A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

A CIA egy 2025 novemberében, az információszabadságról szóló törvény (FOIA) alapján benyújtott megkeresésre válaszolva azt közölte, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a 3I/ATLAS-szal kapcsolatos feljegyzések létezését vagy hiányát.

Fotó: OpenAI DALL-E

A Szövetségi Kormány a 2025. július 1-jei észlelés óta azt az álláspontot képviseli, hogy az objektum nem utal idegen élet jelenlétére, és arra sem, hogy mesterségesen épített űreszköz lenne. Ennek ellenére a CIA az úgynevezett „Glomar-választ” választotta.

Miért gondolják, hogy mesterséges objektum a 3I/ATLAS?

Avi Loeb, a Harvard Egyetem professzora továbbra is vitatja a NASA álláspontját a 3I/ATLAS-ról. Szerinte az objektum legalább tizenkét olyan szokatlan jelenséget mutatott, amelyre a kutatók eddig nem találtak természetes magyarázatot.

Az objektumnak fényes „anticsóvája” van, amely a megszokott üstökösökkel ellentétes irányba mutat.

Olyan pályamódosulásokat mutat, amelyek nem illeszkednek a gravitációs számításokhoz.

Nikkelben gazdag burkolata van, amelyhez hasonló anyagot az űrtechnikában hőelvezetésre szoktak használni.

Meglepő, hogy a CIA ezt az információt annyira érzékenynek tartja, hogy titkosítja, miközben a NASA tisztviselői a 2025. november 19-i sajtótájékoztatón egyértelműen kijelentették: a 3I/ATLAS minden kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös”

– mondta Loeb.

A harvardi fizikus szerint az amerikai hírszerzés friss lépései arra utalnak, hogy a kormány titokban azt is vizsgálta, jelenthet-e az objektum biztonsági kockázatot – éppen úgy, ahogyan ő ezt tavaly felvetette.