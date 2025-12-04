Megvan a főbűnös: ezért terjed járványszerűen a vastagbélrák

A vastagbélrák világszerte egyre több fiatal felnőttet érint. Miközben az idősebb korosztályban a szűrések miatt lassan csökken az esetek száma, az 50 év alattiaknál ellenkező folyamat figyelhető meg. A kutatók ezért elkezdték alaposabban vizsgálni, hogyan befolyásolja a modern étrend a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
A polipok megjelenése a vastagbélrák előszobája
Egy nagy létszámú amerikai vizsgálatban több mint két évtizeden át csaknem 30 000 nő étkezési szokásait követték nyomon. A résztvevők négyévente részletesen leírták, mit esznek. A kutatók ez alapján becsülték meg, mennyi ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak naponta.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartoznak például a csomagolt pékáruk, a kész szendvicsek, az instant tészták, a cukrozott üdítők, a zacskós nassolni valók és az előre elkészített, csak felmelegítendő fogások. Ezek az ételek gyakran rengeteg cukrot, sót, telített zsírt és különböző adalékanyagokat tartalmaznak, viszont kevesebb bennük a rost és a hasznos tápanyag.
A vizsgálat végére a kutatók több mint ezer olyan esetet azonosítottak, ahol a nőknél 50 éves koruk előtt úgynevezett adenoma jelent meg a vastagbélben. Az adenoma egy jóindulatú polip, kisebb szövetszaporulat.
Nem mindegyik lesz veszélyes, de egy részük idővel rosszindulatú daganattá fejlődhet, vagyis valódi vastagbélrákká válhatnak.
Minél több ultrafeldolgozott ételt eszik valaki, annál nagyobb eséllyel lesz vastagbélrákos
Amikor a kutatók összevetették az adatokat, azt látták, hogy a legtöbb ultrafeldolgozott ételt fogyasztó nők körében jóval gyakoribbak voltak ezek a polipok.
- Akik naponta körülbelül tíz adag ultrafeldolgozott ételt ettek, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak adenomát, mint azok, akik csak nagyjából három adagot fogyasztottak.
Fontos, hogy a kutatók más kockázati tényezőket is figyelembe vettek. Korrigálták az eredményeket a testtömegindex, a dohányzás, a mozgás mennyisége, a 2-es típusú cukorbetegség és az étrend általános minősége szerint. A kapcsolat az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása és a polipok gyakorisága között ezek után is megmaradt.
A szakértők szerint a kockázat növekedése nagyjából egyenletes:
minél többet eszik valaki ezekből az ételekből, annál nagyobb lehet az esélye a vastagbélpolipok kialakulására.
Mivel a polipok egy része rosszindulatúvá válhat, ez végső soron a vastagbélrák gyakoriságának emelkedéséhez vezethet.
Miért annyira károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek?
Felmerül a kérdés, mi lehet a háttérben. Az ultrafeldolgozott ételek gyakran összefüggnek az elhízással és a 2-es típusú cukorbetegséggel, amelyek már önmagukban is növelik a vastag- és végbéldaganatok kockázatát.
Emellett egyre több adat utal arra, hogy ezek az ételek fokozhatják a szervezetben a krónikus gyulladást, és megváltoztathatják a bélflóra összetételét, valamint a bélfal védőrétegét.
A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott ételek okozzák az adenomákat, és azt sem, hogy ezek a polipok minden esetben vastagbélrákká alakulnak. A vizsgálat csak összefüggést mutat. Ráadásul az adatok önbevalláson alapuló étrendi kérdőívekből származnak, ami pontatlanságot idézhet elő. A résztvevők többsége fehér, képzett nő volt, jó egészségügyi ellátáshoz, szűrővizsgálatokhoz való hozzáféréssel, így az eredmények nem biztos, hogy minden csoportra ugyanúgy érvényesek.
A kutatás értéke mégis a hosszú utánkövetésben és a nagy esetszámban rejlik.
Több mint húszévnyi adat alapján úgy tűnik, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mindennapos, nagy mennyiségű fogyasztása fontos szerepet játszhat abban, hogy miért jelenik meg egyre több vastagbélrákhoz vezető elváltozás a fiatal felnőttekben.
Az összkép számít, nem az egyes ételek
A szakértők végül arra figyelmeztetnek, hogy nem egyetlen ételtípus dönti el, kinél alakul ki rák. Sokkal inkább a teljes étrend összképe számít.
Ennek ellenére a mostani eredmények szerint érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és minél több friss, kevésbé feldolgozott, rostban gazdag ételt választani
– ez hosszú távon segíthet csökkenteni a vastagbélrák kockázatát.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek az agyat is átprogramozzák
Az Egyesült Államokban egyre több fiatal küzd túlsúllyal, és a folyamat a következő évtizedekben tovább gyorsulhat. Ennek a nem kívánt jelenségnek a hátterében szintén az ultrafeldolgozott élelmiszerek állnak: arra késztetik a 18–21 éveseket, hogy akkor is egyenek és nassoljanak, amikor már egyáltalán nem éhesek.