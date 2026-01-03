Riadót fújtak a csillagászok: megismételhetetlen dolog fog történni a 3I/ATLAS-szal

Minden csodálatos dolog véget ér egyszer, és ez alól az univerzum rejtélyes vándorai sem kivételek. A csillagászati hírek tavalyi legnagyobb szenzációja kétségtelenül az volt, amikor július 1-jén tudatosult bennünk: egy újabb ritka csillagközi látogató szeli át a Naprendszerünket. A 3I/ATLAS üstökös története azonban most drámai fordulóponthoz érkezett. A szakértők figyelmeztetnek: eljött az idő, hogy végleg búcsút vegyünk tőle – olvasható az IFL Science cikkében.
Miért tűnik el a szemünk elől a 3I/ATLAS üstökös?
Az üstökös fénye folyamatosan és megállíthatatlanul gyengül, egyre halványabbá válik az éjszakai égbolton. Ennek oka egyszerű fizika: a csillagközi látogató nagy sebességgel távolodik a Naptól és a Földtől is.
Ahogy nő a távolság központi csillagunktól, úgy csökken az objektum aktivitása és hűl le a felszíne, ami miatt látszólagos mérete is egyre kisebb lesz.
A 3I/ATLAS üstökös fényessége jelenleg már csak 15 magnitúdó körül mozog. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ez az érték nagyjából a határa annak, amit a legtöbb, komolyabb felszereléssel rendelkező amatőr csillagász távcsöve még képes érzékelni. Szabad szemmel vagy kisebb távcsövekkel az üstökös megfigyelése már lehetetlen vállalkozás.
Különös együttállás részese lesz a 3I/ATLAS
Van egy másik tényező is, ami miatt most különösen sürgető az üstökös megfigyelése.
A 3I/ATLAS üstökös január 22-én kerül az úgynevezett oppozícióba.
Bár a bolygók esetében az oppozíció (szembenállás) általában a legjobb megfigyelhetőséget jelenti – hiszen ilyenkor vannak a legközelebb a Földhöz és legfényesebbek –, az üstökösöknél ez nem feltétlenül garancia a sikerre.
A jelenlegi együttállás során az üstökös, a Föld és a Nap nagyjából egy vonalba rendeződik, méghozzá úgy, hogy a Nap a középpontban helyezkedik el. Bár ez a geometria elvileg különleges, a 3I/ATLAS üstökös esetében a távolság a döntő tényező. A csúcsaktivitását már 2025 októberének végén elérte, amikor a legközelebb merészkedett a Naphoz. Bár azóta a Föld közelebb került hozzá, a csillagközi látogató már kifelé tart a rendszerünkből, a „csillagközi tél” felé, és drasztikusan hűl.
Így követheti az eseményeket, ha nincs profi távcsöve
Szerencsére a modern technika segítségével senki sem marad le erről a történelmi pillanatról. A Virtual Telescope Project csapata gondoskodik róla, hogy mindenki részese lehessen a búcsúnak: élő közvetítés keretében mutatják meg utoljára az objektumot.
Az élő közvetítés magyar idő szerint január 23-án, 0:30-kor kezdődik. Ez az esemény tökéletes alkalom arra, hogy a csillagászati hírek iránt érdeklődők valós időben lássák azt, amit szabad szemmel már sosem fogunk: egy idegen világ hírnökét, amint visszatér az ismeretlenbe.
Mit hagy hátra a 3I/ATLAS?
Bár az amatőrök számára a 3I/ATLAS üstökös láthatósága megszűnik, a tudomány számára még tartogat meglepetéseket. A professzionális obszervatóriumok óriástávcsövei egy ideig még képesek lesznek követni a halványuló fénypontot, és nem a Föld az egyetlen hely, ahonnan szemek szegeződnek rá.
A Földön kívüli eszközök, mint például a Naprendszerben keringő űrszondák és a marsi roverek is vizsgálták már ezt a lenyűgöző égitestet. A történet következő fejezete 2026. március 16-án íródik, amikor a 3I/ATLAS üstökös elrepül a Jupiter mellett.
- Ekkor a gázóriás körül keringő Juno űrszonda páratlan lehetőséget kap: lencsevégre kaphatja a látogatót, hasonlóan ahhoz, ahogy más missziók tették a Marsról vagy a mélyűrből.
Ez a csillagközi látogató – hasonlóan híres elődjéhez, az Oumuamua aszteroidához (mely szintén kívülről érkezett) – rengeteg kérdést vetett fel, és a válaszok elemzése még javában zajlik. Olyan nagyszabású küldetések, mint az Europa Clipper és a JUICE, amelyek a Jupiter-rendszer felé tartanak, már gyűjtöttek adatokat az objektumról.