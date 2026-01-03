Kísérteties videó került elő a 3I/ATLAS-ról - már jóval korábban rátalálhattak az objektumra?

A 3I/ATLAS a harmadik olyan csillagközi üstökös, amelyet az emberiségnek sikerült megfigyelnie. A legtöbb üstökös, amelyet az éjszakai égen látunk, a saját Naprendszerünk szülötte és a Nap körül kering, ez a látogató azonban a galaxis egy távoli, ismeretlen szegletéből érkezett. A 2025. július 1-jén felfedezett vándor már túl van a Földhöz és a Naphoz való legnagyobb közelségén, jelenleg kifelé tart a rendszerünkből, hogy hamarosan örökre eltűnjön a sötétségben.

A 3I/ATLAS a TESS felvételén.

Fotó: NASA/Daniel Muthukrishna, MIT

Így készült a kísérteties űrvideó a 3I/ATLAS-ról

A NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite nevű űrtávcsöve a 2026-os évet rögtön egy bravúrral indította: január 15. és 22. között figyelte meg az üstököst - adja hírül a Sky at Night Magazin. A felvételek feldolgozását Daniel Muthukrishna, a Massachusetts Institute of Technology kutatója végezte, aki a január közepén rögzített adatokat fűzte össze mozgóképpé.

A végeredmény egy kísérteties űrvideó hatását kelti: a felvételen a csillagközi üstökös egy fényes, csóvát húzó pontként száguld át a csillagos háttér előtt.

A megfigyelés nem volt zökkenőmentes. A videóban látható egy rövid szünet, amelynek oka, hogy a Transiting Exoplanet Survey Satellite január közepén biztonsági üzemmódba kapcsolt egy napelem-probléma miatt, de január 18-ra a mérnökök elhárították a hibát, így a munka folytatódhatott. A NASA közlése szerint az objektum fényessége +11,5 magnitúdó volt, ami körülbelül százszor halványabb annál, amit szabad szemmel még éppen észrevennénk.

Véletlen felfedezés bolygóvadászat közben

A Transiting Exoplanet Survey Satellite elsődleges küldetése valójában nem az üstökösök követése, hanem az exobolygók – azaz a más csillagok körül keringő bolygók – felkutatása. A 2018-ban felbocsátott eszköz távoli csillagokat figyel, és azok fényének apró elhalványulását keresi, ami egy bolygó áthaladására utalhat. Mivel azonban a távcső egyszerre hatalmas égboltterületet pásztáz hónapokon keresztül, a látómezejébe gyakran besétálnak a Naprendszerünk kisebb égitestjei is.

Érdekesség, hogy bár a 3I/ATLAS üstökös hivatalos felfedezése 2025 júliusában történt, az utólagos elemzések során kiderült, hogy a TESS már hónapokkal korábban, 2025 májusában is "látta" az objektumot, csak akkor még senki nem kereste az adatok között.

Mivel egy távozó égitestről van szó, a tudományos világ minden eszközt bevetett a vizsgálatára. A 3I/ATLAS-t megörökítette a Hubble és a James Webb űrtávcső, de vizsgálták a Marsnál keringő szondák, sőt a Jupiter felé tartó Europa Clipper és Juice missziók is, hogy minél többet megtudjunk erről a titokzatos látogatóról, mielőtt végleg búcsút intünk neki.