Olyan felvételt készített a NASA a 3I/ATLAS-ról, amelyre senki sem volt felkészülve

Váratlan segítséget nyújtott a 3I/ATLAS kutatásában a NASA Europa Clipper űrszondája, amely jelenleg is útban van a Jupiter felé. A szonda fedélzetén található, ultraibolya tartományban működő spektrográf olyan pillanatban figyelte meg a csillagközi objektumot, amikor más eszközök már nem tudtak adatokat gyűjteni róla - írja a SciTech Daily.

Szokatlan szögből figyelhették meg a 3I/ATLAS-t.

Fotó: OpenAI DALL-E

A 3I/ATLAS megfigyelése: gyorsan kellett cselekedniük a csillagászoknak

A 3I/ATLAS mindössze a harmadik objektum, amely bizonyíthatóan egy másik csillagrendszerből érkezett hozzánk. A felfedezés után a kutatók gyorsan kiszámították az égitest pályáját, és kiderült:

novemberben az Europa Clipper éppen ideális helyzetben lesz a megfigyeléshez.

Ez különösen fontos volt, mert az üstökös Naphoz közeli helyzete erősen korlátozta a földi távcsövek lehetőségeit.

Ez a művészi ábra a NASA Europa Clipper űrszondáját ábrázolja a Jupiter körüli pályán.

Fotó: NASA/JPL-Caltech

Szokatlan szögből látható csóvák

Az üstökösök általában két látványos csóvát növesztenek: egy porcsóvát, amely az égitest mögött húzódik, és egy plazmacsóvát, amely a Nappal ellentétes irányba mutat.

Az Europa Clipper különlegessége az volt, hogy ezeket a csóvákat különleges szögből elemezhette, így a kutatók egyszerre figyelhették meg az üstökös magját, valamint az azt körülvevő gázfelhőt, az úgynevezett kómát.

A megfigyelések értékét tovább növeli, hogy ugyanebben az időszakban az Európai Űrügynökség JUICE szondája is adatokat gyűjtött az üstökösről. Ez lehetővé teszi, hogy a tudósok különböző nézőpontokból hasonlítsák össze a csóvák szerkezetét, és pontosabb képet kapjanak azok térbeli elrendezéséről.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös látható ezen a kompozit felvételen, amelyet a NASA Europa Clipper űrszondájának ultraibolya spektrográfja (Europa-UVS) készített 2025. november 6-án, mintegy 164 millió kilométeres távolságból.

Fotó: NASA/JPL-Caltech/SwRI

Gázok és atomok mesélnek a csillagközi üstökös rejtélyes múltjáról

Az ultraibolya tartományban üzemelő műszer oxigén-, hidrogén- és poranyagokra utaló jeleket is észlelt.

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS röviddel a Nap melletti elhaladása után intenzív gázkibocsátási szakaszon ment keresztül.

A mérések segítenek megérteni, milyen fizikai és kémiai folyamatok formálták ezt a csillagközi üstököst, mielőtt eljutott volna hozzánk.

Mit árulnak el az új információk a 3I/ATLAS eredetéről?

A kutatók szerint az üstökös összetételének vizsgálata segíthet megérteni, hogyan alakulnak ki más csillagrendszerekben az égitestek. Ha kiderül, hogy a folyamatok hasonlóak voltak a Naprendszer születéséhez, az alapjaiban formálhatja át a kozmikus eredetünkről alkotott képet.