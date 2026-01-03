Visszaszámlálás indul: napokon belül kiderül az igazság a 3I/ATLAS-ról

Hamarosan minden távcső a 3I/ATLAS felé fordul, mivel az objektum 2026. január 22. környékén egy kivételesen ritka pozícióba kerül a Naphoz és a Földhöz képest – írja a Daily Star.

Napokon belül kiderülhet, miből áll a 3I/ATLAS

Fotó: Google Gemini AI

Ez a szembenállásos helyzet lehetővé teszi, hogy a kutatók soha nem látott részletességgel vizsgálják meg az égitest szerkezetét. Avi Loeb asztrofizikus szerint az esemény döntő bizonyítékot szolgáltathat arról, hogy természetes képződményről vagy mesterséges eredetű „űrszikláról” van-e szó.

3I/ATLAS: miért pont most derülhet ki az igazság?

A csillagászok nagy izgalommal várják az úgynevezett „oppozíciós effektust”. Ez a jelenség akkor következik be, amikor a Nap pontosan a Föld mögött helyezkedik el az objektum szemszögéből nézve. Hogy ezt megértsük, gondoljunk arra, amikor éjszaka egy macska szemébe világítunk zseblámpával, és az hirtelen felragyog.

A 3I/ATLAS esetében is hasonló történik majd: mivel a fényforrás (a Nap) közvetlenül mögülünk érkezik, az objektum felszínén lévő porszemcsék nem vetnek árnyékot egymásra. Ezáltal a sötét foltok eltűnnek, és az égitest hirtelen sokkal fényesebbé, „ragyogóvá” válik a műszerek számára.

Ez a hirtelen fényességváltozás elárulja, hogy miből is van valójában a rejtélyes látogató.

Jeges sziklatömb vagy idegen technológia?

A 3I/ATLAS körül már hónapok óta parázs viták zajlanak. A Manhattan méretű objektum viselkedése ugyanis nem illik a megszokott sémákba. Loeb professzor korábban többször is hangot adott azon véleményének, hogy nem zárható ki az „idegen űrhajó” elmélet sem.

A mostani mérések végre tiszta vizet önthetnek a pohárba:

Ha a 3I/ATLAS által kibocsátott porban jeget találnak, az a természetes eredet, az üstököselmélet mellett szól.

Ha azonban az anyag szerkezete tömör és széntartalmú, az tovább erősítheti a gyanút, hogy valami egészen mással állunk szemben.

A Harvard professzora sürgeti a világ csillagászait, hogy január 19. és 26. között folyamatosan figyeljék az eget. A kapott adatokból nemcsak az objektum anyagára következtethetünk, hanem választ kaphatunk az olyan furcsaságokra is, mint a 3I/ATLAS szokatlan „anticsóvája”, aminek léte ellentmond a hagyományos üstökösmodelleknek.