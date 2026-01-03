A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

A CIA egy 2025 novemberében, az információszabadságról szóló törvény (FOIA) alapján benyújtott megkeresésre válaszolva azt közölte, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a 3I/ATLAS-szal kapcsolatos feljegyzések létezését vagy hiányát.
A Szövetségi Kormány a 2025. július 1-jei észlelés óta azt az álláspontot képviseli, hogy az objektum nem utal idegen élet jelenlétére, és arra sem, hogy mesterségesen épített űreszköz lenne. Ennek ellenére a CIA az úgynevezett „Glomar-választ” választotta.
A Glomar-válasz lényege, hogy a kormányzat nem árulja el, van-e bármilyen információja egy adott ügyről.
Miért gondolják, hogy mesterséges objektum a 3I/ATLAS?
Avi Loeb, a Harvard Egyetem professzora továbbra is vitatja a NASA álláspontját a 3I/ATLAS-ról. Szerinte az objektum legalább tizenkét olyan szokatlan jelenséget mutatott, amelyre a kutatók eddig nem találtak természetes magyarázatot.
- Az objektumnak fényes „anticsóvája” van, amely a megszokott üstökösökkel ellentétes irányba mutat.
- Olyan pályamódosulásokat mutat, amelyek nem illeszkednek a gravitációs számításokhoz.
- Nikkelben gazdag burkolata van, amelyhez hasonló anyagot az űrtechnikában hőelvezetésre szoktak használni.
Meglepő, hogy a CIA ezt az információt annyira érzékenynek tartja, hogy titkosítja, miközben a NASA tisztviselői a 2025. november 19-i sajtótájékoztatón egyértelműen kijelentették: a 3I/ATLAS minden kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös”
– mondta Loeb.
A harvardi fizikus szerint az amerikai hírszerzés friss lépései arra utalnak, hogy a kormány titokban azt is vizsgálta, jelenthet-e az objektum biztonsági kockázatot – éppen úgy, ahogyan ő ezt tavaly felvetette.
Gyanúsan homályos NASA-felvételek
Az új fejlemények hónapokkal azután történtek, hogy a NASA teljesen kizárta a 3I/ATLAS földönkívüli eredetét. Az űrügynökség vezetője, Nicky Fox akkor úgy fogalmazott: nem találtak semmit, ami arra utalna, hogy az objektum bármi egyéb lenne, mint egy üstökös.
A NASA novemberi bejelentése azonban több kérdést vetett fel az objektum eredetéről, mint amennyit megválaszolt, mivel az ügynökséget sokan bírálták a 3I/ATLAS-ról közzétett homályos felvételek miatt.
- Sok kritikus arra hívta fel a figyelmet, hogy amatőr csillagászok hétköznapi távcsövekkel is jóval tisztább felvételeket készítettek decemberben az állítólagos üstökösről, annak ellenére, hogy több mint 200 millió mérföldre voltak tőle.
- Ezzel szemben a Mars körül keringő NASA-egységek 2025 októberének elején kevesebb mint 20 millió mérföldre jártak a 3I/ATLAS-tól, mégis csak erősen pixeles képeket továbbítottak az objektumról. Ez sokakban felvetette az eltussolás gyanúját.
Egy fekete hattyú eseménnyel van dolgunk?
A NASA tisztviselőit arra ösztönözték, hogy a legvalószínűbb tudományos magyarázatot kommunikálják, miközben a CIA a nyilvánosság elől elrejtette egy úgynevezett fekete hattyú esemény komoly mérlegelését, hogy megelőzze az indokolatlan pánikot”
– fogalmazott Loeb egy hétfőn közzétett nyilatkozatában.
A „fekete hattyú” olyan ritka és váratlan eseményt jelent, amely rendkívül valószínűtlen, mégis óriási, akár világformáló következményekkel járhat.
A 3I/ATLAS esetében Loeb szerint, ha beigazolódna az a csekély esély, hogy az objektum mesterséges idegen technológia, az hatalmas sokkot okozna, és alapjaiban változtatná meg az emberiség önmagáról alkotott képét – többek között bizonyítva a földönkívüli élet létezését.
Hallgatnak az ügynökségek
A FOIA-kérelmet John Greenewald Jr., egy UFO-kkal és kormányzati ügyekkel foglalkozó kutató nyújtotta be. Az X-en jelezte, hogy fellebbezni fog, mert egyértelműbb választ szeretne kapni a CIA-tól. Hozzátette, hogy ugyanezt a megkeresést a NASA-hoz és más amerikai ügynökségekhez is benyújtotta a 3I/ATLAS ügyében, és még várja a válaszaikat. A Daily Mail szintén megkereste a CIA-t és a NASA-t, és szintén válaszra vár.
A közösségi médiában eközben megindult a találgatás.
Nagyon érdekes, úgy tűnik, John Ratcliffe, a CIA igazgatója tud valamit”
– írta egy felhasználó.
A CIA rejtélyes válasza újabb réteget adott ahhoz a több évtizedes összeesküvés-elmélethez, amely szerint az amerikai kormány eltitkolja, amit a földönkívüli életről tud. Néhány nappal Greenewald Jr. novemberi kérelme után jelent meg a The Age of Disclosure (A közzététel kora) című dokumentumfilm, amelyben 34 volt és jelenlegi kormányzati, katonai és hírszerzési tisztviselőt kérdeztek meg az állítólagos UFO-eltussolásról.
A találgatások ellenére az amerikai hadsereg és a Szövetségi Kormány továbbra is azt állítja, hogy soha nem volt fizikai bizonyíték UFO-k vagy más bolygókról származó lények létezésére.
Az FOIA-kérelmek az amerikai jogrendszer részei. Lehetővé teszik, hogy bárki – állampolgár, újságíró vagy kutató – hivatalos iratokat kérjen ki egy adott témában kormányzati ügynökségektől. Az érintett szervnek válaszolnia kell a megkeresésre, de bizonyos adatokat visszatarthat, ha azok nemzetbiztonsági okokból minősítettek, vagy törvényben rögzített kivételek alá esnek.