A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

38 perce
Olvasási idő: 10 perc
Döbbenetes állítást tett a CIA a legismertebb csillagközi látogatóról. Miközben a NASA szerint a 3I/ATLAS egy szokatlan, de természetes üstökös, a Központi Hírszerző Ügynökség nem tudta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy rendelkezik-e titkos dokumentumokkal az objektum eredetéről. Emiatt arra sem adtak választ, hogy egyáltalán komolyabban megvizsgálták-e Avi Loeb asztrofizikus elméletét, amely szerint akár egy földönkívüli űreszközről is szó lehet.
A CIA egy 2025 novemberében, az információszabadságról szóló törvény (FOIA) alapján benyújtott megkeresésre válaszolva azt közölte, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a 3I/ATLAS-szal kapcsolatos feljegyzések létezését vagy hiányát.

A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a 3I/ATLAS-al kapcsolatos találgatásokat
Fotó: OpenAI DALL-E

Az FOIA-kérelmek az amerikai jogrendszer részei. Lehetővé teszik, hogy bárki – állampolgár, újságíró vagy kutató – hivatalos iratokat kérjen ki egy adott témában kormányzati ügynökségektől. Az érintett szervnek válaszolnia kell a megkeresésre, de bizonyos adatokat visszatarthat, ha azok nemzetbiztonsági okokból minősítettek, vagy törvényben rögzített kivételek alá esnek.

A Szövetségi Kormány a 2025. július 1-jei észlelés óta azt az álláspontot képviseli, hogy az objektum nem utal idegen élet jelenlétére, és arra sem, hogy mesterségesen épített űreszköz lenne. Ennek ellenére a CIA az úgynevezett „Glomar-választ” választotta.

A Glomar-válasz lényege, hogy a kormányzat nem árulja el, van-e bármilyen információja egy adott ügyről.

Miért gondolják, hogy mesterséges objektum a 3I/ATLAS?

Avi Loeb, a Harvard Egyetem professzora továbbra is vitatja a NASA álláspontját a 3I/ATLAS-ról. Szerinte az objektum legalább tizenkét olyan szokatlan jelenséget mutatott, amelyre a kutatók eddig nem találtak természetes magyarázatot.

  • Az objektumnak fényes „anticsóvája” van, amely a megszokott üstökösökkel ellentétes irányba mutat.
  • Olyan pályamódosulásokat mutat, amelyek nem illeszkednek a gravitációs számításokhoz.
  • Nikkelben gazdag burkolata van, amelyhez hasonló anyagot az űrtechnikában hőelvezetésre szoktak használni.

Meglepő, hogy a CIA ezt az információt annyira érzékenynek tartja, hogy titkosítja, miközben a NASA tisztviselői a 2025. november 19-i sajtótájékoztatón egyértelműen kijelentették: a 3I/ATLAS minden kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös”

– mondta Loeb.

A harvardi fizikus szerint az amerikai hírszerzés friss lépései arra utalnak, hogy a kormány titokban azt is vizsgálta, jelenthet-e az objektum biztonsági kockázatot – éppen úgy, ahogyan ő ezt tavaly felvetette.

Gyanúsan homályos NASA-felvételek

Az új fejlemények hónapokkal azután történtek, hogy a NASA teljesen kizárta a 3I/ATLAS földönkívüli eredetét. Az űrügynökség vezetője, Nicky Fox akkor úgy fogalmazott: nem találtak semmit, ami arra utalna, hogy az objektum bármi egyéb lenne, mint egy üstökös.

A NASA novemberi bejelentése azonban több kérdést vetett fel az objektum eredetéről, mint amennyit megválaszolt, mivel az ügynökséget sokan bírálták a 3I/ATLAS-ról közzétett homályos felvételek miatt.

  • Sok kritikus arra hívta fel a figyelmet, hogy amatőr csillagászok hétköznapi távcsövekkel is jóval tisztább felvételeket készítettek decemberben az állítólagos üstökösről, annak ellenére, hogy több mint 200 millió mérföldre voltak tőle.
  • Ezzel szemben a Mars körül keringő NASA-egységek 2025 októberének elején kevesebb mint 20 millió mérföldre jártak a 3I/ATLAS-tól, mégis csak erősen pixeles képeket továbbítottak az objektumról. Ez sokakban felvetette az eltussolás gyanúját.
A csillagközi 3I/ATLAS üstökös (bekarikázva) a Lucy űrszonda L’LORRI nevű pánkromatikus, vagyis fekete-fehér képalkotójával készült felvételen. A kép egy szeptember 16-án készült felvételsorozat összeillesztésével jött létre, amikor az üstökös éppen a Mars felé száguldott
Fotó: NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL

Egy fekete hattyú eseménnyel van dolgunk?

A NASA tisztviselőit arra ösztönözték, hogy a legvalószínűbb tudományos magyarázatot kommunikálják, miközben a CIA a nyilvánosság elől elrejtette egy úgynevezett fekete hattyú esemény komoly mérlegelését, hogy megelőzze az indokolatlan pánikot”

– fogalmazott Loeb egy hétfőn közzétett nyilatkozatában.

A „fekete hattyú” olyan ritka és váratlan eseményt jelent, amely rendkívül valószínűtlen, mégis óriási, akár világformáló következményekkel járhat. 

A 3I/ATLAS esetében Loeb szerint, ha beigazolódna az a csekély esély, hogy az objektum mesterséges idegen technológia, az hatalmas sokkot okozna, és alapjaiban változtatná meg az emberiség önmagáról alkotott képét – többek között bizonyítva a földönkívüli élet létezését.

Hallgatnak az ügynökségek

A FOIA-kérelmet John Greenewald Jr., egy UFO-kkal és kormányzati ügyekkel foglalkozó kutató nyújtotta be. Az X-en jelezte, hogy fellebbezni fog, mert egyértelműbb választ szeretne kapni a CIA-tól. Hozzátette, hogy ugyanezt a megkeresést a NASA-hoz és más amerikai ügynökségekhez is benyújtotta a 3I/ATLAS ügyében, és még várja a válaszaikat. A Daily Mail szintén megkereste a CIA-t és a NASA-t, és szintén válaszra vár.

A közösségi médiában eközben megindult a találgatás. 

Nagyon érdekes, úgy tűnik, John Ratcliffe, a CIA igazgatója tud valamit”

– írta egy felhasználó.

A CIA rejtélyes válasza újabb réteget adott ahhoz a több évtizedes összeesküvés-elmélethez, amely szerint az amerikai kormány eltitkolja, amit a földönkívüli életről tud. Néhány nappal Greenewald Jr. novemberi kérelme után jelent meg a The Age of Disclosure (A közzététel kora) című dokumentumfilm, amelyben 34 volt és jelenlegi kormányzati, katonai és hírszerzési tisztviselőt kérdeztek meg az állítólagos UFO-eltussolásról.

A találgatások ellenére az amerikai hadsereg és a Szövetségi Kormány továbbra is azt állítja, hogy soha nem volt fizikai bizonyíték UFO-k vagy más bolygókról származó lények létezésére.

 

 

