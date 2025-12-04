Megvan a főbűnös: ezért terjed járványszerűen a vastagbélrák

A vastagbélrák világszerte egyre több fiatal felnőttet érint. Miközben az idősebb korosztályban a szűrések miatt lassan csökken az esetek száma, az 50 év alattiaknál ellenkező folyamat figyelhető meg. A kutatók ezért elkezdték alaposabban vizsgálni, hogyan befolyásolja a modern étrend a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

A polipok vastagbélrákká fejlődhetnek

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A polipok megjelenése a vastagbélrák előszobája

Egy nagy létszámú amerikai vizsgálatban több mint két évtizeden át csaknem 30 000 nő étkezési szokásait követték nyomon. A résztvevők négyévente részletesen leírták, mit esznek. A kutatók ez alapján becsülték meg, mennyi ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak naponta.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartoznak például a csomagolt pékáruk, a kész szendvicsek, az instant tészták, a cukrozott üdítők, a zacskós nassolni valók és az előre elkészített, csak felmelegítendő fogások. Ezek az ételek gyakran rengeteg cukrot, sót, telített zsírt és különböző adalékanyagokat tartalmaznak, viszont kevesebb bennük a rost és a hasznos tápanyag.

A vizsgálat végére a kutatók több mint ezer olyan esetet azonosítottak, ahol a nőknél 50 éves koruk előtt úgynevezett adenoma jelent meg a vastagbélben. Az adenoma egy jóindulatú polip, kisebb szövetszaporulat.

Nem mindegyik lesz veszélyes, de egy részük idővel rosszindulatú daganattá fejlődhet, vagyis valódi vastagbélrákká válhatnak.

Minél több ultrafeldolgozott ételt eszik valaki, annál nagyobb eséllyel lesz vastagbélrákos

Amikor a kutatók összevetették az adatokat, azt látták, hogy a legtöbb ultrafeldolgozott ételt fogyasztó nők körében jóval gyakoribbak voltak ezek a polipok.

Akik naponta körülbelül tíz adag ultrafeldolgozott ételt ettek, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak adenomát, mint azok, akik csak nagyjából három adagot fogyasztottak.

Fontos, hogy a kutatók más kockázati tényezőket is figyelembe vettek. Korrigálták az eredményeket a testtömegindex, a dohányzás, a mozgás mennyisége, a 2-es típusú cukorbetegség és az étrend általános minősége szerint. A kapcsolat az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása és a polipok gyakorisága között ezek után is megmaradt.