vegyi anyagokból származó szennyezés. Egyes szakértők szerint az sem véletlen, hogy más emésztőrendszeri daganatok is egyre gyakoribbak a fiataloknál.

A feldolgozott élelmiszerek,

az alkohol

és a rossz alvás mind növelhetik a kockázatot.

A tudósok folytatják a munkát, hogy kiderítsék, kik vannak a legnagyobb veszélyben, és mi okozza ezt az aggasztó növekedést. Bár a vakbélrák továbbra is ritka rákfajta, a fiatal betegek számának emelkedése komoly figyelmeztetés az orvosok és a társadalom számára is.