Meglepő kutatás: ezért különleges a vombatok ürüléke

A legújabb kutatások rávilágítottak, hogy a vombat bélrendszerének speciális felépítése teszi lehetővé ezt a rendkívüli alakzatot. A belekben különböző rugalmasságú területek találhatók, amelyek fokozatosan formálják az emésztett anyagot kocka alakúvá. Következésképpen a vombat képes olyan stabil formájú ürüléket termelni, amely nem gurul el a lejtős terepen.

A vombatok különleges, kocka alakú ürülékükkel kommunikálnak

Fotó: FRANZISKA KRAUFMANN / DPA

Társkereső platform a vadonban

A kocka alakú ürülék különlegességénél azonban még izgalmasabb az, amit a tudósok nemrég felfedeztek. A vombat ugyanis tudatosan helyezi el exkrementumát bizonyos területeken, amelyeket latrináknak nevezünk. Ezek a helyek tulajdonképpen kommunikációs központokként működnek, ahol az állatok üzeneteket hagynak egymásnak.

Az új kutatások szerint ezek a latrinák gyakorlatilag úgy működnek, mint egy természetes társkereső alkalmazás. A vombatok ezeken a helyeken keresztül tájékozódnak arról, hogy mely fajtársaik tartózkodnak a területen, milyen állapotban vannak, és párzásra készek-e. A kocka alak pedig biztosítja, hogy ezek a fontos üzenetek jól látható helyeken maradjanak, ne guruljanak le a sziklákról vagy domboldalakról.

Kifinomult kommunikáció

A vombat kifinomult kommunikációs rendszere messze túlmutat a szimpla területjelölésen. A latrinák használata összetett szociális hálózatot hoz létre, amely lehetővé teszi az állatok számára, hogy minimális közvetlen kontaktus mellett is információt cseréljenek. Ez különösen fontos az éjszakai életmódot folytató, magányos természetű vombatok számára.

A vombat kocka alakú ürüléke

Fotó: Allyson Mann/University of Georgia

Ráadásul ez a rendszer evolúciós szempontból is rendkívül hatékony. A kocka alakú ürülék stabilabban marad a helyén, így hosszabb ideig szolgáltat információt a környezetről. Ennek eredményeként a vombat hatékonyabban találhat párt és kerülheti el a felesleges

konfliktusokat más egyedekkel. A természet tehát egy zseniális megoldást fejlesztett ki, amely egyszerre szolgálja a kommunikációt, a szaporodást és a túlélést. Ez a felfedezés remek példája annak, hogy még a legfurcsább természeti jelenségeknek is mély értelme van az állatok életében.