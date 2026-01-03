Riadót fújtak a csillagászok: megismételhetetlen dolog fog történni a 3I/ATLAS-szal

Minden csodálatos dolog véget ér egyszer, és ez alól az univerzum rejtélyes vándorai sem kivételek. A csillagászati hírek tavalyi legnagyobb szenzációja kétségtelenül az volt, amikor július 1-jén tudatosult bennünk: egy újabb ritka csillagközi látogató szeli át a Naprendszerünket. A 3I/ATLAS üstökös története azonban most drámai fordulóponthoz érkezett. A szakértők figyelmeztetnek: eljött az idő, hogy végleg búcsút vegyünk tőle – olvasható az IFL Science cikkében.

Lenyűgöző fantáziarajz a rejtélyes 3I/ATLAS üstökös lehetséges kinézetéről: a Naprendszerünkből távozó csillagközi látogató mostanában a csillagászati hírek legforróbb témája

Fotó: Google Gemini AI

Miért tűnik el a szemünk elől a 3I/ATLAS üstökös?

Az üstökös fénye folyamatosan és megállíthatatlanul gyengül, egyre halványabbá válik az éjszakai égbolton. Ennek oka egyszerű fizika: a csillagközi látogató nagy sebességgel távolodik a Naptól és a Földtől is.

Ahogy nő a távolság központi csillagunktól, úgy csökken az objektum aktivitása és hűl le a felszíne, ami miatt látszólagos mérete is egyre kisebb lesz.

A 3I/ATLAS üstökös fényessége jelenleg már csak 15 magnitúdó körül mozog. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ez az érték nagyjából a határa annak, amit a legtöbb, komolyabb felszereléssel rendelkező amatőr csillagász távcsöve még képes érzékelni. Szabad szemmel vagy kisebb távcsövekkel az üstökös megfigyelése már lehetetlen vállalkozás.

Különös együttállás részese lesz a 3I/ATLAS

Van egy másik tényező is, ami miatt most különösen sürgető az üstökös megfigyelése.

A 3I/ATLAS üstökös január 22-én kerül az úgynevezett oppozícióba.

Bár a bolygók esetében az oppozíció (szembenállás) általában a legjobb megfigyelhetőséget jelenti – hiszen ilyenkor vannak a legközelebb a Földhöz és legfényesebbek –, az üstökösöknél ez nem feltétlenül garancia a sikerre.

A jelenlegi együttállás során az üstökös, a Föld és a Nap nagyjából egy vonalba rendeződik, méghozzá úgy, hogy a Nap a középpontban helyezkedik el. Bár ez a geometria elvileg különleges, a 3I/ATLAS üstökös esetében a távolság a döntő tényező. A csúcsaktivitását már 2025 októberének végén elérte, amikor a legközelebb merészkedett a Naphoz. Bár azóta a Föld közelebb került hozzá, a csillagközi látogató már kifelé tart a rendszerünkből, a „csillagközi tél” felé, és drasztikusan hűl.