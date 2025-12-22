Megtalálták a táplálékkiegészítőt, ami véd a vastagbélrák ellen

A kutatást a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjában végezték. A szakemberek azt találták, hogy a magnézium-kiegészítés növeli bizonyos bélbaktériumok számát. Ezek a baktériumok képesek D-vitamint termelni a bélrendszerben. A D-vitaminról korábban már kimutatták, hogy segíthet gátolni a vastagbélrák kialakulását. A hatás főként nőknél volt megfigyelhető. A kutatók szerint ebben szerepe lehet az ösztrogénnek, amely befolyásolja, hogyan jut be a magnézium a sejtekbe.

Egy új kutatás szerint magnéziummal elkerülhető a vastagbélrák.

A genetika sem mindegy, ha a vastagbélrák megelőzéséről van szó

A vizsgálat során a résztvevőket genetikai adottságaik alapján is csoportosították. Egy TRPM7 nevű gén működését elemezték, amely szabályozza a magnézium és a kalcium felszívódását.

Azoknál, akiknél ez a gén megfelelően működött, a magnézium növelte két fontos bélbaktérium arányát. Ezek együtt segíthetik a D-vitamin termelést, és csökkenthetik a vastagbélrák kialakulásának esélyét.

Miért fontos a bélben termelődő D-vitamin?

Korábbi eredmények szerint a magnézium növeli a vérben a D-vitamin-szintjét, az új kutatás azonban azt mutatja, hogy ez az ásványi anyag közvetlenül a bélben is fokozza a D-vitamin termelését.

Ez a helyben képződő vitamin nem kerül a véráramba, hanem ott fejti ki hatását, ahol keletkezik.

Ez különösen fontos lehet a vastagbélrák megelőzése szempontjából.

Kik profitálhatnak leginkább?

A vizsgálatban több mint kétszáz olyan ember vett részt, akiknél korábban vastagbélpolipokat találtak. A megfigyelések alapján a magnézium-kiegészítés csökkentheti a vastagbélrák kockázatát bizonyos genetikai adottságok esetén.

A kutatók szerint ezek az eredmények közelebb visznek egy személyre szabott megelőzési stratégiához, amely a táplálkozásra és a bélflórára épül.

A teljes tanulmány a The American Journal of Clinical Nutrition című szakfolyóiratban olvasható.

Egyre több fiatal lesz vastagbélrákos

Az utóbbi években riasztó mértékben nő a vastagbélrákos esetek száma a húszas–negyvenes korosztályban. A daganat korábban az 50 év felettieket érintette leginkább, ma azonban a fiatal felnőttek körében is gyorsan terjed. Szakemberek szerint a vastagbélrák a fiatal felnőtteknél világszerte az egyik leggyakoribb daganattá vált.