Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

vombat

Meglepő kutatás: ezért különleges a vombatok ürüléke

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vombat, ez a különleges ausztrál erszényes állat, régóta lenyűgözi a tudósokat egyedi jellegzetességével: kocka alakú ürülékével. Évtizedeken át töprengtek a kutatók azon, hogyan képes ez a különös teremtmény ilyen szokatlan formájú ürüléket előállítani. Mostanra azonban új felfedezések fényt vetettek arra, hogy a vombat ürüléke okkal ilyen alakú.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vombattárskeresőürülék

A legújabb kutatások rávilágítottak, hogy a vombat bélrendszerének speciális felépítése teszi lehetővé ezt a rendkívüli alakzatot. A belekben különböző rugalmasságú területek találhatók, amelyek fokozatosan formálják az emésztett anyagot kocka alakúvá. Következésképpen a vombat képes olyan stabil formájú ürüléket termelni, amely nem gurul el a lejtős terepen. 

vombat 29 November 2023, Baden-Württemberg, Stuttgart: One of the two naked-nosed wombats explores the new enclosure at Wilhelma. After a two-month acclimatization period, the two marsupials can now be seen by visitors. They are three and a half years old and come from a zoo in Budapest and a zoo in Tasmania. Photo: Franziska Kraufmann/dpa (Photo by FRANZISKA KRAUFMANN / dpa Picture-Alliance via AFP)
A vombatok különleges, kocka alakú ürülékükkel kommunikálnak
Fotó: FRANZISKA KRAUFMANN / DPA

Társkereső platform a vadonban

A kocka alakú ürülék különlegességénél azonban még izgalmasabb az, amit a tudósok nemrég felfedeztek. A vombat ugyanis tudatosan helyezi el exkrementumát bizonyos területeken, amelyeket latrináknak nevezünk. Ezek a helyek tulajdonképpen kommunikációs központokként működnek, ahol az állatok üzeneteket hagynak egymásnak. 

Az új kutatások szerint ezek a latrinák gyakorlatilag úgy működnek, mint egy természetes társkereső alkalmazás. A vombatok ezeken a helyeken keresztül tájékozódnak arról, hogy mely fajtársaik tartózkodnak a területen, milyen állapotban vannak, és párzásra készek-e. A kocka alak pedig biztosítja, hogy ezek a fontos üzenetek jól látható helyeken maradjanak, ne guruljanak le a sziklákról vagy domboldalakról.

Kifinomult kommunikáció

A vombat kifinomult kommunikációs rendszere messze túlmutat a szimpla területjelölésen. A latrinák használata összetett szociális hálózatot hoz létre, amely lehetővé teszi az állatok számára, hogy minimális közvetlen kontaktus mellett is információt cseréljenek. Ez különösen fontos az éjszakai életmódot folytató, magányos természetű vombatok számára. 

A vombat kocka alakú ürüléke
Fotó: Allyson Mann/University of Georgia

Ráadásul ez a rendszer evolúciós szempontból is rendkívül hatékony. A kocka alakú ürülék stabilabban marad a helyén, így hosszabb ideig szolgáltat információt a környezetről. Ennek eredményeként a vombat hatékonyabban találhat párt és kerülheti el a felesleges

konfliktusokat más egyedekkel. A természet tehát egy zseniális megoldást fejlesztett ki, amely egyszerre szolgálja a kommunikációt, a szaporodást és a túlélést. Ez a felfedezés remek példája annak, hogy még a legfurcsább természeti jelenségeknek is mély értelme van az állatok életében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!