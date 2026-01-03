Őrületes dolgot művelt a 3I/ATLAS, amikor a Nap közelébe ért

A 3I/ATLAS üstökös nem csupán egy átlagos égi vándor, hanem egy igazi őskövület: a kutatók szerint sokkal idősebb lehet, mint a saját Naprendszerünk. Ez a rejtélyes objektum legalább 10 millió éven át utazott magányosan a galaxisban anélkül, hogy bármilyen csillaggal találkozott volna, de vélhetően útja ennél is jóval régebb óta tart.

Látványos illusztráció a 3I/ATLAS üstökös drámai átalakulásáról: a titokzatos csillagközi üstökös a napközelpont elérése után hatalmas, ragyogó gáz- és porfelhőt bocsátott ki magából

Amikor a csillagközi üstökös elérte a napközelpontot (azaz a perihéliumot), a tudósok lélegzetvisszafojtva figyelték az eseményeket, és nem kellett csalódniuk:

az üstökös aktivitása minden várakozást felülmúlt.

3I/ATLAS üstökös: mit látott a NASA űrtávcsöve?

A NASA SPHEREx nevű műszere augusztusban és decemberben is megvizsgálta az objektumot. Az eredmények lenyűgözőek voltak:

a 3I/ATLAS üstökös aktivitása drámai mértékben megnőtt a két időpont között.

A szakértők megfigyelték, hogy az üstökösön található szinte összes jégtípus intenzív szublimációba kezdett. A szublimáció egy olyan fizikai folyamat, amelynek során a szilárd anyag – ebben az esetben a jég – a folyékony halmazállapot kihagyásával azonnal gázzá alakul át. Ez a folyamat hozza létre a kómát, vagyis azt a jellegzetes, elmosódott gázburkot, amely az üstökösmag körül látható.

Szerves molekulák az űrben: meglepő kémiai összetétel

A vizsgálatok során a kutatók számos különböző anyagot azonosítottak az üstökös környezetében.

A víz mellett nagy mennyiségben találtak

szén-dioxidot,

szén-monoxidot

és szén-nitrideket, ami bizonyítja, hogy szerves molekulák az űrben is nagy számban fordulhatnak elő.

Különösen érdekes volt a szénhidrogének és a szén-nitridek hirtelen felbukkanása decemberben. Mivel ezek korábban nem voltak észlelhetők, a tudósok arra következtetnek, hogy ezek az anyagok a vízjég belsejében voltak fogságban, vagy mélyen a felszín alatt rejtőztek, és csak a jég olvadásával szabadultak fel.

A vízmolekulák fényvisszaverődése a napközelpont elérése után a hússzorosára ugrott, ami jól mutatja a 3I/ATLAS üstökös aktivitásának robbanásszerű növekedését.

A ritka ellencsóva rejtélye

Az üstökös körül a gázok viszonylag szabályos, körkörös eloszlást mutattak, a por azonban aszimmetrikusan terjedt szét. Ez a por hozta létre az úgynevezett ellencsóvát (anti-tail). Ez egy ritka jelenség, amely akkor alakul ki, amikor az üstökös nagyobb, nehezebb porszemcséket bocsát ki. Ezeket a szemcséket a napsugárzás nyomása nem tudja azonnal elfújni – ellentétben a finomabb anyagokkal –, így egy különleges, a Nap felé mutató csóva alakul ki.