Őrületes dolgot művelt a 3I/ATLAS, amikor a Nap közelébe ért

A 3I/ATLAS üstökös nem csupán egy átlagos égi vándor, hanem egy igazi őskövület: a kutatók szerint sokkal idősebb lehet, mint a saját Naprendszerünk. Ez a rejtélyes objektum legalább 10 millió éven át utazott magányosan a galaxisban anélkül, hogy bármilyen csillaggal találkozott volna, de vélhetően útja ennél is jóval régebb óta tart.
Amikor a csillagközi üstökös elérte a napközelpontot (azaz a perihéliumot), a tudósok lélegzetvisszafojtva figyelték az eseményeket, és nem kellett csalódniuk:
az üstökös aktivitása minden várakozást felülmúlt.
3I/ATLAS üstökös: mit látott a NASA űrtávcsöve?
A NASA SPHEREx nevű műszere augusztusban és decemberben is megvizsgálta az objektumot. Az eredmények lenyűgözőek voltak:
a 3I/ATLAS üstökös aktivitása drámai mértékben megnőtt a két időpont között.
A szakértők megfigyelték, hogy az üstökösön található szinte összes jégtípus intenzív szublimációba kezdett. A szublimáció egy olyan fizikai folyamat, amelynek során a szilárd anyag – ebben az esetben a jég – a folyékony halmazállapot kihagyásával azonnal gázzá alakul át. Ez a folyamat hozza létre a kómát, vagyis azt a jellegzetes, elmosódott gázburkot, amely az üstökösmag körül látható.
Szerves molekulák az űrben: meglepő kémiai összetétel
A vizsgálatok során a kutatók számos különböző anyagot azonosítottak az üstökös környezetében.
A víz mellett nagy mennyiségben találtak
- szén-dioxidot,
- szén-monoxidot
- és szén-nitrideket, ami bizonyítja, hogy szerves molekulák az űrben is nagy számban fordulhatnak elő.
Különösen érdekes volt a szénhidrogének és a szén-nitridek hirtelen felbukkanása decemberben. Mivel ezek korábban nem voltak észlelhetők, a tudósok arra következtetnek, hogy ezek az anyagok a vízjég belsejében voltak fogságban, vagy mélyen a felszín alatt rejtőztek, és csak a jég olvadásával szabadultak fel.
A vízmolekulák fényvisszaverődése a napközelpont elérése után a hússzorosára ugrott, ami jól mutatja a 3I/ATLAS üstökös aktivitásának robbanásszerű növekedését.
A ritka ellencsóva rejtélye
Az üstökös körül a gázok viszonylag szabályos, körkörös eloszlást mutattak, a por azonban aszimmetrikusan terjedt szét. Ez a por hozta létre az úgynevezett ellencsóvát (anti-tail). Ez egy ritka jelenség, amely akkor alakul ki, amikor az üstökös nagyobb, nehezebb porszemcséket bocsát ki. Ezeket a szemcséket a napsugárzás nyomása nem tudja azonnal elfújni – ellentétben a finomabb anyagokkal –, így egy különleges, a Nap felé mutató csóva alakul ki.
Honnan származik a 3I/ATLAS üstökös?
A NASA SPHEREx mérései alapján az üstökös rendkívül gazdag szén-dioxidban.
A szakértők szerint a CO2 és a víz aránya az egyik legmagasabb, amit valaha mértek egy Naprendszeren belüli üstökösnél.
Ez arra utalhat, hogy a 3I/ATLAS üstökös eredeti otthonában, egy távoli bolygókorongban olyan hideg régióban keletkezett, ahol a szén-dioxid képes volt kifagyni, vagy élete során sokkal erősebb kozmikus sugárzásnak volt kitéve, mint a mi üstököseink.
A legújabb kutatásról részletesebben az arXiv weboldala írt.
A csillagközi vándor most már kifelé tart a Naprendszerből, és fénye annyira elhalványult, hogy amatőr távcsövekkel már nem figyelhető meg. Márciusban azonban még egyszer utoljára „integet" nekünk: viszonylag közel halad majd el a Jupiter mellett, lehetőséget adva a csillagászoknak néhány utolsó, mélyűri megfigyelésre, mielőtt végleg eltűnne a sötétségben.